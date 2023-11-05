😔 «Я зря трачу свое время». Артета заявил, что не видит смысла работать в условиях такого судейства в АПЛ
Наставник «Арсенала» Микель Артета опустошен из-за судейства в матче с «Ньюкаслом».
«Глядя на эти повторы, я чувствую, честно говоря... Даже не знаю, как это оценивать. Я зря трачу свое время.
Мы просто тратим время впустую. Я не хочу быть в руках каких-то людей.
С этой командой сложно играть. Они действительно хороши. Но то, как мы действовали сегодня, то, как мы сражались... Это нелепый итог. Слишком много поставлено на карту. Я повторяю это», - заявил Артета.
Напомним, что «Ньюкасл» победил «Арсенал» со счетом 1:0. Появились кадры, подтверждающие, что мяч покинул поле во время голевой атаки.
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