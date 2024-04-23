Самый молодой претендент на корону в истории: в 16 обыграл Карлсена, перед партиями рисует метку на лбу

Гукеш Доммараджу – самый юный претендент на шахматную корону в истории. Вундеркинду из Индии удалось обойти опытных соперников во главе с Яном Непомнящим.

Что о нем известно?

Отец бросил практику в хирургии ради шахматной карьеры сына

29 мая Гукеш отпразднует 18-й день рождения, так что турнир претендентов он выиграл еще до совершеннолетия.

Он родился в Ченнай – важном городе для шахмат Индии. Именно здесь вырос Вишванатан Ананд – 15-й чемпион мира, а до этого апреля – единственный индийский гроссмейстер, претендовавший на шахматную корону.

Вторым стал Доммараджу. Отец Гукеша работал хирургом-отоларингологом, мать – микробиолог. Будущий претендент пришел в шахматы сравнительно поздно – в 7 лет. Поначалу это было просто внеклассным занятием, но вскоре переросло в настоящую страсть.

Он прогрессировал так быстро, что родители поняли – будущее сына точно связано с шахматами. Отец даже оставил работу в медицине и сосредоточился на карьере сына:

«Мой отец, чтобы занять себя чем-то во время моих соревнований, ради забавы начал играть в шахматы – и теперь у него тоже есть рейтинг ЭЛО. Часто шучу, что обыграю его, если встретимся за доской. Но на самом деле я многим обязан ему и маме. Если бы не их бесконечная вера в меня, не думаю, что я оказался бы там, где я сейчас», – с благодарностью рассказывал Гукеш.

«Было довольно тяжело совмещать собственную карьеру и его занятия. Я отодвинул карьеру на второй план, чтобы помогать сыну. Моя жена ходит на работу. Это сложно, но когда вы получаете такие результаты, то радуетесь жертвам, которые принесли», – признавался его отец Раджникант.

Уже в 12 лет Доммараджу тренировался по семь часов в день, а в качестве разрядки играл с мамой в бадминтон, смотрел комедии и медитировал.

Кстати, отметина на лбу, которую Гукеш неизменно ставит перед каждым матчем, наносится сандаловым маслом или Вибхути (священным пеплом в индуизме) – и служит напоминанием о том, что нужно отбросить эгоизм и мирские желания.

Тренеры отмечали, что Гукеш всегда с уважением готовился к каждому сопернику и с любовью относился к игре. И это принесло плоды.

Не побил рекорд Карякина, но в 16 лет обыграл Карлсена

В 2015-м пришла победа на чемпионате Азии среди школьников до 9 лет, спустя три года Гукеш выиграл юношеский чемпионат мира в категории до 12 лет.

В январе 2019-го он достиг звания гроссмейстера. На тот момент Доммараджу оказался вторым в списке самых молодых шахматистов, добившихся этого. Впереди был только Сергей Карякин, получивший звание гроссмейстера на 17 дней раньше (в 12 лет и 7 месяцев). Позднее их обоих опередил американец Абхиманью Мишра, ставший гроссмейстером в 12 лет, 4 месяца и 25 дней.

Гукеш философски отнесся к тому, что не побил рекорд Карякина:

«Мне понадобилось два дня, чтобы справиться с разочарованием. Но потом я понял, что если Магнус Карлсен стал чемпионом мира, несмотря на то, что он не был самым молодым гроссмейстером, то и я смогу».

К слову, звезда шахмат из Норвегии – на 9-м месте в списке самых молодых гроссмейстеров.

Гукеш продолжил стремительный взлет уже во взрослых шахматах. В 2022-м оказался третьим в списке самых молодых шахматистов, преодолевших рейтинг в 2700 (после Вэй И и Алирезы Фируджи).

В октябре 2022-го победил Магнуса Карлсена на турнире Aimchess Rapid – и стал самым молодым игроком, обыгравшим норвежца с тех пор, как тот взял шахматную корону.

Летом 2023-го Гукеш стал самым молодым гроссмейстером, которому покорился рейтинг свыше 2750. При этом он обошел Ананда в рейтинге – другим индийским гроссмейстерам такое не удавалось в течение 37 лет.

Самый молодой победитель турнира претендентов

Но главные достижения Гукеша связаны, конечно, с завершившимся турниром претендентов. Он отобрался через цикл ФИДЕ-2023. Занял там второе место, но прошел на турнир, так как победитель Фабиано Каруана уже отобрался по итогам Кубка мира.

И снова Доммараджу вошел в топ-3 молодых гроссмейстеров – на этот раз самых юных участников турнира претендентов. Рекорд здесь принадлежит легендарному Бобби Фишеру – он впервые сыграл на турнире в 16 лет. Второй по этому показателю – Магнус Карлсен, он играл в претендентских матчах-2007 за пару месяцев до 17-летия.

Но в отличие от Фишера и Карлсена, Гукеш турнир претендентов выиграл. И тут он все-таки установил возрастной рекорд. Теперь Доммараджу – самый молодой претендент в истории шахмат.

В Торонто он сыграл результативнее остальных – 5 побед при одном поражении в 14 турах. Индиец перехватил лидерство у Яна Непомнящего всего за один тур до окончания турнира. В последний день все партии топ-4 завершились вничью – и Гукеш оформил победу:

«Можно вздохнуть с облегчением, я так счастлив. Пока следил за безумной партией Непомнящего и Каруаны , меня переполняли эмоции. Сейчас чувствую себя довольно неплохо».

Сам он именно единственное поражение от Фируджи назвал ключевым моментом турнира (пример для Непомнящего, не проигравшего ни партии?):

«Я не был уверен в победе на турнире на 100% до последней партии – и даже после своей последней партии, ха-ха. Если нужно выделить ключевой момент, то я назвал бы седьмую партию – после поражения Фирудже. Конечно, я очень расстроился, но уже к концу дня я чувствовал себя хорошо. Несмотря на тяжелое поражение, я ощущал себя превосходно. Может, этот проигрыш дал мне столько мотивации».

Доммараджу побил рекорд Гарри Каспарова* (признан иноагентом в России), который отобрался на чемпионский матч против Анатолия Карпова в 21 год.

Ананд, который периодически помогает Гукешу, одним из первых отметил достижение соотечественника:

«Поздравляю с тем, что ты стал самым молодым претендентом. Лично я очень горжусь тем, как ты играл и как справился с трудными ситуациями. Наслаждайся моментом».

Доммараджу не акцентирует внимание на возрасте, а взвешенно заключает: «Я просто рад победе на турнире. На самом деле меня не особо волнует статус «самого молодого» и все эти рекорды. Но это все же приятно слышать».

Теперь Гукеш встретится с Дин Лижэнем – дата и место проведения матча за шахматную корону пока не определены. Но уже точно индийский гроссмейстер будет самым молодым участником чемпионских матчей в истории.

А может, и самым молодым победителем?

* Гарри Каспаров признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

Почему Непомнящий проиграл турнир претендентов?

Фото: fide.com ; indianexpress.com