«Реал» все же подписал Мбаппе. Это личная победа Переса

Нельзя играть с президентом «Реала».

«Реал» все-таки подписал Килиана Мбаппе. Как же сейчас счастлив Флорентино Перес – это его личный триумф!

2022-й: Мбаппе отказывает «Реалу» и подписывает новый контракт с «ПСЖ»

Май 2022-го преподнес неприятный сюрприз фанатам «Мадрида». Тогда казалось: все, Мбаппе уже в команде, а он неожиданно продлил контракт с «ПСЖ». Испанские медиа писали: француз уведомил о решении Флорентино Переса через... сообщение в WhatsApp.

Флорентино ответил емко: «Сожалею о том, что произошло в последние дни. Они разрушили мечту, которая была у тебя с детства. Желаю тебе всего наилучшего».

До сих пор неизвестно, кого именно подразумевал президент «Реала» под «они», но, вероятно, речь о политическом давлении. В том числе от президента Франции Эммануэля Макрона.

Спустя пару недель Перес пришел на программу El Chiriguito, там выговорился и раскрыл детали:

«Не знаю цифр нового контракта Мбаппе с «ПСЖ». На него больше повлияло политическое давление. Когда вы паникуете, то выбираете путь, который избавляет от паники. Он запаниковал. Выбрал ли он деньги? Не только, он также выбрал комфортный путь и новую роль внутри клуба. На него постоянно давили политики и даже президент Франции. Вы можете себе представить ситуацию, при которой король Испании звонит какому-либо игроку с целью повялить на его решение? Это абсурд».

В том же интервью Перес не исключал переход Мбаппе в будущем, но признал разочарование:

«Не знаю, что произойдет через год, два или три. Мне нет нужды закрывать перед кем-либо дверь. Если игрок достаточно хорош и желает выступать за «Реал» – мы будем ему рады. Но каждый футболист должен понимать, что нет никого выше клуба. Этот Мбаппе – не мой Мбаппе. Не тот, с кем я разговаривал. Сможет ли он измениться в лучшую сторону? Не знаю, посмотрим».

В июле 2022-го в сети появилось видео диалога Переса с фанатом «Мадрида»:

– Президент, не волнуйтесь. Мбаппе не нужен нам!

– Бедный мальчик уже жалеет, что продлил контракт.

Мбаппе действительно пожалел. Уже спустя несколько недель

В сентябре от французского L’Equipe пошли инсайды: контракт Мбаппе на самом деле рассчитан до 2024 года, а не до 2025-го. Так изначально заявлял «ПСЖ».

Через месяц оказалось: да, Мбаппе пожалел о решении и хочет как можно быстрее покинуть Париж, разочаровавшись проектом.

● Сначала отправил письмо «ПСЖ», сообщив, что не активирует пункт о продлении.

● А потом принес личные извинения Пересу за решение продлить контракт и сообщил президенту «Реала» – он все еще мечтает играть на «Бернабеу».

С этого момента правила игры диктовал уже «Мадрид».

Перес поставил перед Мбаппе условия

Главные детали дал журналист The Athletic Марио Кортегана, который близок к окружению Мбаппе и считается одним из главных источников по «Реалу». Вот его ключевые тезисы:

● Контакт между Пересом и Мбаппе никогда не прекращались, но стали активнее после ЧМ в Катаре;

● Флорентино принял извинения. И выложил условия: «Мадрид» не заплатит за него «ПСЖ», придется ждать конца контракта;

● Перес поставил Мбаппе перед фактом: не продлевать контракт, если хочет в «Реал».

● Перес дал понять Мбаппе, что теперь он не придет на парижских условиях. Придется очень снизить зарплату, иначе «Реал» даже не отправит предложения. Так решил проверить искренность намерений игрока.

Похоже, тот прислушался: летом 2023-го Килиан снова отправил письмо «ПСЖ», что уйдет через год и не изменит решение. Важно: год назад «Реал», несмотря на инсайды, не делал «Парижу» предложение по Мбаппе.

Фабрицио Романо говорил: «ПСЖ» уверен – у Мбаппе уже есть соглашение с «Реалом» на лето 2024-го.

Тем же летом в сети появилось еще одно видео с Пересом на улицах Мадрида, где он отвечает на вопрос болельщика:

– Вы подпишите Мбаппе?

– Да, но не в этом году.

Не соврал.

«Реал» пошел за Мбаппе в январе

После того, как Мбаппе сделал все необходимое, «Мадрид» перешел в наступление: в январе этого года игрок получил предложение от Флорентино. Но на других условиях.

● Зарплата как у Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора (12-14 млн евро в год чистыми) вместо предложенных в 2022-м 35 млн в год.

● Подписной бонус – 100 млн евро вместо 120 млн, предложенных два года назад.

● Мбаппе станет только частью проекта «Реала», а не главной суперзвездой. Вокруг него не построят команду, должен влиться сам.

По информации Кортеганы, многих в окружении Килиана такое предложение не устроило, но в этот раз Мбаппе решил довести дело до конца. В феврале он согласился подписать контракт.

The Athletic назвал три ключевые причины, почему «Реал» предложил Мбаппе более плохие условия по сравнению с 2022-м:

● Килиан стал старше на два года. Ему 25 лет.

● Проект клуба уже состоятелен: в команде появились новые лидеры и она постоянно выигрывает титулы.

● Повышение стоимости реконструкции «Бернабеу».

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В 2022-м Килиан нарушил слово, данное Флорентино. Остался в «ПСЖ», а в 2021-м «Париж» не принял предложение «Реала» на 200 млн евро.

Прошло три года. Перес подписал Камавинга, Тчуамени, Беллингема и Эндрика, выиграл по две ЛЧ и Ла Лиги. В итоге подписал Мбаппе свободным агентом. Бесплатно.

«ПСЖ» так и не выиграл Лигу чемпионов. И потратил на Мбаппе намного больше, чем «Реал».

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«Реал» гонялся за Мбаппе почти 12 лет!

Фото: Gettyimages /Octavio Passos / Stringer, David Ramos / Staff, Alex Caparros / Stringer, Handout / Handout; Nacho Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press