Ван Перси возглавил «Херенвен» – первая взрослая команда. Учился в «МЮ», очень рекомендует новый тренер «Ливерпуля»

Хорошенько подготовился в «Фейеноорде».

Робин ван Перси теперь будет тренировать в высшем дивизионе! Легендарный нидерландец подписался с «Херенвеном», контракт на два года. До этого работал в структуре «Фейеноорда» – но пора расти.

Ван Перси сразу убедил «Херенвен». Его очень ценит Арне Слот – новый тренер «Ливерпуля»

Молодой тренер Ван Перси стартует с клуба, который занял десятое места в чемпионате Нидерландов.

Принял вызов с воодушевлением: «Профессия тренера всеобъемлющая и сложная, я ощущаю страсть и удовольствие. Хочу продолжать развиваться, позиция главного тренера прекрасно соответствует моей цели. Доволен шансом, который мне предоставил «Херенвен».

В «Херенвене» тоже рады. Например, спортивный директор Ферри де Хан, бывший одноклубник Робина в «Фейеноорде», уверен в успехе: «Несмотря на то, что он только начинает карьеру тренера, он нас убедил моментально. Это амбициозный, страстный тренер с большим желанием учиться. Думаю, он хорошо понимает, как мотивировать команду и четко понимает, как развить наших игроков».

Арне Слот, которому Ван Перси помогал в «Фейеноорде», пожелал коллеге удачи: «Я уже говорил это, но я действительно ценю то время и усилия, которые Робин вкладывает в свою карьеру, готовясь к первому назначению на пост главного тренера. Он сделал все, чтобы подойти к нему готовым, будь то в «Херенвене», «Фейеноорде» или где-то еще. Все зависит от него. «Херенвен» – прекрасный клуб, Робин готов стартовать в качестве главного тренера».

Сильная рекомендация с учетом того, что Слот с нового сезона приходит в «Ливерпуль». Поднимать Ван Перси сразу на его места явно не решились – логично, все же брать местный топ-клуб вообще без самостоятельного опыта слишком.

Какой ван Перси-тренер: внештатно тренировал нападающих «Фейеноорда», играл в юношеской ЛЧ с Торресом, ездил на стажировки в «МЮ»

Ван Перси закончил с футболом в 2019-м и вскоре получил приглашение из родного «Фейеноорда»: стал помощником Дика Адвоката в главной команде и персонально работал с нападающими, внештатно.

Пояснял сам Робин: «Это не официальная позиция. Поэтому мне сложно дать ей название. Я, например, не считаю себя тренером нападающих. Думаю, это беспроигрышный вариант: я узнаю здесь, нравится ли мне это, и немного помогу персоналу. За последний год я делал только то, что мне нравится. Работаю экспертом в Англии, много путешествую с семьей, много занимаюсь спортом. Сейчас я хочу посмотреть, подойдет ли мне [тренерская работа]».

Уже через год начал совмещать с молодежками: сначала с командой U-16, потом U-18 и U-19. Со старшим возрастом поработал в юношеской ЛЧ и даже встречался в турнире с Фернандо Торресом !

В ноябре 2023-го в футболе дебютировал 17-летний Шакил, сын Робина – как раз против «Атлетико» Торреса. Проиграли 0:1.

В этом феврале Робин приезжал в Манчестер и посещал базу «Манчестер Юнайтед». Ван Перси тогда проходил один из финальных этапов обучения для высшей тренерской лицензии UEFA Pro, там обязательное требование – практика в зарубежном клубе. Бывший нападающий использовал связи: бывший обратился в клуб, там наблюдал за работой Эрика тен Хага и его штаба на базе в Каррингтоне.

Причем это не первый визит Ван Перси-тренера в Манчестер: с такой же целью приезжал в декабре 2022-го. Хотя от полноценной работы в клубе по приглашению самого Тен Хага в том же году отказался : хотел стабильности для семьи.

Теперь новый вызов – первая самостоятельная работа в элите.

Лучший бомбардир ЛК – ученик ван Перси. Бельгиец из «Фейеноорда» слушает своего кумира Робина с открытым ртом

Фото: Box to Box Pictures/Yannic/Global Look Press