Ох, как нелепо! Вратарь «Алании-2» подарил два гола сопернику

Неудачный день Руслана Багаева.

«Алания-2» влетела «Севастополю» в дивизионе В Второй лиги (0:4), антигерой – вратарь владикавказцев Руслан Багаев.

Все закрутилось уже на 3-й минуте: Багаев выбивал от ворот после паса защитника, но попал в соперника, выставившего ногу. Над штрафной зажглась свеча, мяч прилетел в перекладину и внезапно отрикошетил в поле – полузащитник Александр Оболенцев легко открыл счет.

Багаев закольцевал игру еще одним забавным моментом в концовке. Вратарь рукой вводил мяч в игру, но каким-то образом вбросил прямиком нападающем соперника Редвану Османову – тот наказал мгновенным парашютиком.

Справедливости ради, в других моментах Руслан тащил, а остальные голы случились не по его вине. Вот полный обзор матча.

18-летний Багаев пробился в команду совсем недавно: поднялся из академии только в конце марта, а в последних пяти матчах вышел в основе. Внутри клуба он котируется высоко, его уже привлекали к тренировкам с основной «Аланией».

Фото: fc-alania.ru