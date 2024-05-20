Чемпион Австрии впервые с 2013-го не «Зальцбург»! Гегемонию сломал «Штурм»
Приправил Кубком страны.
«РБ Зальцбург» больше не чемпион Австрии – титул отобрал «Штурм»!
Спустя 10 лет гегемонии.
Еще раз: в Австрии новый чемпион впервые с 2014-го. Исторический момент.
Детали мегасерии «Зальцбурга»: регулярные досрочные чемпионства и титулы с учетом продаж звезд
Вот как выглядело доминирование.
● Серия началась еще при Рогере Шмидте: немец возглавлял команду с 2012-го по 2014-й и в последнем сезоне уверенно взял золото с 18-очковым отрывом. Не считая временщиков, которые пробыли на посту от нескольких дней до пары недель, с «Зальцбургом» с тех пор поработали семь тренеров (плюс сейчас Онур Синель после апрельского увольнения Герхарда Штрубера).
Кто приводил австрийский суперклуб к успеху: Рогер Шмидт, Ади Хюттер, Петер Зайдлер, Оскар Гарсия, Марко Розе, Джесси Марш и Маттиас Яйссле. Очень много известных имен.
Все регулярные чемпионаты (а потом и гонки в плей-офф) «Зальцбург» стабильно завершал первым, исключение – сезон-2019/20: пропустил вперед ЛАСК в основной части, но отыгрался в плей-офф и взял титул.
● Состав команды кардинально менялся чуть ли не каждый год. Первое чемпионство в серии зацепил еще Садьо Мане! Звезд такого масштаба тогда больше не было, разве что Кевин Кампль, сейчас контролирующий центр поля в «Лейпциге», и его будущий одноклубник вратарь Петер Гулачи.
Дальше началась история «Зальцбурга»-конвейера талантов, про которую мы все прекрасно знаем. Марсель Забитцер, Такуми Минамино, Наби Кейта, Конрад Лаймер, Дайо Упамекано – все они появились в первые золотые сезоны команды в середине 2010-х и потом разошлись по большим клубам.
● Часто «Зальцбург» брал титулы досрочно, иногда – с ощутимым отрывом от второго места. Дважды убегал вперед аж на 18 очков: в сезонах-2013/14 и 2016/17. В остальных случаях ближайший конкурент подбирался не ближе чем на шесть очков.
В сезонах-2020/21 и 2021/22 команда дважды подряд оторвалась на 15 очков – единственный отрезок с двузначным преимуществом над второй командой. В прошлом сезоне выступили скромнее: +7.
На фоне такого доминирования пропуск «Штурма» на первое место и -2 от лидера выглядят крахом. 10-летняя гегемония закончилась.
Сейчас «Зальцбург» в непривычном положении: в апреле клуб уволил Герхарда Штрубера на фоне неудач в плей-офф. Две победы в четырех матчах выглядели так себе, особенно учитывая выездные 1:3 от ЛАСК. В этом сезоне «Зальцбург» уступил ему дважды: столько же, сколько за прошлые шесть лет.
До конца сезона команду подобрал помощник Онур Синель, у которого не получилось выправить обстановку: «Штурм» не дал себя догнать.
Летом «Зальцбург» возглавит уже бывший помощник Юргена Клоппа Пеп Лейндерс – подписал контракт на три года. Главной целью наверняка станет возвращение золота.
Кто отобрал чемпионство у гегемона: дешевле «Зальцбурга» в пять раз, во главе бывший фитнес-тренер, вместе с лигой забрали и Кубок
«Штурм». Знакомимся.
Клуб из Граца – второй по бюджету в лиге (55,3 млн евро), но разница с лидером существенная: «Зальцбург» стоит 225 млн.
При этом по сезону победители не шли какими-то явными лидерами: вышли в плей-офф со второго места, а самый результативный игрок команды Отар Китеишвили (9+5) лишь делит 10-13 строчку в гонке бомбардиров лиги.
Тренер сенсационного «Штурма» – 46-летний Кристиан Ильцер, работающий с 2020-го. Большой карьеры игрока у него не получилось (катался по низам), закончил в 2008-м и тут же устроился помощником тренера в «Хартберг». Кристиан отходил от тактики и пару лет работал фитнес-тренером в сборной Австрии до 19 лет!
Главным мелькнул в пяти клубах: в «Вайце» из низших лиг, «Хартберге», «Вольфсбергере», «Аустрии» и теперь в «Штурме». С новыми чемпионами и взял все трофеи в карьере: один чемпионат Австрии и два Кубка Австрии.
Именно при Ильцере команда вернулась к борьбе за титул, особенно в последние три года. «Штурм» стабильно выходил в плей-офф, но ограничивался серебром.
В этом плей-офф команда из Граца даже не обыграла «Зальцбург» в очных встречах: поражение и ничья, но это не помешало опередить в таблице на два очка. Помогли потери конкурента.
У «Штурма» золотой дубль: забрали Кубок после победного финала с «Рапидом» (2:1). К перерыву проигрывали, но перевернули игру во втором тайме и взяли трофей. «Штурм» – первый австрийский клуб с 2006-го с золотым дублем, после как раз «Зальцбурга», добившегося этого в 2012-м.
Клуб существует уже больше сотни лет (основан в 1909-м) и большинство трофеев взял в прошлом веке: в 21-м только два чемпионства и четыре Кубка Австрии (уже с учетом золотого дубля в этом сезоне).
Теперь сыграет в группе Лиги чемпионов: разумеется, после того, как отпразднует историческую победу.
Все чемпионы в Европе: от элиты до экзотики. Какие гегемонии длятся, а какие – рухнули?
Фото: IMAGO/Revierfoto/Global Look Press; Facebook/SKSturm
Помню Штурм играл в ЛЧ конце 90ых. Название очень крутое у них
На выезде Спартак победил 2:0, дома вроде ничья была.)
Но вот это звучит странно "Клуб из Граца – второй по бюджету в лиге (55,3 млн евро), но разница с лидером существенная: «Зальцбург» стоит 225 млн".
Что вы тут пытаетесь сравнить? Оценки клубов по трансфермаркту на текущий момент? Или реально бюджет? Но вряд ли бюджет Зальцбурга 225 миллионов. Тогда не называйте это бюджетом (бюджет - это сумма годовых расходов, включая амортизацию купленных игроков).