10 лучших «Реалов» в истории. Рейтинг королевского величия

Здесь только легенды.

«Реал Мадрид» – это Лига чемпионов. «Реал Мадрид» – это признанный эталон. Перед очередным финалом ЛЧ мы уместили в одном рейтинге десять величайших команд в истории «Мадрида» – каждая причастна к тому, что мы нисколько не сомневаемся в королевских регалиях клуба Зидана, Анчелотти и Ди Стефано.

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Фото: realmadrid.com ; commons.wikimedia.org ; Gettyimages.ru /Tony Marshall/EMPICS, Shaun Botterill; East News /Patrik STOLLARZ / AFP, FRANCK FIFE / AFP