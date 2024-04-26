Вирер охладела к биатлону? Кайфует и без него: купальники, Париж-2024 и стрельба по голому мужчине

Доротея Вирер провела один из худших сезонов в карьере. Совсем недавно ей исполнилось 34 года – и сейчас она готовится к Олимпиаде… в Париже, будет работать корреспондентом.

А останется ли итальянка в биатлоне до зимних Игр, которые пройдут у нее дома?

Сезон-2023/24 у Вирер не получился абсолютно. В общем зачете Кубка мира она заняла 40-е место, хотя 9 лет подряд не выпадала из топ-10, дважды брала Большой хрустальный глобус и еще год назад занимала второе место.

Это худший результат Доро за последние 12 лет, ниже она опускалась только в первых сезонах по взрослым (87 и 52 места).

Причины такого провала – проблемы со здоровьем. В течение сезона Вирер постоянно болела: за несколько дней до старта Кубка мира, затем в декабре и январе. Пропустила этапы в Оберхофе и Рупольдинге, две гонки в Ленцерхайде, масс-старт в Антхольце, а потом досрочно завершила сезон сразу после чемпионата мира в Нове Место.

Всего 16 стартов за зиму, 6 из которых пришлись на ЧМ. Ни одного подиума, а лучший результат в личной гонке – 10-е место в спринте чемпионата мира.

«Раньше я болела по одному разу за сезон, но так часто, как сейчас, – не было никогда. После Шушена (где в ноябре проходят предсезонные гонки) я болела четырежды. Я становлюсь старше – возможно, все дело в этом, ха-ха. Я не машина и должна бережно относиться к организму».

Проблемы были не только со здоровьем, но и с мотивацией. Еще осенью Вирер призналась, что биатлон понемногу отходит на второй план, и так было весь сезон:

Начало ноября: «На данном этапе карьеры я чувствую, что у меня больше целей вне спорта, чем в биатлоне. Мне все время приходится находить что-нибудь новое, чтобы поддерживать интерес к соревнованиям. Честно говоря, я не знаю, останусь ли до Олимпиады. Все меня об этом спрашивают, но решение я буду принимать после окончания этого сезона и отталкиваться буде не только от спортивных результатов. Все, что я могу сказать, я довольна своей карьерой. Если бы я закончила сегодня, я бы не пожалела».

Конец ноября: «Не знаю (будет ли этот сезон последним). И скажу, что лучше об этом не думать. Но это возможно. Я определюсь в середине сезона».

Январь: «Честно говоря, я поняла, насколько прекрасна жизнь вне спорта. В эти дни для меня все было в новинку, и я понимаю всех тех, кто, уйдя из спорта, говорит, что никогда не вернется.

Во время этого перерыва я приняла решение насчет своего будущего. Но какое – об этом пока знаем только я и мой муж Стефано. В конце сезона я вам все расскажу, а пока ничего не раскрываю».

Концовка сезона прошла без Доротеи – она завершила выступления еще в середине февраля. И все-таки не сказала, продолжит ли:

«Мне предстоит принять решение о том, будет ли следующий сезон. Я приму его чуть позже. Нужно составить список плюсов и минусов и сделать выводы. Если бы не было всех этих болезней и у меня оставалось хоть немного уверенности в себе, все было бы по-другому. Но в этом году все сложилось так. Мне немного не повезло».

И тут же объявила, что будет работать корреспондентом «Евроспорта» на летней Олимпиаде в Париже. Поездка продлится месяц – такой перерыв в подготовке вряд ли положительно скажется на форме Вирер. Но она все еще в раздумьях: «Бывают дни, когда я думаю все бросить, а бывает, что хочу продолжать, так что пока не знаю (что будет дальше)».

И пока Доро думает, она в своем привычном стиле наслаждается жизнью.

В марте побывала на вечернем шоу, где не только рассуждала о карьере (спойлер: все еще не определилась), но и стреляла из лазерной винтовки по живой (и голой) мишени. Мужчина держал табличку точно так же, как актер Джон Сина карточку с номинантами за лучшие костюмы на Оскаре-2024.

Во время разговора про дальнейшие планы Вирер опять ответила уклончиво: «Я собираюсь в отпуск». И провела его очень активно.

Каталась на сноуборде.

Встречалась с сестрами.

Пробовала себя в скалолазании.

Ходила с мужем в музей иллюзий.

И в рестораны.

Посещала мероприятия спонсоров.

И, конечно, показывала новые купальники. Прошлые коллекции можно посмотреть тут , тут и тут .

При этом не бросала тренировки и даже презентовала накладку на ложу винтовки, которую разработали по ее проекту. Так что любовь к биатлону точно осталась.

Основная мотивации Доро – домашняя Олимпиада в Милане и Кортине-д’Ампеццо, биатлон примет знаменитый стадион Антхольца. Для Вирер и итальянцев это особый момент – она уроженка тех мест, где пройдут гонки: «Олимпийское золото – единственное, которого мне не хватает, и если я буду продолжать, то постараюсь его выиграть».

А главное препятствие – время: «Кто-то уходит в 30, кто-то – в 35 (именно столько ей будет на Играх-2026 – Sports). Я еще не решила, что делать. Это домашняя Олимпиада, она пройдет буквально у меня дома – там, где я выросла. И это было бы здорово, но впереди еще 2 года. Посмотрим».

Хватит ли желания, чтобы остаться?

«Хочу в шоу-бизнес, но боюсь, что выставлю себя на посмешище». Доротея Вирер больше не хулиганка

Фото: instagram.com/dorothea_wierer