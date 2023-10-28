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«Сын не может играть за такую слабую команду». «Барса» хотела Беллингема, но его отец не пришел на переговоры

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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У «Барселоны» и так вагон неприятностей: травмы лидеров, судейские скандалы и проблемы с финансами. В субботу добавится еще одна – непонятно как, но нужно сдержать Джуда Беллингема в класико.

И это действительно проблема: англичанин забил 10 мячей в 10 стартовых матчах за «Реал» и уже возглавил гонку бомбардиров Ла Лиги. С учетом матчей сборной Англии у него 12+4 в этом сезоне. Страшно? 

Это будет первое класико Джуда в карьере. Он ждал его давно и впитывал лучшие моменты: «Мой любимый [момент]? Всегда буду помнить празднование Роналду, когда он показал тот самый жест «спокойно, спокойно». Культовая картина!»

История Беллингема могла сложиться иначе: англичанин вполне мог выйти в легендарном противостоянии не в белой, а в сине-гранатовой футболке.

Что? Беллингем мог оказаться в «Барсе»?

И не только там. Его хотели почти все топ-клубы. Напоминаем. 

Уже в девять лет Беллингем ездил на двухдневный просмотр в «Ливерпуль»: клубу все понравилось, и Джуду предложили место в академии. Но родители решили, что сыну пока рано покидать дом, лучше сосредоточится на  «Бирмингеме». 

Где-то рядом были и другие ведущие клубы Англии: например, «Манчестер Юнайтед» просматривал Беллингема более 46 раз с его 12-летия и создал библиотеку из восхитительных отчетов. В 2019 году попытку предпринял даже «Аякс», но родители снова уперлись – хотели более плавного развития карьеры. .

«Бавария», «Челси» и « Манчестер Сити» тоже пытались, но и у них не получилось. На радиостанции Cadena SER сообщили, что этим летом руководители «Сити» привлекли к переговорам Гвардиолу, который три часа разговаривал с футболистом. Пеп кидался аргументами о том, что в родной Англии Джуд сразу получит признание и будет высоко котироваться. Еще давил на то, что победный цикл «Реала» уже завершился, а вот доминирование  «Сити» только начинается. Не помогло.

В середине мая журналист Sport1.de Патрик Бергер писал: Беллингем вместе с семьей решил, что не перейдет в «пластиковые клубы» – «Ман Сити» и «ПСЖ». «Челси» тоже не рассматривали – из-за «безумной» трансферной политики после смены владельцев. Бергер подчеркивал, что Беллингему очень важны история клуба и атмосфера вокруг него.

И, наконец, были попытки от «Барселоны».

Скаут клуба с 2017-го по 2020-й Борха Кркич тоже предлагал каталонцам Джуда. 

«Я организовал встречу с его отцом в Лондоне, – вспоминал Кркич в интервью Que t’hi Jugues. – Но он просто не пришел. Знаю, что он поступал так со многими. И объяснял это тем, что незадолго до этого «Барса» подписала какого-то молодого англичанина. То ли из «Астон Виллы», то ли из «Вест Брома». Он сказал: «Мой сын не перейдет в «Барсу». Он не может играть за такую слабую команду».

Родители Джуда играют очень большую роль в его карьере

Влияние родителей на путь Беллингема не ограничилось их нежеланием отпускать сына в большой клуб в раннем возрасте.

После перехода в «Боруссию» мама Джуда Дениз переехала с ним в Дортмунд, чтобы помочь с адаптацией. Марк Беллингем остался в Бирмингеме с младшим сыном Джобом, который тогда играл в академии «Бирмингема».

«Мы всегда говорили Джуду, что один из нас – либо я, либо Марк – будет с ним, – рассказывала Дениз в интервью DAZN. – Не проходит и дня без мыслей о том, как было бы здорово жить вместе, всей семьей, но мы всегда понимали, что было на кону».

Джуд жил в одной квартире с мамой и в интервью The Guardian признавался, что не умеет готовить: «Без шансов. Я либо питаюсь на базе, либо ем то, что готовит мама. Так что мне еще многому нужно научиться».

«Роль мамы огромна, – добавил Беллингем в декабре 2022-го. – Думаю, сейчас она важнее всех. Если честно, даже важнее моих тренеров».

Беллингем-старший представляет интересы сына в качестве агента, именно он вел переговоры с «Реалом». После официального объявления Джуда журналист Marca Хосе Феликс Диас (рупор руководства «Реала») написал: «Мадрид» очень благодарен родителям Беллингема за то, как они вели себя во время переговоров. Отец игрока Марк никогда не утаивал от клуба каких-либо деталей и всегда был на связи».

Марк также повлиял на интерес Джуда к футболу – брал сына на свои матчи, когда был звездой низших дивизионов Англии:

«Папа был моим первым футбольным кумиром, – рассказывал Беллингем. – Каждую неделю я смотрел на его игру. Всегда было понятно, что нон-лига – это не АПЛ или что-то такое, но видеть, как он играет, чувствовать атмосферу… Это заставило меня полюбить футбол.

После первых матчей я стал внимательнее к футболу. Папа забивает голы, ты видишь, как он празднует, и хочешь стать таким же.

Он постоянно подсказывал мне, что можно улучшить. Раньше у нас были отношения отца и сына. Когда я стал старше, это уже были отношения тренера и игрока. И это прекрасно».

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Stringer, Fran Santiago / Stringer ; Bernd Thissen/dpa/Global Look Press; instagram.com

14 комментариев

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StarWings
Как же достала эта банальщина "Чтоооо? [вписать фамилию игрока] мог оказался в [вписать название клуба]????". Особенно в случае с Беллингемом, который мог оказаться в любом клубе из Топ-20 мира. Но, нет, мы будем продолжать штамповать эти позорные заголовки. Теперь понятно, почему на Спортсе столько вакансий... Деградэ...
+20
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+17
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Верховный Лорд
«Пластиковые клубы» ПСЖ и Сити это шикардос) ну и Челси туда же
+7
-1
+6
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Ложный Латераль
Попытки скаутов Барселоны попали в период спада игроков и уходов Хави и Иньесты как игроков. Плюс громкие вылеты в ЛЧ несколько лет подряд, конечно повлияли на репутацию клуба. Конкретно на тот момент звёздный игрок, которого хотели все не мог выбрать Барсу из за былых заслуг.
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BaldFraud
Блин, а ведь редко встретишь мулатов, у которых мама черная.
+2
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uno_107
Ответ Верховный Лорд
«Пластиковые клубы» ПСЖ и Сити это шикардос) ну и Челси туда же
Челси из этой тройки самый позорный) ПСЖ и Сити стали топами за счет честных нефтедолларов, а Челси за счет ворованных денег из России. Когда русский болеет за Челси, это прям дно )
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кто-то
Ответ Ложный Латераль
Попытки скаутов Барселоны попали в период спада игроков и уходов Хави и Иньесты как игроков. Плюс громкие вылеты в ЛЧ несколько лет подряд, конечно повлияли на репутацию клуба. Конкретно на тот момент звёздный игрок, которого хотели все не мог выбрать Барсу из за былых заслуг.
Попытки скаутов попали в период с 2017-2020. Понимаю, если переход бы не состоялся в 2020 - там всё понятно, но с 2017-2019 Барселона была в порядке: чемпионства в Ла Лиге и вполне неплохие результаты в лч
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unreality
Ответ StarWings
Как же достала эта банальщина "Чтоооо? [вписать фамилию игрока] мог оказался в [вписать название клуба]????". Особенно в случае с Беллингемом, который мог оказаться в любом клубе из Топ-20 мира. Но, нет, мы будем продолжать штамповать эти позорные заголовки. Теперь понятно, почему на Спортсе столько вакансий... Деградэ...
А ещё «безумие» «ад» и ещё несколько словечек из скудного словарного запаса редакции сайта которые они всюду пихают 😁
Но видать такой примитив заходит.
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Михаил Пуговкин
Ответ BaldFraud
Блин, а ведь редко встретишь мулатов, у которых мама черная.
в Европе и Америке очень много,это в России редко
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