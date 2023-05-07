Сегодня «Ман Сити» едет в Мадрид. Один из главных козырей Гвардиолы, которого не было в прошлом году – Эрлинг Холанд. Норвежец забил уже 51 мяч за сезон, из них 12 – в Лиге чемпионов. На пресс-конференции перед первым полуфиналом Пепа спросили о секрете Эрлинга.

«Люди говорят, что у Эрлинга Холанда есть молоко, что он пьет какое-то зелье или в роде того. Но я также пью это «волшебное зелье» и не забиваю 50 голов», – сказал Гвардиола. – «Я бы порекомендовал маленьким мальчикам, которые хотят подражать Эрлингу, попробовать подражать навыкам, а не напиткам».

Неделями ранее Холанд опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он держит бутылку с молоком, назвав ее своим «волшебным зельем». Возможно, это заставило некоторых поверить, что именно в этом кроется секрет бомбардира.