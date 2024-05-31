10 лучших «Реалов» в истории. Рейтинг королевского величия
Здесь только легенды.
«Реал Мадрид» – это Лига чемпионов. «Реал Мадрид» – это признанный эталон. Перед очередным финалом ЛЧ мы уместили в одном рейтинге десять величайших команд в истории «Мадрида» – каждая причастна к тому, что мы нисколько не сомневаемся в королевских регалиях клуба Зидана, Анчелотти и Ди Стефано.
Обязательно заглядывайте в комментарии.
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Фото: realmadrid.com; commons.wikimedia.org; Gettyimages.ru/Tony Marshall/EMPICS, Shaun Botterill; East News/Patrik STOLLARZ / AFP, FRANCK FIFE / AFP
Я помню 6 из 10 перечисленных Реалов. Особенно интересно было наблюдать за возвращением «сливочных» в европейскую элиту во второй половине 90-х, а потом за командой Галактикос.
З.Ы. А реал 90х был интересен, еще не первоуровневый гранд, но лч брал, причем не был фаворитом ни в одной из них
Условное сравнение команд за 21 век я могу понять, но точно не за всю историю