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😔 «Я зря трачу свое время». Артета заявил, что не видит смысла работать в условиях такого судейства в АПЛ

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Наставник «Арсенала» Микель Артета опустошен из-за судейства в матче с «Ньюкаслом».

«Глядя на эти повторы, я чувствую, честно говоря... Даже не знаю, как это оценивать. Я зря трачу свое время.

Мы просто тратим время впустую. Я не хочу быть в руках каких-то людей.

Raging Mikel Arteta blasts Newcastle winner a 'disgrace' as Arsenal beaten in controversial fashion | talkSPORT

С этой командой сложно играть. Они действительно хороши. Но то, как мы действовали сегодня, то, как мы сражались... Это нелепый итог. Слишком много поставлено на карту. Я повторяю это», - заявил Артета.

Напомним, что «Ньюкасл» победил «Арсенал» со счетом 1:0. Появились кадры, подтверждающие, что мяч покинул поле во время голевой атаки.

7 комментариев

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d3fstqd
Да разговоры на пустом месте. Вратарь на выходе пролетел мимо мяча. Сыграть хуже было очень сложно. Но Артета продолжит ставить его на ворота, ведь он умеет играть ногами.
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Dahl
Ответ Axs Men
Он увольняется? Или уходит вместе с Арсеналом в ЛА Лигу? 😁
Если почитать заголовок, то может показаться, что да. Но Артета сказал лишь то, что не видит смысла тратить время на просмотр повторов, разговоры о судействе и прочие протесты
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Khorunzhiy
Это он еще в России,в РПЛ, не работал
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Sergey Pgkgyexcht
Что же он так не ныл когда в матче с МЮ в их ворота пенку за снос Расмуса не поставили)))))
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Khorunzhiy
Ответ d3fstqd
Да разговоры на пустом месте. Вратарь на выходе пролетел мимо мяча. Сыграть хуже было очень сложно. Но Артета продолжит ставить его на ворота, ведь он умеет играть ногами.
Такого же мнения…с таким успехом могла Эдегора ставить - ногами лучше играет
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*MVP*
Ответ d3fstqd
Да разговоры на пустом месте. Вратарь на выходе пролетел мимо мяча. Сыграть хуже было очень сложно. Но Артета продолжит ставить его на ворота, ведь он умеет играть ногами.
Артета видимо имеет какие-то деньги за то, что Райа играет в основе после Челси и Севильи
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