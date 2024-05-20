Чемпион Австрии впервые с 2013-го не «Зальцбург»! Гегемонию сломал «Штурм»

Приправил Кубком страны.

«РБ Зальцбург» больше не чемпион Австрии – титул отобрал «Штурм»!

Спустя 10 лет гегемонии.

Еще раз: в Австрии новый чемпион впервые с 2014-го. Исторический момент.

Детали мегасерии «Зальцбурга»: регулярные досрочные чемпионства и титулы с учетом продаж звезд

Вот как выглядело доминирование.

● Серия началась еще при Рогере Шмидте: немец возглавлял команду с 2012-го по 2014-й и в последнем сезоне уверенно взял золото с 18-очковым отрывом. Не считая временщиков, которые пробыли на посту от нескольких дней до пары недель, с «Зальцбургом» с тех пор поработали семь тренеров (плюс сейчас Онур Синель после апрельского увольнения Герхарда Штрубера).

Кто приводил австрийский суперклуб к успеху: Рогер Шмидт, Ади Хюттер, Петер Зайдлер, Оскар Гарсия, Марко Розе, Джесси Марш и Маттиас Яйссле. Очень много известных имен.

Все регулярные чемпионаты (а потом и гонки в плей-офф) «Зальцбург» стабильно завершал первым, исключение – сезон-2019/20: пропустил вперед ЛАСК в основной части, но отыгрался в плей-офф и взял титул.

● Состав команды кардинально менялся чуть ли не каждый год. Первое чемпионство в серии зацепил еще Садьо Мане! Звезд такого масштаба тогда больше не было, разве что Кевин Кампль, сейчас контролирующий центр поля в «Лейпциге», и его будущий одноклубник вратарь Петер Гулачи.

Дальше началась история «Зальцбурга»-конвейера талантов, про которую мы все прекрасно знаем. Марсель Забитцер, Такуми Минамино, Наби Кейта, Конрад Лаймер, Дайо Упамекано – все они появились в первые золотые сезоны команды в середине 2010-х и потом разошлись по большим клубам.

● Часто «Зальцбург» брал титулы досрочно, иногда – с ощутимым отрывом от второго места. Дважды убегал вперед аж на 18 очков: в сезонах-2013/14 и 2016/17. В остальных случаях ближайший конкурент подбирался не ближе чем на шесть очков.

В сезонах-2020/21 и 2021/22 команда дважды подряд оторвалась на 15 очков – единственный отрезок с двузначным преимуществом над второй командой. В прошлом сезоне выступили скромнее: +7.

На фоне такого доминирования пропуск «Штурма» на первое место и -2 от лидера выглядят крахом. 10-летняя гегемония закончилась.

Сейчас «Зальцбург» в непривычном положении: в апреле клуб уволил Герхарда Штрубера на фоне неудач в плей-офф. Две победы в четырех матчах выглядели так себе, особенно учитывая выездные 1:3 от ЛАСК. В этом сезоне «Зальцбург» уступил ему дважды: столько же, сколько за прошлые шесть лет.

До конца сезона команду подобрал помощник Онур Синель, у которого не получилось выправить обстановку: «Штурм» не дал себя догнать.

Летом «Зальцбург» возглавит уже бывший помощник Юргена Клоппа Пеп Лейндерс – подписал контракт на три года. Главной целью наверняка станет возвращение золота.

Кто отобрал чемпионство у гегемона: дешевле «Зальцбурга» в пять раз, во главе бывший фитнес-тренер, вместе с лигой забрали и Кубок

«Штурм». Знакомимся.

Клуб из Граца – второй по бюджету в лиге (55,3 млн евро), но разница с лидером существенная: «Зальцбург» стоит 225 млн.

При этом по сезону победители не шли какими-то явными лидерами: вышли в плей-офф со второго места, а самый результативный игрок команды Отар Китеишвили (9+5) лишь делит 10-13 строчку в гонке бомбардиров лиги.

Тренер сенсационного «Штурма» – 46-летний Кристиан Ильцер, работающий с 2020-го. Большой карьеры игрока у него не получилось (катался по низам), закончил в 2008-м и тут же устроился помощником тренера в «Хартберг». Кристиан отходил от тактики и пару лет работал фитнес-тренером в сборной Австрии до 19 лет!

Главным мелькнул в пяти клубах: в «Вайце» из низших лиг, «Хартберге», «Вольфсбергере», «Аустрии» и теперь в «Штурме». С новыми чемпионами и взял все трофеи в карьере: один чемпионат Австрии и два Кубка Австрии.

Именно при Ильцере команда вернулась к борьбе за титул, особенно в последние три года. «Штурм» стабильно выходил в плей-офф, но ограничивался серебром.

В этом плей-офф команда из Граца даже не обыграла «Зальцбург» в очных встречах: поражение и ничья, но это не помешало опередить в таблице на два очка. Помогли потери конкурента.

У «Штурма» золотой дубль: забрали Кубок после победного финала с «Рапидом» (2:1). К перерыву проигрывали, но перевернули игру во втором тайме и взяли трофей. «Штурм» – первый австрийский клуб с 2006-го с золотым дублем, после как раз «Зальцбурга», добившегося этого в 2012-м.

Клуб существует уже больше сотни лет (основан в 1909-м) и большинство трофеев взял в прошлом веке: в 21-м только два чемпионства и четыре Кубка Австрии (уже с учетом золотого дубля в этом сезоне).

Теперь сыграет в группе Лиги чемпионов: разумеется, после того, как отпразднует историческую победу.

Все чемпионы в Европе: от элиты до экзотики. Какие гегемонии длятся, а какие – рухнули?

Фото: IMAGO/Revierfoto/Global Look Press ; Facebook/SKSturm