😔 «Я зря трачу свое время». Артета заявил, что не видит смысла работать в условиях такого судейства в АПЛ

Наставник «Арсенала» Микель Артета опустошен из-за судейства в матче с «Ньюкаслом».

«Глядя на эти повторы, я чувствую, честно говоря... Даже не знаю, как это оценивать. Я зря трачу свое время.

Мы просто тратим время впустую. Я не хочу быть в руках каких-то людей.

С этой командой сложно играть. Они действительно хороши. Но то, как мы действовали сегодня, то, как мы сражались... Это нелепый итог. Слишком много поставлено на карту. Я повторяю это», - заявил Артета.

Напомним, что «Ньюкасл» победил «Арсенал» со счетом 1:0. Появились кадры, подтверждающие, что мяч покинул поле во время голевой атаки.