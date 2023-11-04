😱 Похоже, что «Арсенал» стал очередной жертвой VAR. В АПЛ новый скандал?

Канал Sky Sports предоставил другой ракурс спорного момента матча «Ньюкасл» - «Арсенал», приведшего к голу сорок.

Фанаты жаловались на судейство еще в первом тайме, когда Бруно Гимараэс ударил по лицу Жоржиньо. Они считают, что за этот эпизод бразильца стоило удалить.

Затем VAR снова занял центральное место в игре. На 64-й минуте Энтони Гордон открыл счет, но арбитр был вынужден обратиться к помощи видеоассистента, чтобы проверить легальность эпизода.

Речь шла о возможном нарушении правил Жоэлинтона в штрафной «Арсенала», но оказалось, что ранее Джо Уиллок упустил мяч за пределы поля.

Матча закончился со счетом 1:0 в пользу «Ньюкасла».