«Реал» в восторге от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу». Собрали 150 тысяч и заработали под 10 млн евро!

Артистка покорила Испанию.

На обновленном «Сантьяго Бернабеу» провели первые одни из первых больших концертов: приняли мегазвезду.

В Мадриде выступила Тейлор Свифт – дважды за два дня.

Заявок на билеты было столько (почти 400 тысяч), что вторую дату добавляли дополнительно. Тут был риск проблем с Ла Лигой из-за просьбы перенести последний тур, но в итоге ставить матч «Реала» с «Бетисом» можно было куда угодно, потому что все места в чемпионате распределились заранее, так что мадридский клуб мог спокойно наслаждаться.

«Реал» заработал 9,1 млн евро. Собрали под 150 тысяч зрителей!

Согласно Marca, общая выручка с двух концертов Тейлор Свифт – чуть больше 13 млн евро.

70% , то есть 9,1 млн евро, пойдут клубу.

30% заберет инвестиционная компания Sixth Street и компания Legends, которые занимаются организацией мероприятий на «Бернабеу» в свободные от матчей дни. «Реал» продал им права на эксплуатацию стадиона в течение следующих 20 лет за 360 млн евро. Доход от организации матчей и продажи атрибутики остался за «Мадридом» на 100%.

Relevo писал, что выступление Тейлор Свифт и ажиотаж вокруг вызвали настоящий фурор в клубе – это была первая большая проверка обновленного «Бернабеу», и результат очень порадовал руководство.

По оценкам испанских медиа, каждый концерт собрал не меньше 70-75 тысяч человек. Тейлор Свифт не выступала в Испании 13 лет, то есть вообще не приезжала на пике своей популярности, это спровоцировало грандиозный спрос на билеты.

«Тейлор Свифт окупила все затраты на Хоселу». В Испании довольны шоу и самой Тейлор

Сама Тейлор Свифт впечатлила испанскую публику особым подходом. Например, многие заметили один из ее 15 нарядов в класно-желтых цветах испанского флага, она несколько раз обращалась к зрителям базовыми фразами на испанском, а отдельную фишку придумала для песни We are never ever getting back together.

Там в концовке на английском звучит Like, ever – в значении «никогда». Так вот на «Бернабеу» Тейлор в этот момент давала микрофон одному из танцоров своей группы, а он добавлял на месте этой фразы испанское – ni de coña на первом концерте и ni borracha на втором.

Она сама первым делом удивилась, какие вокруг нее высокие трибуны, и как много на стадионе народу: «Эта арена просто огромная, трибуны идут вверх, вверх, еще вверх. С ума сойти, сколько вас тут!» Как минимум после одного из трехчасовых шоу ей устроили трехминутную овацию.

Концерты стали событием, вот только некоторые яркие реакции.

• «Свифт собрала больше людей, чем соберет презентация Мбаппе. Думай, Флорентино» (Хоакин Марото, AS)

• «Этот концерт окупил все затраты на Хоселу» (Сиро Лопес, болельщик «Реала» и журналист)

• «На «Бернабеу» не было так громко даже после гола Родриго в ворота «Сити» (Серхио Валентин, журналист)

• «Тейлор Свифт принесла «Реалу» больше пользы, чем Эден Азар» (Хосе Падилья, журналист)

• «Никогда не слушал ни одной песни Свифт, но это мероприятие выдалось потрясающим – на стадионе чувствовалась невероятная энергетика» (Рубен Мартин, стример)

• «Новый «Бернабеу» невероятен. Внутри было ощущение, что мы находимся в другой реальности – все вокруг казалось слишком фантастическим. Никогда бы не подумал, что «Бернабеу» может выглядеть так красиво в дни, когда тут нет футбола» (Иньяки Мартинес, фанат «Реала»)

Масштаб концерта на «Бернабеу» – вау. Оцените

У Тейлор Свифт грандиозный стадионный тур – например, после чемпионата Европы она захватит сразу несколько арен турнира.

Такой масштаб чуть ли не в каждой стране мира, куда она приезжает.

Например, НФЛ пришлось учитывать календарь тура Тейлор, когда составляли расписание на новый сезон.

На концерте, кстати, побывал и Тони Кроос – кто-то даже увидел скрытый смысл в восьмерке на сцене .

Стадион срочно готовят к просмотру финала ЛЧ. Это традиция

Второй концерт Свифт провели вечером 30 мая, у работников «Бернабеу» меньше двух суток, чтобы подготовить арену к просмотру финала Лиги чемпионов.

«Реал» завел эту традицию в 2014-м – в центре поля устанавливают несколько гигантских экранов, болельщики смотрят на поле, и хоть финал играют где-то в другом месте (сейчас на «Уэмбли» в Лондоне), все равно атмосферно.

Причем это стоит всего 15 евро.

Выдвижное поле должно облегчить подготовку стадиона, но очевидно, что такой нагрузки работники стадиона еще не испытывали – в течение одной недели «Реал» сыграл матч с «Бетисом», провел два концерта Тейлор Свифт, а теперь «Бернабеу» надо подготовить и к просмотру финала.

