Матч звезд в грязи устроил Мане. На поле родной деревни

Там сенегалец начинал.

Возможно, вы видели фотографию Садьо Мане на классическом африканском футбольном дворовом поле – в грязи и кроссовках.

Нет, это не фэйк – Садьо действительно сыграл на таком поле. В родной деревне Бамбали.

Мане организовал матч звезд: пригласил Паписса Сиссе (37 лет, все еще рубится в Турции), Эль-Хаджи Диуфа (41 год, не играет с сезона-13/14), Мбайе Дианя (30 лет, вернулся в Турцию перед прошлым сезоном после АПЛ-попытки за «Вест Бром») и других футболистов, чтобы порадовать жителей Бамбали.

«Возвращение к истокам с гала-матчем на поле «Бамбали», где все и началось!» – написал Мане.

Вот как выглядел сам матч – согласитесь, очень непривычно видеть топ-футболистов в таких условиях.

Мане известен своей скромностью и тем, что увлечен благотворительностью: на заработанные в Ливерпуле деньги Садьо отреставрировал мечеть, где работал отец (его семья до сих пор живет в Бамбали), оплатил строительство школы и больницы.

Во дворе дома Мане в Бамбали построен колодец, туда все жители деревни приходят за водой – с ней в Африке всегда сложности, для многих это важный источник питья.

Ворота в дом футболиста никогда не закрывают – зайти и пообщаться с кем-нибудь из родственников может любой желающий. Сам Садьо регулярно приезжает домой – два-три раза в год.

И всегда с подарками для местных жителей – его здесь знает каждый.