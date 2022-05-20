В Англии переругались из-за новой формы «Ньюкасла». Она сделана в цветах Саудовской Аравии

Пошли по пути «ПСЖ» и Катара.

В сеть просочилась новая выездная форма «Ньюкасла» от производителя Castore. В ней команда планирует играть в следующем сезоне, но еще до официального выхода комплект вызвал много споров.

Все дело в неожиданной для клуба расцветке – белая с зеленой отделкой. Многие заподозрили, что это отсылка к новым саудовским владельцам клуба. Схожесть и правда очевидная.

Правозащитники, которые и без того критиковали АПЛ за саудовские деньги в английском футболе, обрушились на клуб с новой порцией критики.

«Если правда, что «Ньюкасл» меняет выездную форму, чтобы она соответствовала национальным цветам Саудовской Аравии, то это обнажает силу саудовского доллара и решимость королевства отмыть свой жестокий, пропитанный кровью послужной список нарушений прав человека, – заявил Феликс Джейкенс, руководитель Amnesty International в Великобритании. – Несмотря на их заверения в разделении между саудовскими владельцами и клубом, это кажется явным свидетельством того, что режим использует «Ньюкасл» для создания положительного имиджа.

Все – от болельщиков до игроков – должны сопротивляться участию в пропагандистской кампании Саудовской Аравии, быть в курсе того, что там происходит, и говорить о злоупотреблениях правительства. Нельзя допускать, чтобы спорт использовался в таких целях».

Мнения болельщиков разделились. Кто-то не хочет, чтобы бренд и идентичность клуба смешивали с Саудовской Аравией, а некоторые относятся к этому с пониманием. Вот позиция ведущего подкаста True Faith Алекса Херста: «Этого следовало ожидать, у меня нет проблем. Если бы они заменили домашнюю футболку, все было бы иначе. Но с моей стороны было бы лицемерием приветствовать деньги, которые они потратили на команду в январе, а затем критиковать, когда они хотят сделать неосновной комплект с отсылками к своей стране».

Премьер-лига может отказать «Ньюкаслу»? А почему на слитых фото нет титульного спонсора?

Почти наверняка летом у команды сменится логотип на футболке. Высока вероятность, что новые владельцы разорвут соглашение с китайским оператором онлайн-игр Fun88, с которым клуб сотрудничал с 2017 года.

Разрыв связан не только с новыми амбициями «Ньюкасла», но и с банальным запретом на ставки в Саудовской Аравии. Для местных болельщиков приходилось бы делать футболки без спонсоров. Поэтому стороны дорабатывают сезон, а затем клуб наверняка найдет замену.

В числе основных кандидатов – флагманская авикомпания Saudia. Нужно же как-то конкурировать с соседними Emirates, Etihad и Qatar Airways, которые уже давно в футболе.

Может ли АПЛ отказать в утверждении формы? Только если она слишком похожа на домашний комплект. Это не относится к «Ньюкаслу», который продолжит играть дома в черно-белых цветах.

Клуб никак не прокомментировал слив формы и реакцию на нее. Зато в тот же день ввел в совет директоров руководителя Федерации гольфа Саудовской Аравии и советника государственного инвестиционного фонда PIF (владеет «Ньюкаслом») Маджеда аль-Сорура.

«Ньюкасл» когда-нибудь играл в зеленой форме?

Да. Впервые зеленый воротник и рукава появились на неосновном комплекте клуба в 1973 году. Всю вторую половину 70-х команда уже играла на выезде с зеленой отделкой и шортами (первая картинка на коллаже ниже). Следующая зеленая эра наступила на стыке 80-х и 90-х, когда на протяжении пяти лет «Ньюкасл» играл в гостях в такой расцветке (2-5 картинки).

С 1993 по 1995 годы третий комплект клуба был уже максимально зеленым (6-я картинка на коллаже). Выглядело это примерно так:

Пожалуй, самую близкую к саудовскому варианту форму «Ньюкасл» носил в сезоне-1999/00 (7-я картинка на коллаже). Тоже выездной комплект с белым фоном и зеленой отделкой.

Но тон зеленого все-таки заметно отличался от нынешнего:

В последний раз команда примеряла темно-зеленый не так давно – в сезоне-2019/20.

Кстати, в форме «ПСЖ» тоже видели цвета Катара

На домашней форме «ПСЖ» традиционно присутствует красный цвет, но в 2017-м парижане уделили особое внимание темно-бордовому. Тогда некоторые фаны также критиковали владельцев за лишение клуба идентичности, увидев на футболке отсылку к цветам Катара.

Больше таких заигрываний с темой «ПСЖ» на домашней форме себе не позволял. Однако, например, в сезоне-2020/21 третий комплект парижане окрасили в бордовый практически полностью.

Уже понятно, что на «Ньюкасл» реакция будет острее. Но вряд ли это заставит клуб сменить планы.

Фото: nufcmemorabilia.com; nufc.co.uk; East News/Tolga Adanali/Depo Photos/ABACAPRESS.COM; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Daniela Porcelli/Keystone Press Agency