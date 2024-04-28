«Она борется, но ей мешают взрослые». Валиева – героиня «Битвы экстрасенсов»: что угадывали?

Камила Валиева покоряет российское телевидение. Очередное появление – внезапно в «Битве экстрасенсов» на ТНТ.

Кто узнал фигуристку по предмету одежды?

После отстранения за триметазидин Валиева никуда не пропала, наоборот – с новыми силами покоряет медиапространство. Побывала в жюри КВН, снялась в тревел-шоу и в «Кондитере», анонсировала совместный трек с Mia Boyka, сообщила, что станет ведущей на Первом канале.

На этом Камила не остановилась – и появилась в новом выпуске 24-го (!) сезона «Битвы экстрасенсов». Напрашивалось задание, в котором участники искали бы дедушку коньки в багажниках автомобилей, но нет – они угадывали Валиеву по предмету одежды.

Задание с Камилой досталось номинанту на выбывание. Им оказался Виталий Рожков. В качестве соперницы по дуэли он выбрал 13-летнюю Саманту Савельеву, которая пытается продлить тренд на Уэнздей.

Экстрасенсам надо было определить, что за предмет гардероба спрятан под черной накидкой на манекене. И все это в сопровождении другого человека, не чужого фигурному катанию, – Марата Башарова. Интересно, Татьяна Тарасова смотрела этот выпуск?

Башаров: Я попрошу внести все необходимое для дуэли. Господа дуэлянты, как вы думаете, что это такое? Мне кажется, несложно догадаться.

Виталий: Это задание наше.

Башаров: Мне кажется, это очевидно. Это манекен, на котором, как вы, вероятно, догадались, предмет одежды. Как вы думаете, в чем суть задания?

Виталий: Наверное, описать одежду и что-то рассказать – может, кому принадлежит эта штука.

Башаров: Совершенно верно. Вам нужно почувствовать, что скрыто под этой тканью. Что это за деталь одежды? Какого она цвета? Кому принадлежала или принадлежит? Интересно все, что вы сможете рассказать об этой вещи и о ее владельце. Виталий, первое слово за вами, вы можете подойти к манекену.

Виталий: Можно я не буду подходить?

Башаров: Пожалуйста. Но я бы на вашем месте подошел.

Виталий: Нет, мне не надо обходить. Как отпечаток какой-то…

Башаров: Отпечаток?

Виталий: Ща-ща-ща (после паузы и взмахов руками) Я вот вам могу сказать, что здесь два цвета. Как вам объяснить? Вот у Николь (стоит рядом) глаза, посмотрите, сегодня голубые со снежинкой. Вот цвет… может быть, синий, может быть, фиолетовый, голубой, как льдинки. Голубой, синего оттенка.

Башаров: Предмет одежды какой?

Виталий: Предмет одежды? (смотрит на остальных экстрасенсов, потом показывает) Ну вот такой какой-то. Какая-то штучка наверх. Ну и у меня тоже как будто пиджак-курточка.

Энергия… она идет… розовый цвет, и этот розовый цвет как в роддоме: мальчик / девочка.

Башаров: Что это значит?

Виталий: Это энергетика розовая, она девичья больше. Вот софит на меня светит, понимаете, я в балетной школе учился, между прочим, в детстве. Танцует. Есть вот эта галочка, я глаза закрываю и как будто буква «К». И буква «К» связана… костюм, может быть. Может, это имя человека. Буква «К». Может, это как корона, королева.

Башаров: Виталий, человек, о котором вы говорите, жив или мертв?

Виталий (подбирает что-то с пола): Вот смотри, это знак идет. Гляньте, не знаю, бумажка какая-то. Вот синенькая, а красная – это жизненная энергия. Значит, живой человек. Вот, красненькое. Что ж такое, ха-ха.

Башаров: Спасибо, Виталий, мы вас услышали. Саманта.

Саманта: Нет, не налезает, не натягивается.

Башаров: На кого не натягивается?

Саманта: Мало. Не налезает. Вещь ребенка. Какой-то ребенок.

Башаров: Маленький ребенок?

Саманта: Сейчас по-другому посмотрим. Сколько у меня есть времени?

Башаров: Время есть.

Саманта (закрывает глаза, медленно кружится): Нет, не ребенок. Подросток. Девочка. Такая же, как я. Я мечтаю о белом конверте (победителя), иду к нему. И она тоже идет.

Башаров: Она идет к белому конверту?

Саманта: Нет. К цели. Что ли школьная какая-то Олимпиада, возможно, какой-нибудь турнир, пение. Возможно, какой-нибудь конкурс красоты или что-то такое. Когда ты конкурируешь с другими людьми. Прям соревнования, боль. У нее прям битва, как и у меня.

Она прям борется, очень сильно. Но ей все время кто-то мешает – взрослые, они говорят ей, что ей здесь не место, что она не должна быть здесь. Как и мне. Что она здесь не достойна быть. Взрослые не хотят этого.

Башаров: Это живой человек?

Саманта: Да. Она живая.

Башаров: То есть это участница какого-то конкурса?

Саманта: Верно.

Башаров: Не битвы?

Саманта: Нет.

Башаров: Точно не ваша вещь?

Саманта: Нет, я такое не ношу.

Башаров: Такое – какое? Вы аж сморщились.

Саманта: Это не мой стиль.

Башаров: Быть может, опишите, что это за предмет одежды? Какого цвета?

Саманта: Ну мне такое не нравится. Там нет черного вообще. Что-то такое нежное. Мне такое не нравится, я бы такое не носила.

Башаров: А внешностью вы похожи?

Саманта: Лицом – нет.

Башаров: Спасибо вам большое, Саманта. А теперь внимание. Момент истины. Что видите?

Виталий: Пиджачок.

Башаров: А знаете, чей этот пиджак? Хотите узнать?

Виталий: Хотим.

Башаров: Тогда внимание на волшебное зеркало (на экране появляется запись выступления Валиевой на Олимпиаде). Узнаете?

Саманта: Так вот почему…

Башаров: Это всемирно знаменитая российская фигуристка Камила Валиева. Уже в 15 лет на Олимпийских играх в Пекине Камила стала первой в мире фигуристкой, прыгнувшей на Олимпиаде четверной прыжок.

Саманта: Так вот почему меня крутило.

Башаров: Однако российскую команду лишили звания победителей, потому что Камила оказалась в эпицентре международного скандала. Ее обвинили в использовании допинга. И несмотря на волну массового возмущения спортсменов и болельщиков, ее результаты были аннулированы. Для юной спортсменки это был страшный шок. И прямо сейчас вы видите, как Камила раз за разом падает и терпит свое первое поражение. Многие знаменитые спортсмены боялись, что это навсегда может сломить волю юной фигуристки. Но, к счастью, этого не произошло.

Валиева (с экрана): Дорогие экстрасенсы, Надеюсь, вы меня узнали. Меня зовут Камила Валиева. И это был мой пиджак. С этим пиджаком у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получила награду и поздравления от нашего президента страны, и я была безумно взволнована. Это был самый лучший день в моей жизни. Дорогие дуэлянты, я надеюсь, вы справились с этим испытанием – и пусть телезрители выберут сильнейшего.

Башаров: Камила, большой тебе привет. Мне очень приятно, что ты предоставила дорогую тебе вещь.

Виталий: Королева.

Башаров: Та самая «К». Камила, коньки, ну и Кремль, извините меня. А вы что-то говорили про балет, про танцы?

Виталий: Я в школе балета давно очень был, в детстве. Мне почему-то показалось… но я не думал, что на льду.

Башаров: 50% тренировок происходит на льду, а 50% – у станка. И действительно, как сказала Саманта, вся ее жизнь – это турнир, это соревнования, состязания и борьба.

Саманта: И когда ее признали непобедителем, вот почему так много эмоций. И что взрослые не хотят, ее топят.

Башаров: И действительно ее судьбу в спорте решили взрослые люди.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович; кадры телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ