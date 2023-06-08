11 комментариев

В 1999-м состоялась одна из самых масштабных шахматных партий в истории – Гарри Каспаров* (признан иноагентом в РФ) сыграл против всех желающих со всего мира.

Как это было?

Microsoft помогала с организацией, но опасалась, что Каспаров победит разгромно (прецедент был)

Идея о партии Каспрова против всех возникла в 1997-м – когда шахматист проиграл второй матч компьютеру Deep Blue. В те годы Каспаров считался безоговорочным номером один – действующим чемпионом мира (по версии ПША) и лидером по рейтингу Эло.

Гарри предложили провести партию по переписке через немецкую газету Der Spiegel – из этой затеи ничего не получилось, но сама мысль о таком противостоянии Каспарова заинтересовала. Так возникла идея использовать интернет: Гарри считал, что у онлайн-партии большой потенциал, а игра по сети привлечет новых инвесторов и ему, и шахматам в целом.

Поиски нужной платформы не заняли много времени. Каспаров заручился поддержкой Microsoft и их проектом MSN Gaming Zone – крупнейшим игровым онлайн-порталом, который тогда активно развивался.

Впрочем, у Microsoft все же оставались сомнения. В 1996-м такую же партию со всем миром через интернет сыграл Анатолий Карпов – пользователи шахматного сервера голосовали за ходы во встрече с гроссмейстером, и самый популярный в итоге игрался. Карпов победил без особых проблем за 32 хода, причем черными, а сборная шахматного сервера много ошибалась.

В Microsoft опасались, что новая партия закончится примерно так же – разгромной победой Каспарова, ведь самый популярный по голосованию ход не равен лучшему. Действительно сильных шахматистов меньше, чем средних и слабых – а значит, даже если они увидят правильный ход, то их голоса потонут среди худших ходов от остальных участников.

Нужно было что-то менять, иначе вся затея почти не имела смысла.

Сборной мира помогали молодые таланты и форум с обсуждениями

Тогда Microsoft чуть поменяла регламент – подключила к партии сильных шахматных аналитиков, которые объясняли бы слабым игрокам ситуацию и помогали выбрать правильные ходы. Каспарову такая идея не понравилась – он не хотел, чтобы партия превращалась в, по сути, его противостояние с другими топ-шахматистами. В таком случае она мало чем отличалась бы от любой другой партии.

Компромисс нашли: в качестве аналитиков выбрали молодых шахматистов. В команду аналитиков вошли Этьен Бакро (16 лет, Франция), Флорин Фелекан (19 лет, Румыния), Ирина Круш (15 лет, США) и Элизабет Петц (14 лет, Германия).

Комментатором и модератором партии стал англичанин Дэниел Кинг. Впрочем, если рекомендации Бакро, Фелекана, Круш и Петц разделялись, он мог выступить в роли пятого судьи.

Распорядок ходов придумали такой: 12 часов на ход для Каспарова, потом 12 часов для аналитиков, чтобы они оценили ситуацию и написали рекомендации; 18 часов для команды мира на то, чтобы обсудить ход и проголосовать, затем 6 часов на подведение итогов голосования.

Еще MSN завела форум, на котором любой мог обсудить ход партии и действия игроков. Команде мира помогал в том числе и компьютер – его анализ использовали для создания рекомендаций игрокам. А Каспарову помогали гроссмейстеры Юрий Дохоян и Борис Альтерман.

Партию запустили 21 июня 1999 года – церемонию открытия провели в Брайнт-парке в Нью-Йорке, присутствовали Каспаров и Ирина Круш.

Партия шла со скандалами и ошибками: застрявшая рекомендация, накрутки, саботаж с заведомо плохим ходом

Каспаров играл белыми. Партия складывалась довольно ровно – небольшие неточности были как у Гарри, так и команды мира. Но на 29-м ходу сборная мира ошиблась уже более серьезно – Каспаров получил непрочное, но преимущество.

На 36-м ходу у него отпали сомнения в победе – Гарри даже готовил пресс-конференцию, на которой объявил бы о форсированном мате. Однако команда мира спаслась, найдя на 37-м ходу единственный возможный вариант, который позволял бороться дальше.

До 50-го хода сборная мира опиралась в решениях на анализ шахматных программ, однако после компьютер начал выдавать бесполезные варианты – уровень движков в то время не позволял адекватно просчитать эндшпиль из семи фигур.

53-й ход, пожалуй, оказался решающим: Фелекан, Петц и Круш не послушали совета Бакро и рекомендовали команде мира откровенно слабое решение, которое почти уничтожило шансы сборной на ничью. Вариант Бакро оставил бы команду мира в игре. На 54-м ходу Каспаров вдруг ошибся, утратив перевес, но команда мира ответила совсем безлико, после чего победа Гарри была неминуема.

Следующие ходы привели к скандалу. Сначала игрокам вовремя не пришла рекомендация от Ирины Круш, хотя за ее предыдущие варианты, как правило, голосовало большинство.

Так случилось потому, что Ирина отправила рекомендации по электронной почте, но из-за сбоя в системе письмо не пришло. А быстро среагировать на это американка не могла, так как училась в школе и времени на шахматы у нее было не так уж много.

В итоге команда проголосовала за более слабый ход. На следующий день наконец-то долетело письмо Круш, и стало ясно, что ее вариант был выигрышнее (впрочем, он вряд ли помог бы сборной) – тогда онлайн-игроки обвинили Microsoft в том, что ошибка сервера и ситуация с письмом стоили команде ничьей, а то и победы (но на самом деле это было не так).

Во время 58-го хода многие игроки, решившие, что партия все равно проиграна, намеренно проголосовали за ужасный ход. Этот вариант победил в голосовании, но MSN аннулировала результаты, объяснив это накруткой. В MSN потом подчеркнули, что накрутка выявлялась и на других ходах, но не влияла на ситуацию – эти варианты все равно не побеждали.

Партия завершилась на 62-м ходу – Каспаров победил. 51% от участников команды мира проголосовал за то, чтобы признать поражение. В общей сложности партия заняла 4 месяца – с 21 июня по 22 октября.

Когда встречу проанализировали современными движками, стало ясно, что даже после 47-го хода просматривалась уверенная ничья, но несколько слабых ходов привели сборную мира к поражению.

Каспаров признался, что немного жульничал – из-за этого потом изменили правила

После игры Каспаров сообщил, что ни одна партия в карьере не стоила ему стольких усилий: «Я потратил на анализ ходов намного больше времени, чем в любой другой партии. Это величайшая игра в истории шахмат. Огромное количество идей, сложность и вклад, который она внесла в шахматы, делают ее самой важной игрой, когда-либо исполнявшейся».

Позже Каспаров удивил всех, когда признался, что на протяжении всей партии читал форум на MSN, где все желающие и члены сборной мира обсуждали игру. Это выявилось случайно – после партии Гарри отвечал на вопросы в чате, где его спросили, читал ли он комментарии на форуме.

«Конечно, я использовал форум в своих интересах. В такой партии мне нужно было небольшое преимущество. Честно говоря, я думаю, что команда мира заслужила ничью», – ответил гроссмейстер.

Microsoft учел признание Гарри, так что в следующих подобных партиях войти на форум можно было только через пароль, который выдавался членам сборной мира.

В 2000-м Каспаров написал книгу об этой партии, которая получила название «Каспаров против всего мира: история о величайшем онлайн-противостоянии». Соавтором стал модератор партии Дэниел Кинг.

Кстати, Ирина Круш, чьи рекомендации во время партии принимались большинством чаще всего, недавно в паре с Даниилом Дубовым комментировала матч на первенство мира-2023, где играли Ян Непомнящий и Лижэнь Дин.

* Гарри Каспаров признан иноагентом в РФ

Фото: globallookpress.com/Stephanie Pilick; Gettyimages.ru/Andrew Redington, Mario Tama