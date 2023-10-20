Пока Беллингем идеален. Разбор феноменального старта в «Реале»

Хэй! Лукомский нахваливает Джуда.

«Когда весь стадион пел Hey Jude, пошли мурашки. Мне хотелось просто стоять и слушать. Ощущал полную поддержку. Не знаю, что я сделал, чтобы заслужить такое. Я очень благодарен», – рассказывал Джуд Беллингем после первого матча на «Сантьяго Бернабеу».

Его старт в «Мадриде» – настоящая сказка. Англичанин забивает и раздает голевые на уровне Харри Кейна, Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда – хотя это не его прямая работа. Кажется, болельщики уже сейчас готовы его канонизировать. Прямо сейчас никто не играет в футбол лучше Джуда.

Как так получилось? И сколько это еще продлится? Подготовили максимально детальные ответы. Вот что мы обсудим:

● Вариативность Джуда позволяет исполнять две-три роли сразу. Так было всегда, но мудрый Анчелотти придумал, как вывести его полезность на новый уровень;

● Во многих отношениях Беллингем стал прямой заменой Бензема. На первый взгляд контринтуитивное сравнение полузащитника и нападающего, но в нем есть смысл, если учесть, как Анчелотти описывал главную задачу Бензема. Но есть и отличия, связанные с новой схемой;

● Результативность – самый яркий, но не самый важный аспект игры Джуда. Вряд ли удержит текущий ритм в гол за игру, но около 22 мячей в Ла Лиге вполне может собрать (цифры не с потолка – ниже поясним).

Беллингем – это не только результативность. Доминирует во всем

Краткий список абсолютно заслуженных восторгов:

«Все ожидали, что за корону будут сражаться Винисиус, Мбаппе и Холанд, но на практике только Беллингем осознал, что трон Месси и Криштиану освободился. Сейчас он ближе всех к нему», – вердикт Гути.

«Некоторым игрокам предначертано определить эпоху – у Джуда есть все качества для этого. Он демонстрирует высокий уровень уже несколько лет, но «Реал Мадрид» стал следующим шагом. Он пришел в команду в отличной форме и ведет себя так, будто играет тут много лет. Это показывает, какой он игрок и какой он человек. Думаю, он может стать капитаном, чьим именем будет называться целая эпоха в истории клуба», – Феде Вальверде.

А вот некоторые послематчевые экспресс-реакции. «Джуд – наша суперзвезда», – Фран Гарсия. «Он просто фантастический», – Дани Карвахаль. «Он безумно хорош. У меня больше не хватает слов, чтобы его описывать», – Давид Алаба.

На этом фоне Анчелотти выглядит главным скептиком: «Да, Беллингем хорошо адаптировался к команде. Он отлично играет и показывает свои качества. Замечательно, если кто-то видит его лучшим в мире. Я думаю, что у нас просто лучшая в мире команда».

Стратегия итальянца понятна: не позволить Джуду улететь в космос на фоне тотальных восхвалений и отметить вклад остальных. Как главный тренер он обязан играть в эту игру. Нам же совсем необязательно соблюдать ритуалы и осторожничать.

В «Реале» Беллингем – правда мегатоп. Все матчи, кроме, пожалуй, мадридского дерби, отыграл на фантастическом уровне: это и яркие эпизоды для хайлайтов, и менее очевидная польза, и огромное влияние на все командные механизмы. Прямо сейчас никто в мире не играет стильнее, ярче и полезнее.

При этом нет одного показателя, в котором англичанин с отрывом выносит всех в топ-лигах. Его козырь – тотальность и подбор нужного оружия в нужный момент. Джуд входит в топ-3 в команде по гол+пас, xG+xA, передачам в штрафную, разрезающим передачам, полученным продвигающим пасам, предударным действиям и обводкам.

Из-за вариативности нет приема, который Беллингем использует чаще всех, но его исполнение в частных случаях – всегда топ-уровень. Этот парадокс здорово сформулировал Рене Марич, работавший с Беллингемом в штабе «Боруссии»: «На пространстве он действует как Стивен Джеррард – рейды с мячом на широком шаге, постоянные подключения до штрафной и обратно. Когда пространство ограничено, он превращается в Зинедина Зидана – и играет за счет техники».

Вот примеры из этого сезона. Режим Джеррарда:

А это Зидан-стайл:

Эти элементы проявляются не только в работе с мячом, а практически во всем. Если Беллингем делает обостряющий пас тривелой, то выдает уровень Модрича. Если идет в подкат, то возвращает мяч с элегантностью Деклана Райса. Кажется, просто не существует элемента, который он не может исполнить на топ-уровне.

Похоже, именно это имел в виду Эдин Терзич, пытаясь выявить предел таланта Беллингема: «Он – самый старый 19-летний игрок планеты. Мы многое про него знаем. Единственное, чего мы все еще не знаем, – предел его возможностей». Работавший с Джудом в «Бирмингеме» Пеп Клотет так описал его потенциал: «Он может оказывать ключевое влияние на матчи и на своей, и на чужой половине поля. На мой взгляд, он должен ставить себе цель стать самым разносторонним игроком планеты. У него есть для этого все данные».

Это слова из 2020-го. Кажется, у Беллингема получилось. Вот свежая оценка из колонки Филиппа Лама для The Guardian: «Беллингем – тотальный полузащитник. Он может обводить, пасовать, бить по воротам и обладает жаждой голов. Его обработка на выдающемся уровне. У него отличная физика, а в его игре нет страха. Он постоянно выигрывает дуэли. Еще один важный момент – его желание противостоять сильнейшим оппонентам и брать на себя ответственность в важных матчах».

Игравший с ним прошлом сезоне Карим Адейеми на расспросы о сильнейшем качестве ответил просто: «Он может все». Еще точнее сформулировал Юлиан Брандт: «В техническом плане Джуд уже игрок мирового уровня. Он всегда предельно нагружен – возможно, иногда даже перегружен. В некоторых ситуациях ему лучше держать позицию и оставлять пространство партнерам. Порой он старается сделать слишком многое, но он очень быстро учится. Он хочет быть вообще везде – и у него достаточно таланта, чтобы везде быть полезным».

Задача тренера в таких условиях – обеспечить Джуда нужным объемом свободы и найти зону, где в максимально раскроется наибольшее количество его талантов, но при этом не будет лишних пересечений, которые отнимают зоны у партнеров.

Всегда есть риск перегрузить такого игрока и размыть его достоинства. Везде от него будет польза, но от тренерских направлений и стартовой позиции зависит объем полезных действий, акценты и плавность взаимодействий с партнерами.

Яркость Джуда напрямую связана с новой ролью. Он делает двойную (или даже тройную) работу

Для полного понимания игрового профиля Беллингема нужно в миллионный раз пересказать чертовски красивую и точную историю про номер 22, который он носил до того, как стал наследником Зизу в «Мадриде».

Историю рассказывал Майк Доддс, тренер Джуда в академии «Бирмингема»: «Ему было 13 или 14. Как и большинство мальчишек в этом возрасте, он хотел 10-й номер. Помню, мы сказали. ему: «Думаем, ты так сам себе навредишь. Ты можешь вообще все. Пожалуй, ты можешь быть 22-м». Его глаза загорелись. Мы знали, что заинтересовали его. Мы объяснили, что он может быть опорником – то есть четверкой. А еще бокс-ту-боксом, восьмеркой. И плюс забивать и отдавать, это десятка».

Джуд все же не может быть в двух-трех местах сразу, поэтому от его стартовой позиции и тренерского задания будут зависеть акценты, но его качеств хватает, чтобы заполнить почти любой слот в полузащите. Более того, этот слот может меняться по ходу матча или даже эпизода.

Набор качеств умножается на интеллект и умение распоряжаться свободой. «В каком-то роде Беллингем был моим главным наставником в тренерской профессии. На занятия с ним нужно было приходить с особой подготовленностью и организованностью», – вспоминал Доддс. «Он так умен, так тактически подкован. Работа с ним – другой уровень», – резюмировал Марич.

Комбинация набора качеств (умеет почти все) и интеллекта (своевременность действий) приводит к тому, что команда получает минимум два игрока в одном. Образы Беллингема в «Боруссии» и «Реале» показывают, насколько по-разному этим можно распоряжаться. То есть любое применение Джуда – огромная польза, но уровень великолепия и удовлетворения командных нужд может быть разным.

В «Боруссии» Джуд чаще всего играл в схемах 4-2-3-1 и 4-3-3. И там, и там он был центральным полузащитником с высоким уровнем свободы. Сначала действовал в продвижении мяча, а по остаточному принципу вносил вклад в созидание и прямую угрозу воротам. То есть делал абсолютно все, но акцент был смещен в сторону контроля и участия в продвижении.

В «Мадриде» метрики продвижения стали ощутимо ниже, зато он сам чаще получает продвигающие пасы, больше отдает в штрафную и, что еще важнее, несет угрозу через подключения и игру внутри штрафной:

Если раньше акцент был на доставке мяча на чужую треть, то сейчас приоритет Беллингема атакующая работа – комбинации, обострения, открывания в убойных позициях.

В обоих командах у Джуда было много свободы и право играть двойную роль, но схема и стартовая позиция влияли на акценты. Грубо говоря, в Германии он был «шестеркой/восьмеркой». Сейчас – «десятка»/скрытая девятка». Да-да, это некоторое упрощение – даже сейчас Беллингем может опускаться за мячом глубже (свободу никто не отбирал), но приоритетной стала другая работа:

В трансформацию Беллингема огромный вклад внес Анчелотти. Карло изначально видел стартовую позицию десятки обязательной для Джуда. Испанская газета AS еще до старта предсезонки писала, что итальянец рассматривает две схемы – 4-2-3-1 и 4-4-2 ромб. В обеих концепциях Беллингему отводилась место десятки – и громадное влияние.

Анчелотти остановился на формации с ромбом, но инсайды помогают лучше понять его путь и мышление в отношении Джуда. Он принял за данность две вещи: Беллингем будет ключевым и Беллингем должен играть десятку; дальше вопрос в том, каким будет оптимальное окружение.

«Джуд очень быстро учится. Ему не нужно повторять по нескольку раз. Мы показали ему видео игры в «Дортмунде», показали моменты, которые нам нравятся, и попросили делать это чаще. Его функция изменилась: в «Боруссии» он чаще получал мяч между линий. Сейчас больше нацелен на атаку», – заключил Анчелотти.

Эффект получился потрясающим. Ретроспективно всем очевидно, что это лучшее место для Беллингема, но летом самым частым был вопрос: кого в полузащите «Мадрида» заменит Джуд? Карло даже не пытался вписать его в роль Модрича или Крооса. Там Беллингему было бы слишком тесно: в фирменных приемах Модрича/Крооса он им чуть уступает, а всего объема его качеств эти амплуа не раскрывают.

Анчи это понимал и нашел оптимальное решение. Фирменный Карло! «Моя работа заключается в том, чтобы создать систему игры, используя характеристики игроков. Такую, в которой им будет настолько удобно, насколько это возможно», – объяснил однажды итальянец.

Беллингем – свежий пример в длинном ряду находок Анчелотти. Это тончайшая работа, которую нельзя принимать за должное, даже если очень хочется. Нет, еще полгода назад такая роль Джуда не была очевидной ни для кого. Нет, он не играл на таком космическом уровне даже в лучшие отрезки в «Боруссии». Это не совпадение, а мощнейшая тренерская работа.

Беллингем – скрытая замена Бензема. Система изменилась, но большую часть функций взял именно Джуд

Если все же искать футболиста, чью роль косвенно взял Беллингем, лучше всех подойдет Карим Бензема. Об этом упоминал даже Анчелотти: «Мы считаем, что приход Беллингема поможет нам прикрыть отсутствие Карима».

Тренер говорил об этом в конце августа – еще до того, как бомбардирский талант Беллингема стал всем очевиден. Вероятно, Карло имел в виду даже не голы, а другие аспекты игры Бензема. Важно держать в уме, как итальянец понимал значение Бензема и какие качества особенно ценил.

Анчи называл француза «девяткой с половиной» (нечто среднее между десяткой и девяткой). Пожалуй, вот самая точная характеристика от Карло: «Карим был центром нашего стиля. Люди видят в Бензема только нападающего, но на самом деле у него есть все навыки умного полузащитника. У него есть все – он потрясающе разносторонний футболист. Он связывал нашу игру. Отсутствие Бензема всегда било по стилю и качеству игры «Реала».

Или еще один вердикт от Карло: «Бензема – великолепная девятка, но не только. Что важнее, он великолепный футболист. Он забивает, он играет в командный футбол, он буквально заставляет всю команду играть лучше».

Итальянец многократно разжевывал эту мысль. В Кариме он видел в первую очередь связующий элемент, а во вторую – бомбардира. В сезон, когда француз стал одинаково великолепно выполнять обе задачи, он выиграл «Золотой мяч». Но это очень высокая планка. Прямо требовать такого уровня и закладываться на него неправильно.

А вот работу по связи команды в единое целое он давал всегда. Анчелотти – большой фанат Бензема в этом образе. Вероятно, в первую очередь хотел компенсировать именно эти качества. Следовательно, замену нужно оценивать по выполнению такой задачи. Сейчас Беллингем совмещает голы с основной работой Бензема, поэтому как пиковый Карим идет на «Золотой мяч». Но голы – это классный бонус, обязательная часть же – именно связь команды и умные комбинации.

Так выглядит классическая карта действий Джуда – свободная роль, с участием во всех стадиях и особой активностью на флангах (там он связывает атакующие комбинации):

Это не прямое повторение роли Бензема – больше касаний на своей половине поля, поменьше в штрафной. Общий элемент: высокая степень свободы и склеивание атакующей игры через участие в комбинациях. Именно в этом была основная ценность Карима в глазах Анчелотти.

Теперь эту работу делает Джуд, просто в другой схеме с другой стартовой позиции с другими акцентами.

Прямо сейчас Беллингем настолько тотален, что полностью замещает даже угрозу внутри штрафной – 0,53 xG на 90 минут. У Бензема показатель в последние годы колебался следующим образом – 0,47, 0,47, 0,47, 0,52, 0,55, 0,66. Беллингем не проводит столько времени в штрафной, а моменты получает за счет своевременных рывков. Просто делает их так круто, что собирает схожий объем угрозы.

Анчелотти делал отдельный акцент на качестве рывков Беллингема до штрафной: «Практически во всех своих моментах он приходит в штрафную вторым темпом. Он умнее остальных в таких ситуациях. Это важное качество».

В оптимальном сценарии весь объем Бензема в плане голов и моментов должен распределиться между Беллингемом и Родриго в новой роли. Она позволяет бразильцу стартовать ближе к центру и чаще оказываться в штрафной. В прошлом сезоне Родриго в отдельные отрезки выступал прямой заменой Бензема. Вариант другого типажа – Хоселу.

Формально позиция Винисиуса тоже изменилась – стартовое расположение теперь ближе к центру. Но лишь формально. На практике его тянет в любимую зону – и Анчелотти этому не мешает. Поэтому его вклад в оптимальном сценарии будет соответствовать прошлогоднему с поправками на индивидуальное развитие. Бензема как атакующую единицу заменят Беллингем, Родриго и вариативность (сопернику станет еще труднее читать угрозу).

Пока получается так, что Беллингем за счет реализации берет на себя всю работу главного бомбардира, чем маскирует неудачный отрезок Родриго. Но на дистанции вероятным кажется более сбалансированное распределение функций Бензема внутри штрафной. Это предположение нас подводит к следующему вопросу.

Сможет ли Беллингем удержать ритм в гол за игру до конца сезона?

Англичанин выдал самый результативный старт в «Реале» со времен Криштиану Роналду. К середине октября забил в чемпионате столько же, сколько за весь прошлый год в Бундеслиге (прежде – самый результативный в карьере).

Результативность добавляет яркости истории Джуда, но в то же время это самый непостоянный элемент и даже необязательный. Важно сразу зафиксировать: он не перестанет быть топом, если острота чуть снизится, что весьма вероятно. В то же время попробуем предположить, на каком уровне она зафиксируется.

Для обоснованного прогноза ключевыми кажутся три переменные – доступность (сколько минут сыграет до конца сезона), качество моментов и реализация на широкой выборке. Пройдемся по этим пунктам.

● У Беллингема очень мощное здоровье. Он редко травмируется и может играть с минимальной ротацией. В последние два года в «Дортмунде» проводил на поле 91,2% и 87,9% от общего времени.

На старте этого сезона играет в 83,2% от доступных в Ла Лиге минут. Это чуть ниже привычных показателей. На оставшуюся часть сезона возьмем за ориентир 85% – ближе к его базовой планке, но все же ниже, так как у «Мадрида» очень широкие возможности для ротации в полузащите, а во второй части сезона она будет еще более уместной. Получаем 26,35 матчей (90-минуток) за 31 оставшийся тур.

● Текущая острота моментов у Беллингема – 0,53 xG на 90 минут. То есть меньше ритма гол за игру, который он держит благодаря мощной реализации.

На дистанции всей карьеры повышенная реализация нетипична для Беллингема. В «Боруссии» он был в легком минусе – «-3,5». Это результат за три сезона, а не три месяца, поэтому в нем меньше серий и колебаний. При этом выше мы фиксировали, что поменялся характер моментов Джуда – стало меньше мусорных дальних ударов, сократилась дистанция удара. Такие моменты тоже не всегда легко реализовать, но, кажется, они удобнее Беллингему.

С одной стороны, минусовая историческая выборка. С другой, новая типология моментов. В прогнозе разумно заложить реализацию близкую к показателю xG – без плюсов или минусов. Итого: 0,53*26,35=13,97. Ближе всего к 14 голам, но диапазон может быть шире (13-15). Вместе с 8 уже забитыми получаем примерно 22 мяча.

Это важно проговорить, так как сейчас на падение результативности Джуда указывает все – история игрока, особенности роли, статистика. Адекватные ожидания ведут к адекватной реакции, если/когда это произойдет. Роль Беллингема предполагает голы, но сейчас он дает их даже больше, чем требуется. Это повод для восторга, но не повод всегда оценивать его по голам.

Пока Джуд слишком идеален. Но, может быть, есть опасения? Нет? А если подумать?

Сейчас Беллингем – абсолютный топ. Все опасения строятся на его прошлых проблемах, которые не факт, что проявятся в новом месте, но в теории могут. Наверное, это полезная информация для полноты картины, но она неслучайно в самом конце текста – пока Джуд только радует, а эти вещи не мелькают даже эпизодически.

Первый момент – оверперформанс в голах при минусовой реализации на дистанции карьеры. Проговорили чуть выше. Можно ли это всерьез считать опасением? Регрессия к среднему вероятна, но у него все равно высокая планка. Сохранит всю пользу и класс – просто станет чуть реже попадать в заголовки.

Второй – влияние на атмосферу. Бывший партнер по «Боруссии» Томас Дилэйни описывал характер Джуда словом «интенсивный», поясняя: «Он всегда многого ждет от себя и всех остальных. У него очень большое сердце – он всегда готов дать больше, чем 100%».

Вообще это позитивная характеристика. Но иногда это приводило к вспышкам даже не пассивной агрессии (фирменный грозный разочарованный взгляд), а прямой и активной. В ковидную эпоху пустых трибун в трансляцию попали слова Беллингема в адрес Нико Шульца: «Ты не можешь исполнить хотя бы один ###### пас. Ты просто кусок дерьма. И ведь такое повторяется каждый ###### раз».

Это обратная сторона требовательности к себе и окружению, о которой говорил Дилэйни. С одной стороны, трудно представить проблему в «Реале» – здесь самые высокие стандарты в мире. С другой, возможна ситуация, когда тон и дерзость сыграют против Беллингема, если жертвой станет кто-то из ветеранов, а Джуду, кажется, вообще все равно. Маловероятно? Да, но других опасений нет. Приходится рассматривать даже такие.

Третий момент – игра Беллингема в обороне. В «Боруссии» был особый тип проблем – не с техникой отбора или объемом работы, а с внезапными выключениями в важные моменты. То есть Джуд мог эталонно разрушать в 7 из 10 эпизодов, но в 3 оставшихся вообще ничего не делать – смотреть со стороны. Артем Денисов подробно разбирал этот недостаток.

В «Мадриде» ничего подобного пока просто не наблюдается. Напротив, мы видим обратную ситуацию. Беллингем пашет с двойным желанием.

Почему? Есть три предположения. Во-первых, его мотивирует сам статус «Реала» – клуб мечты, где ему не гарантировано место главной звезды; проявлять себя нужно в каждом эпизоде.

Во-вторых, Карло дает ему более интересные и конкретные задания. Например, стартуешь десяткой, но потом при обороне на своей половине помогаешь левому защитнику при трансформации схемы в 4-4-2 – уже без ромба в линию. Либо играешь персонально по опорнику соперника, который особенно важен для построения игры.

Это отличается от более монотонных и одинаковых заданий, которые были в «Боруссии». Когда у игрока есть все данные, а задача только добиться большей мотивированности, такие мелочи могут помогать, делая работу интереснее. Кажется, Анчелотти мастерски на этом играет.

В-третьих, звездный фитнес-тренер Антонио Пинтус оказывает позитивное влияние на способность Беллингема выполнять такие задания. Источники The Athletic рассказывают, что между ними образовалась особая связь. После одной изнурительной тренировки Джуд сказал Пинтусу: «Ты сущий дьявол, но я тебя обожаю».

Беллингем хорошо адаптировался к методам Антонио и стал любимчиком, так как выполняет все, вообще не жалуется и понимает, что накопить усталость уже в предсезонке – это к успеху.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Florencia Tan Jun, Angel Martinez, Dean Mouhtaropoulos, Juan Manuel Serrano Arce