WADA оправдывается за китайских пловцов: чем их история о допинге лучше десерта Валиевой?

Дело о положительных пробах китайских пловцов встряхнуло WADA .

Всемирному антидопинговому агентству пришлось оправдываться и разъяснять, чем этот случай принципиально отличается от допинг-дела Камилы Валиевой .

В конце апреля выяснилось, что в январе 2021-го в сборной Китая по плаванию обнаружили 28 положительных проб на триметазидин. Всего нарушителей было 23 – несколько спортсменов сдали больше чем одну положительную пробу. Но то, за что Валиева получила 4 года дисквалификации, на китайцах не отразилось вообще.

Антидопинговое агентство CHINADA пришло к выводу, что виноват сотрудник отеля, в котором остановились спортсмены. Он принимал триметазидин и загрязнил всю кухню: от столов до вытяжки.

Все списали на случай, дело о нарушении антидопинговых правил так и не запустили. Объяснение удовлетворило WADA. Но массовость и безнаказанность возмутила других: антидопинговое агентство США призвало пересмотреть всю деятельность WADA, а ведущие пловцы мира планируют подать в суд на международное агентство.

История получила хоть и запоздалый, но резонанс. В итоге WADA выпустило документ с объяснениями . Где назвало причины как задержек в расследовании, так и своего молчания; а еще сравнило этот случай с делом Валиевой.

Факты: у WADA нет сомнений, что пловцы стали жертвами обстоятельств

● С 1 по 3 января 2021 года Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) собрало 60 образцов мочи китайских пловцов на национальных соревнованиях по плаванию. Там участвовал 201 пловец. Это соревнование не было квалификационным к Олимпийским играм.

● После определенных задержек, вызванных пандемией COVID-19, образцы были занесены в систему ADAMS аккредитованной WADA лабораторией в Пекине – примерно 15 марта 2021 года. Было выявлено 28 неблагоприятных аналитических результатов, которые показали наличие запрещенного вещества триметазидин.

● В начале апреля 2021 года CHINADA информировало WADA, что начало расследование с участием органов общественного здравоохранения, чтобы выявить источник триметазидина, обнаруженного в образцах.

Нашли убедительные признаки того, что эти случаи могли быть случаями группового заражения, учитывая следующие факторы:

– Пробы 23 пловцов в 28 случаях оказались положительными. Все тесты на триметазидин одновременно дали положительный результат на стабильно очень низкие уровни концентрации.

– Пловцы из разных регионов Китая, у них разные тренеры, они представляли разные клубы.

– Пловцы находились одновременно в одном и том же месте, когда были получены положительные пробы.

– Некоторые из этих пловцов неоднократно проходили тестирование во время соревнований. Некоторых тестировали по два или даже три раза в течение нескольких дней. У нескольких пловцов результаты менялись от отрицательных до положительных в течение нескольких часов, что несовместимо ни с преднамеренным приемом допинга, ни с микродозировкой.

– Некоторые из участников соревнований остановились в другом отеле. Трое из этих спортсменов прошли тестирование, и ни один из них не сдал положительную пробу на триметазидин.

● В период с января по июнь 2021 года не было запланировано никаких международных соревнований по плаванию. Так что в этот период спортсмены не участвовали в подобных турнирах.

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● 15 июня 2021 года WADA получило уведомление о решении CHINADA признать, что в начале 2021 года 23 пловца сдали положительные пробы на триметазидин после непреднамеренного воздействия этого вещества через загрязнение пищевых продуктов/окружающей среды в результате обнаружения триметазидина на кухне; и что они не будут рассматривать дела о нарушении антидопинговых правил. Это решение также было передано World Aquatics.

● Чтобы решить, воспользоваться ли правом на обжалование этого вердикта, WADA тщательно рассмотрело решение CHINADA. И 21 июня запросило все материалы дела. World Aquatics также запросила документы. Они провели собственную проверку.

● В течение 21 дня, отведенного на подачу апелляции, WADA направило материалы дела адвокатам для рассмотрения и получения рекомендаций, а также в научный отдел WADA для оценки дела с научной точки зрения.

После тщательного расследования, в том числе с участием производителя триметазидина, научный отдел WADA пришел к выводу, что сценарий заражения является правдоподобным и нет никаких конкретных научных доводов, которые позволяли бы его оспорить.

● В начале июля WADA получило юридическое заключение, составленное адвокатом из Великобритании, о том, что нет оснований для подачи апелляции в CAS.

● На основании всех имеющихся научных данных, которые были собраны, оценены и проверены экспертами в области фармакологии и антидопинга, WADA не имело оснований оспаривать выводы CHINADA. World Aquatics также решила не подавать апелляцию на решение CHINADA.

● В 2022 году Международное агентство тестирования (ITA) связалось с WADA в связи с полученной информацией, предполагая, что результаты проб китайских пловцов подтасованы и/или о них не было проинформировано должным образом. WADA отреагировало на эти заявления и связалось с ITA. В результате расследования не было обнаружено никаких доказательств того, что результаты подтасованы или о них неправильно информировали.

● В апреле 2023 года отдел расследований Американского антидопингового агентства (USADA) связался с отделом расследований WADA на основании полученной информации о сокрытии этих дел. Информатор утверждал, что обладает доказательствами.

WADA уведомило USADA, что ситуация рассмотрена как юридическим, так и научным отделами. Агентство ясно дало понять, что если у USADA появятся новые доказательства, то их рассмотрят. USADA не ответило на это, никаких новых доказательств предоставлено не было.

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● WADA твердо придерживается результатов своего научного исследования и юридического решения по этому делу.

Почему китайцам поверили, а Валиевой – нет?

Чтобы никаких сомнений в правильном решении агентства не осталось, WADA ответило на самые частые вопросы по делу китайских пловцов.

Почему WADA принимает объяснения о загрязнении триметазидином в этом случае, но отказывается делать это в других делах?

Загрязнение может происходить по-разному (например, через пищевые добавки, мясо, воду, медикаменты). В каждом случае предполагаемого загрязнения необходимо оценивать и тестировать конкретный сценарий загрязнения, чтобы оценить его правдоподобность и совместимость с конкретным неблагоприятным результатом пробы, могло ли это произойти на основе баланса вероятностей.

В данном случае проведено тщательное рассмотрение, не выявлено никаких доказательств, указывающих на сценарий с допингом. Более того, все имеющиеся данные подтверждали версию о загрязнении.

Даже если не учитывать тот факт, что китайская сторона обнаружила триметазидин на кухне отеля, то результаты анализов не соответствовали сценарию с намеренным употреблением триметазидина, а скорее с некоторой формой загрязнения.

В частности, на это указывал тот факт, что все положительные результаты проб были в узком диапазоне при низких или очень низких концентрациях, а также тот факт, что спортсмены тестировались больше одного раза, и их результаты с интервалом в несколько часов колебались между отрицательными и положительными с низкой концентрацией.

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И обратный пример: в случае с российской фигуристкой Камилой Валиевой ее изначальное объяснение загрязнения через контакт с дедушкой не соответствовало фармакокинетике триметазидина, поэтому WADA оспорило решение специального трибунала CAS на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

WADA в ходе апелляционного разбирательства в CAS также оспорило последующее объяснение спортсменки о косвенном загрязнении через клубничный десерт, который ей приготовил дедушка. В конечном итоге CAS принял позицию WADA о том, что в объяснениях спортсменки есть серьезные доказательственные изъяны.

Почему WADA не наложило временную дисквалификацию на китайских пловцов?

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, WADA не имеет полномочий самостоятельно налагать временные отстранения. Эти полномочия принадлежат управлению по обработке результатов, которым в данном случае являлось CHINADA.

Почему WADA не оспорило решение CHINADA не налагать временное отстранение?

С самого начала результаты анализа указывали на возможный сценарий загрязнения. Решив выяснить, что могло произойти в этих необычных обстоятельствах, CHINADA инициировало расследование, чтобы определить, произошло ли загрязнение, и обнаружить источник триметазидина в пробах пловцов.

Во время расследования CHINADA не выносило официального решения о наложении или не наложении временного отстранения. Таким образом, не было решения, которое WADA или World Aquatics могли бы обжаловать в CAS. Проверка обстоятельств со стороны CHINADA, как это разрешено кодексом, до принятия решения о временном отстранении была признана обоснованной в данных обстоятельствах.

Должна ли соответствующая антидопинговая организация немедленно налагать временное отстранение, когда получен положительный результат?

Для некоторых веществ (в том числе и для триметазидина) обязательно временное отстранение. Для ряда других веществ эта мера не является обязательной.

Но даже для обязательного временного отстранения существуют исключения, одно из которых касается случаев вероятного загрязнения.

Получили ли пловцы прирост в результатах из-за триметазидина?

Судя по концентрациям триметазидина, обнаруженного у спортсменов, во время национальных соревнований 1-3 января 2021 года не было бы никакого улучшения их результатов, не говоря уже о последующих соревнованиях, таких как Олимпийские игры в Токио, которые состоялись 7 месяцев спустя.

Согласно ли WADA с решением CHINADA не возбуждать дело о нарушениях антидопинговых правил в отношении 23 пловцов?

После тщательного изучения материалов дела и консультаций с научными и юридическими экспертами WADA решило не оспаривать сценарий заражения, выдвинутый китайскими пловцам.

Помимо обнаружения триметазидина на кухне отеля, в котором остановились спортсмены, были контекстуальные и научные факторы, которые явно указывали на заражение, а не на преднамеренное употребление или мошенничество.

WADA не полностью согласно с подходом CHINADA – в основном по техническим причинам. Однако, решив, что оно не в состоянии оспорить сценарий заражения, WADA решило не подавать 23 технические апелляции в CAS с просьбой заменить выводы расследования с «отсутствия нарушения антидопинговых правил» на «нарушение антидопинговых правил без вины или халатности» со стороны спортсменов. Такие апелляции даже в случае успеха ничего не изменили бы с точки зрения участия спортсменов в Олимпийских играх или любом другом соревновании.

Из прагматичных соображений и ради справедливости по отношению к спортсменам (которым пришлось бы столкнуться с этой юридической проблемой накануне Игр) WADA решило не подавать апелляцию, которая носила бы преимущественно технический характер.

Почему WADA не опубликовало информацию об этих случаях?

CHINADA решило не предъявлять обвинения спортсменам, и хотя WADA не было полностью согласно с этим решением, оно не подавало апелляцию по причинам, которые объяснялись выше.

В результате не было установлено никаких нарушений антидопинговых правил, поэтому согласно кодексу не было оснований публиковать какие-либо подробности этих дел.

Следует отметить, что в последние годы ряд антидопинговых организаций утверждали, что по отношению к спортсменам несправедливо публиковать случаи, в которых установлено отсутствие вины или халатности спортсменов. Сейчас рассматривается запрос об изменении соответствующего пункта кодекса.

В качестве примера можно привести недавний случай, который рассматривало USADA. Агентство установило, что спортсмен невиновен в случае, когда вступил в контакт с запрещенным веществом, когда давал лекарство своей собаке.

Генеральный директор USADA Трэвис Тайгерт заявил следующее: «Если нет сомнений в том, что спортсмен вступил в контакт с запрещенной субстанцией совершенно случайно и это никак не повлияло на его результаты, USADA продолжает настаивать на том, что тогда не должны предъявляться обвинения, а информация не должна становиться публичной».

Что WADA планирует предпринять в связи с серьезной утечкой данных, которая привела к обнародованию личной информации спортсменов?

По просьбе председателя Совета спортсменов WADA Райана Пини, агентство проведет полное расследование утечки информации об этих спортсменах в СМИ и предпримет все необходимые шаги, чтобы наказать тех, кто несет ответственность за нарушение конфиденциальности и несправедливой критику с учетом того, что спортсмены оказались жертвами загрязнения.

Почему WADA так уверено в своем решении, учитывая реакцию, которая публикуется в СМИ?

WADA понимает, что некоторые заинтересованные стороны могут не согласиться с исходом этого дела. Однако переход к теориям заговора о сокрытии и фаворитизме в отношении Китая является возмутительным, необоснованным и клеветническим. Вместо того, чтобы скрывать эти случаи, WADA тщательно их рассмотрело и обсудило с несколькими международными организациями в разные моменты времени с 2021-го по 2023-й.

Наконец, мы хотели бы предложить заинтересованным сторонам рассмотреть факты и доказательства этого дела и не упускать из виду точку зрения спортсменов, ставших жертвами загрязнения.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO, Ding Xu/XinHua, Xu Chang/XinHua/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф; Gettyimages.ru /Oli Scarff, Alex Wong