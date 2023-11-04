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😱 Похоже, что «Арсенал» стал очередной жертвой VAR. В АПЛ новый скандал?

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Футбол Футбол

Канал Sky Sports предоставил другой ракурс спорного момента матча «Ньюкасл» - «Арсенал», приведшего к голу сорок.

Фанаты жаловались на судейство еще в первом тайме, когда Бруно Гимараэс ударил по лицу Жоржиньо. Они считают, что за этот эпизод бразильца стоило удалить.

Newcastle star Bruno Guimaraes avoids sending off for elbowing Jorginho before confronting Declan Rice | talkSPORT

Затем VAR снова занял центральное место в игре. На 64-й минуте Энтони Гордон открыл счет, но арбитр был вынужден обратиться к помощи видеоассистента, чтобы проверить легальность эпизода.

Речь шла о возможном нарушении правил Жоэлинтона в штрафной «Арсенала», но оказалось, что ранее Джо Уиллок упустил мяч за пределы поля.

Credit: Getty

Матча закончился со счетом 1:0 в пользу «Ньюкасла».

10 комментариев

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Splean
С такого угла невозможно определить ушел или не ушел. Проекцию либо сверху смотреть, либо сбоку, чтобы камера прямо по линии была.
+11
-1
+10
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Kirillaz
При этом судья не пошёл ни один эпизод смотреть воочию.
+4
0
+4
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Splean
Ответ Донат Голицин
Ну тут четко видно что линия и мяч раздельны и видно что он вышел, сверху то может тень отдавать
Видимо на таких как вы, не знакомых с начертательной геометрией и рассчитано
+3
0
+3
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sema mixajlov
Ответ Kirillaz
При этом судья не пошёл ни один эпизод смотреть воочию.
его должны ВАР позвать
+1
0
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Алланур
Уже не смешно
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Ivan Vladyko
Из всех трех моментов не вызывал сомнений последний, потому как офсайда при пасе назад не бывает. По поводу вышел ли мяч, учитывая, что он должен полностью пересечь линии, то тут не сразу было понятно, но по повторам - вроде нет, хотя визуально всем будет казаться - конечно, же вышел. Единственный реально спорный момент с толчком в спину. Но в силу того, что было комбо и типа ж ну по совокупности ж можно ж было отменить - полно ноющих
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satanov
Я думаю, что на фоне ошибочно отменённого гола Луиса Диаса это всё вообще несерьёзно.
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Tottenham Forever
Ответ Донат Голицин
Ну тут четко видно что линия и мяч раздельны и видно что он вышел, сверху то может тень отдавать
Может рассказать ему про правила?😁😁
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