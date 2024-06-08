Болельщику «Ноттингем Форест» забанили после того, как он оскорбил на расовой почве Хын Мин Сона и фанатов «Тоттенхэм Хотспур» во время игры на «Сити Граунд». Личность мужчины из Бествуда была установлена после того, как полиция отследила владельца билета по месту, которое он занимал на каждой игре в течение четырех лет.

По данным CPS, 50-летний мужчина постоянно выкрикивал расистские оскорбления в адрес болельщиков соперника, а затем направил нецензурную брань на Сона.

Он продолжал такое поведение на протяжении всей игры и проявлял агрессию по отношению к другим болельщикам, которые просили его остановиться. Болельщики, сидевшие неподалеку, сообщили о его поведении стюардам и клубу.

Он был обвинен по двум пунктам в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах, признал вину и был оштрафован на 1 654 фунта стерлингов. Кроме того, он получил трехлетний запрет на посещение матчей и был обязан выплатить 85 фунтов стерлингов в качестве издержек и 669 фунтов стерлингов в качестве дополнительного сбора с жертвы.