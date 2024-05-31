1 мин.

10 лучших «Реалов» в истории. Рейтинг королевского величия

54

Здесь только легенды.

«Реал Мадрид» – это Лига чемпионов. «Реал Мадрид» – это признанный эталон. Перед очередным финалом ЛЧ мы уместили в одном рейтинге десять величайших команд в истории «Мадрида» – каждая причастна к тому, что мы нисколько не сомневаемся в королевских регалиях клуба Зидана, Анчелотти и Ди Стефано.

Обязательно заглядывайте в комментарии.

Топ-10 немцев в истории «Реала». Вы знаете, где Кроос 🇩🇪

«Мистер, какая на хрен еда? Как о ней сейчас можно думать?» Неизвестный Анчелотти

Фото: realmadrid.com; commons.wikimedia.org; Gettyimages.ru/Tony Marshall/EMPICS, Shaun Botterill; East News/Patrik STOLLARZ / AFP, FRANCK FIFE / AFP

logoРикардо Самора
logoМаноло Санчис
logoФеренц Пушкаш
logoЗинедин Зидан
logoРауль
logoФлорентино Перес
logoАльфредо Ди Стефано
logoЛа Лига
logoМигель Муньос
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoФрансиско Хенто
logoЭмилио Бутрагеньо