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«Я тоже пью это «волшебное зелье», но не забиваю 50 голов». Гвардиола подсказал маленьким мальчикам, в чем надо копировать Холанда

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Сегодня «Ман Сити» едет в Мадрид. Один из главных козырей Гвардиолы, которого не было в прошлом году – Эрлинг Холанд. Норвежец забил уже 51 мяч за сезон, из них 12 – в Лиге чемпионов. На пресс-конференции перед первым полуфиналом Пепа спросили о секрете Эрлинга.

«Люди говорят, что у Эрлинга Холанда есть молоко, что он пьет какое-то зелье или в роде того. Но я также пью это «волшебное зелье» и не забиваю 50 голов», – сказал Гвардиола. – «Я бы порекомендовал маленьким мальчикам, которые хотят подражать Эрлингу, попробовать подражать навыкам, а не напиткам».

Неделями ранее Холанд опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он держит бутылку с молоком, назвав ее своим «волшебным зельем». Возможно, это заставило некоторых поверить, что именно в этом кроется секрет бомбардира.

Erling Haaland | Milk | Manchester City - News - Farmers Guardian

2 комментария

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ZenitTop
Так Гвардиола сейчас не играет на поле поэтому и не забивает,а так просто раньше мало пил его наверно
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Магомед МагомедоВ
Это всё из-за кумыса)) он придаёт Холланду лошадиную силу и выносливость
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