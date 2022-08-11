«Ньюкасл» сыграет с «Брайтоном» в разминочной форме. Ни один из трех комплектов не подошел по цвету

Это как?

Мы привыкли, что футбольные клубы выпускают максимум три комплекта формы. Но «Ньюкасл» во втором туре АПЛ задействует четвертую, в которой сыграет в гостях против «Брайтона».

Причина как минимум необычная: цвета всех трех комплектов гостей так или иначе пересекаются с цветами формы хозяев. Поэтому АПЛ запретила «Ньюкаслу» играть во всех трех вариациях, чтобы игроки не путались, а болельщики не ощущали дискомфорт.

В итоге «Ньюкасл» сыграет в голубых футболках, в которых футболисты обычно выходят на предматчевую разминку. На них изображены достопримечательности Тайнсайда – агломерации, в которую входит город Ньюкасл. Также на майках заметен домашний стадион команды «Сент-Джеймс Парк» и мост через Тайн. Шорты и гетры – черного цвета.

Выглядит очень даже классно.

А почему нельзя просто попросить «Брайтон» сыграть в другой форме? Например, выездной оранжевой

У АПЛ все максимально строго: хозяева должны играть в домашней.

«Ньюкаслу» уже приходилось создавать новую форму под конкретный матч?

Да, 19 лет назад. Тогда два сезона подряд «Ньюкасл» играл в гостях с «Шеффилд Юнайтед» в специальной форме. У обеих команд были полосатые футболки, поэтому «Ньюкасл» выходил в зеленых майках с темно-синими полосками.

Это единственная проблема с формой «Ньюкасла» в этом сезоне?

Нет, еще были претензии к третьей форме. Она окрашена в цвета национального флага Саудовской Аравии – консорциум, недавно купивший английский клуб, по слухам связан с властями саудоаравийцев. АПЛ сначала не одобряла сделку, но в итоге получила гарантии, что власти не будут контролировать клуб, и дала добро.

Цветом формы возмутились, потому что правозащитников настораживает ситуация с правами человека в Саудовской Аравии. «Если правда, что «Ньюкасл» меняет выездную форму, чтобы она соответствовала национальным цветам Саудовской Аравии, то это обнажает силу саудовского доллара и решимость королевства отмыть свой жестокий, пропитанный кровью послужной список нарушений прав человека, – заявил Феликс Джейкенс, руководитель Amnesty International в Великобритании. – Несмотря на их заверения в разделении между саудовскими владельцами и клубом, это кажется явным свидетельством того, что режим использует «Ньюкасл» для создания положительного имиджа.

Все – от болельщиков до игроков – должны сопротивляться участию в пропагандистской кампании Саудовской Аравии, быть в курсе того, что там происходит, и говорить о злоупотреблениях правительства. Нельзя допускать, чтобы спорт использовался в таких целях».

Клуб не комментировал цвета формы и реакцию на нее.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; REUTERS/Russell Cheyne, Toby Melville; nufc.co.uk