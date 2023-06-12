7 комментариев

Разделка
Блог

Почему компьютеры подчинили шахматы: рассердили Каспарова* еще в 90-х, их отрыв от Карлсена – космос

Deep Blue
AlphaZero AlphaZero
Владимир Крамник Владимир Крамник
Stockfish Stockfish
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
чемпионат мира среди шахматных программ
Шахматы Шахматы

Шахматы и компьютеры неразрывно связаны: сначала игра помогала в развитии технологий, а сейчас все гроссмейстеры пользуются программами при подготовке.

Первые шахматные машины появились еще в XVIII веке, а в наше время их рейтинг уже недостижим для человека. 

От подсадного шахматиста до машины физика, работавшего над ядерным оружием

История механических шахмат начинается в 1769-м – задолго до появления первых компьютеров. Тогда изобретатель и писатель Вольфганг фон Кемпелен, вдохновленный иллюзионистами, придумал первый шахматный автомат. И показал его перед Марией Терезой Австрийской во дворце Шенбрунн в Вене.

Кемпелен соорудил сложную конструкцию с механической куклой, которая играла в шахматы. И не просто передвигала предметы по доске, а обыгрывала опытных противников. Изобретение назвали «Механический турок» – из-за восточного наряда куклы.

Кукла гастролировала по Европе до 1804-го, удивляя зрителей и вызывая восторг. После смерти Кемпелена «Турок» перешел к немецкому инженеру Иоганну Мельцелю, но все так же играл в шахматы до середины XIX века.

И это одна из ярких мистификаций того времени. На самом деле «Турком» управлял человек, который прятался в столе. Так как отсеков было несколько, Кемпелен часто демонстрировал «прозрачность» своего изобретения: пока он открывал одно отделение стола, шахматист находился в другом, потом перемещался. Во время игры он определял текущую позицию на доске благодаря магнитам, прикрепленным к фигурам снизу, а затем совершал ходы, используя рычаг.

В 1836-м знаменитый американский писатель Эдгар Аллан По даже написал эссе-разоблачение «Шахматист Мельцеля», в котором раскрыл секрет механизма.

Первый движок оказался обманом, но удивительно предсказал вектор развития шахматных программ.

Настоящий прорыв в этой области произошел в 1948-м, когда английский математик Алан Тьюринг приступил к разработке алгоритма Turochamp. С помощью него машина в теории могла играть в шахматы. Спустя три года алгоритм был готов, но возникла одна проблема – механизм, который мог бы его распознавать, еще не изобрели. Поэтому в качестве движка снова выступал человек.

Хотя на этот раз он мог и не играть в шахматы, даже не знать правил – просто делал тот ход, который подсказывал алгоритм. «Бумажная машина» даже проводила партии – хотя и уступила компаньону Тьюринга.

Одновременно с этим американский инженер Клод Шеннон написал статью о шахматном программировании. Там он объяснял, почему именно эта игра поможет в развитии технологий: в ней есть допустимые операции (ходы) и конечная цель (мат); структура шахмат хорошо подходит цифровой природе компьютеров; к тому же правила игры простые, а сама она сложная, но логичная. Шеннон отметил существование в шахматах лучшего хода и практическую невозможность его нахождения.

В 1952-м появился первый шахматный компьютер – MANIAC I: с помощью алгоритма MiniMax машина выбирала лучший из ходов. Программа родилась в ядерной лаборатории Лос-Аламоса, над ней работал американский математик и физик Николас Метрополис, который до этого сотрудничал с командой Роберта Оппенгеймера при создании ядерного оружия.

Машина играла на доске 6х6, без слонов. Компьютер сыграл партию против сильного шахматиста – она продолжалась 10 часов, и победил человек. А вот другой поединок закончился в пользу MANIAC – обыграл девушку, которая только недавно познакомилась с шахматами. Машина победила на 23-м ходу.

Через 5 лет американец Алекс Бернштейн создал программу, использующую уже все фигуры.

А в 1958-м его соотечественники Аллен Ньюэлл, Клифф Шоу и Герберт Саймон написали алгоритм «альфа-бета-отсечение». С его помощью «дерево» поиска отсекало лишние ходы, то есть заведомо слабый ход машина даже не рассматривала, придерживаясь только сильных вариантов. Этот алгоритм используется и сейчас.

Компьютер обрабатывает массу информации, но думает ли как человек?

Почему же в информатике такой интерес к шахматам? Игра проста по структуре – понятные правила, которые не допускают вольную трактовку. При этом количество вариантов развития событий и допустимых ходов – невероятно большое, что придает масштаб для исследования.

На шахматах испытывали многие направления в развитии искусственного интеллекта: оптимизацию перебора, логическое программирование, экспертные системы.

В обычной позиции на доске есть около 40 возможных ходов, плюс столько же ответных. Получается, каждая пара полуходов – это 1600 позиций, две пары – 2,5 млн позиций, три – 4 млрд. Клод Шеннон в 1950-м оценил минимальное количество неповторяющихся шахматных партий. И оно оказалось фантастическим – 10 в 120 степени. Правда, это количество включало и позиции, исключаемые правилами. Так что легальных позиций «всего» 10 в 40 степени.

Если в базу данных компьютера поместить абсолютно все, то получится идеальная машина для шахмат. Вот только такого хранилища данных просто не существует – для него понадобились бы миллионы квадратных километров.

Так что шахматные программы рассчитывают несколько последующих ходов. Благодаря «альфа-бета-отсечению» большое количество вариантов не рассматривается. И количество ходов, которые машина может предсказать, постоянно увеличивается.

Программа перебирает возможные ходы, пока не достигнет максимальной глубины поиска или не придет к конечно позиции (мат, пат). И на основании этого анализа она выбирает наилучшую стратегию.

Понятно, что с дебютами компьютерам сложнее всего – в самом начале любой игры слишком много вариантов. Нашелся простой выход – большинство современных движков используют дебютные библиотеки, которые облегчают им игру на первые 20-25 ходов. Подобные базы есть и для эндшпильных окончаний.

При этом шахматные программы все-таки далеки от искусственного интеллекта в понимании, которое развилось благодаря научной фантастике. Компьютер не думает как человек, а просто следует алгоритму.

Шестой чемпион мира Михаил Ботвинник мечтал, чтобы машина работала как человеческий мозг – анализировала опыт ведущих шахматистов, оценивала приемы, которые использует человек. Ботвинник много лет работал над этим, но оставил лишь теоретические материалы (хотя, кажется, в последние годы к его мечте приблизились – об этом ниже).

От третьего разряда до победы над чемпионом мира за 30 лет

Компьютерные программы разрабатывали не только для усовершенствования технологий, но и для главного противостояния – человека и машины.

С конца 1960-х компьютеры играли друг с другом – и тогда гроссмейстеры оценивали успехи машин на третий шахматный разряд. В 1968-м шотландец Дэвид Леви оказался на вечеринке основателя отделения машинного интеллекта и восприятия Эдинбургского университета Дональда Мичи. Туда пришел и Джон Маккарти, автор термина «искусственный интеллект».

Разговаривая о достижениях в шахматных программах, они заключили пари: Маккарти верил, что в ближайшие 10 лет машина обыграет человека, Леви поставил на себя 1250 фунтов.

В последующее десятилетие компьютеры заметно прибавили. В 1974-м прошел первый чемпионат мира среди программ, выиграла советская «Каисса», названная в честь богини шахмат. И вот в 1977-м она встретилась с Леви. Шотландец победил в первой партии, после чего матч решили не продолжать. Так что он выиграл и пари.

Но с каждым годом доминирование компьютеров приближалось. В 1983-м американцы Джо Кондон и Кен Томпсон спроектировали первый компьютер, предназначенный только для шахмат. И движок Belle играл не просто хорошо, он достиг уровня мастера (как Леви) и рейтинга Эло 2250. Он производил 180 000 операций в секунду (обычные компьютеры – лишь 5000) и просчитывал позицию на 8-9 полуходов.

Как считают рейтинг в шахматах? Систему Эло придумал американский физик – сравнил ее с поплавком на волнах

И вот в 1989-м Леви проиграл компьютеру Deep Thought. Он высчитывал уже 500 000 операций в секунду. К этому моменту уже не поднималось вопроса, может ли программа обыграть человека. Возник другой: может ли она одолеть лучшего шахматиста? Deep Thought провел две партии против 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова* (признан иноагентом в России), и оба раза выиграл советский шахматист.

Разработкой заинтересовались в IBM и спустя несколько лет анонсировали другой суперкомпьютер – Deep Blue. В это время Каспаров поделил первое место с программой Fritz на турнире по блицу.

В 1996-м чемпион мира наконец встретился с Deep Blue. Первую же партию выиграл компьютер, что вызвало шок у любителей шахмат. Да, матч остался за Каспаровым (4:2), но общая победа программы казалась вопросом времени.

Уже через год они встретились снова.

И матч-реванш выиграл Deep Blue – он вычислял 50 миллиардов позиций каждые три минуты. Каспаров подозревал IBM в читерстве, не верил в такую «человечную» игру машины, ругал организаторов, но так и остался побежденным: после матча компания не соглашалась на реванш.

Каспаров против компьютера – битва, которая закончилась поражением человека. Гарри обвинил машину в жульничестве

После победы суперкомпьютера над сильнейшим шахматистом развитие программ пошло в сторону доступности. Улучшались алгоритмы, снижались требования к аппаратной части. В 2000-м коммерческие программы Junior и Fritz добились ничейного результата в матчах с Каспаровым и Владимиром Крамником.

В 2005-м программно-аппаратный комплекс с 64 процессорами Hydra разгромил Майкла Адамса (на тот момент 7-го игрока в мире) со счетом 5,5:0,5. В том же году Hydra, Deep Junior и Fritz обыграли команду гроссмейстеров со средним рейтингом 2681 (Веселин Топалов, Руслан Пономарев и Сергей Карякин).

Спустя год 14-й чемпион мира Крамник уступил Deep Fritz со счетом 2:4. На этом равное противостояние человека и машины закончилось. Сейчас гроссмейстеры иногда проводят партии против программ, но людям дают фору в одну-две пешки, что не всегда спасает от поражения.

Программы помогают чемпионам и почти научились думать

С 2008-го главный шахматный движок – Stockfish. Разные его версии использовали гроссмейстеры для подготовки к чемпионским матчам, на онлайн-площадках с его помощью анализируют партии.

Хотя с развитием программ появилась проблема противоположная той, что была в «Механическом турке». Если тогда человек прятался в машину, чтобы та выигрывала, то теперь распространилось читерство, когда шахматисты пользуются программами во время матчей.

С победой над человеком компьютер перешел в ранг главного помощника, но не остановился в развитии. В 2017-м произошла еще одна революция: Google AI Deep Mindshattered представила разработку AlphaZero. На этом движке вместо уже привычного «альфа-бета» алгоритма использовалась функция нелинейного приближения, основанная на глубокой нейронной сети. Проще говоря: AlphaZero обучает сам себя.

Если запустить процесс с нуля, то сначала «Альфа» будет играть как маленький ребенок, через час, анализируя собственные ходы, достигнет уровня любителя, а через сутки – максимального рейтинга.

«Он играет очень по-человечески, легко идет на жертвы за инициативу, рискует, атакует. Именно этим он отличается от сильнейших движков предыдущего поколения. Оценка позиции от AlphaZero намного ближе к человеческой», – восхищался Крамник. Кажется, о чем-то таком и мечтал Ботвинник.

Команда Google проверила новую разработку в игре с самым сильным на тот момент движком Stockfish 8 (провели 100 партий). AlphaZero выиграла со счетом 72:28. Через год новинка выиграла 155 партий из 1000 при шести поражениях (839 партий вничью).

Сейчас движки на основе нейронной сети набирают популярность. Хоть Stockfish и сохранял лидерство по рейтингу, но уже терял преимущество. Поэтому осенью 2020-го и он начал работу с нейросетями.

Перебор вариантов теперь улучшился за счет оценочных возможностей – идеальная комбинация. На апрель-2023 рейтинг Эло последней версии Stockfish оценивается в 3500 и более. Максимальный рейтинг, который набирал человек – 2882 балла (рекорд Магнуса Карлсена). Меньше чем за век компьютеры ушли в отрыв, который человеку уже не ликвидировать.

Каспаров* против всего мира – партия, которая шла 4 (!) месяца. Гарри называл ее величайшей в истории

* Гарри Каспаров признан иноагентом в России

Фото: Gettyimages.ru/Yvonne Hemsey, Juergen Schwarz, Mario Tama; РИА Новости/Дмитрий Донской

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bombanero
Даже не счесть, сколько партий я проиграл, соревнуясь с гроссмейстером Стокфишем, в онлайне на низких рейтингах)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
"Скайнет" все ближе...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pax
Ответ Жэд Кэлэд
"Через год новинка выиграла 155 партий из 1000 при шести поражениях." - и 800 ничьих?
Ну наверное на каком-то высшем уровне компьютеры рано или поздно полностью просчитают шахматы, и скорее всего каждая партия будет заканчиваться вничью. Или победой белых, типа как крестики-нолики: кто первый ходит -- тот и побеждает, если всё делать правильно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жэд Кэлэд
"Через год новинка выиграла 155 партий из 1000 при шести поражениях." - и 800 ничьих?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zippa
Соревноваться в шахматах с компьютером также тупо как соревноваться кто точнее посчитает математическую задачу. По моему надо закрыть эту страницу раз и навсегда. Лучше бы сделали софт с которым интересно играть, именно интересно. Пока всё что я видел - тупые зевки фигур на слабых уровнях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Самбур
Ответ Жэд Кэлэд
"Через год новинка выиграла 155 партий из 1000 при шести поражениях." - и 800 ничьих?
да, все так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий