АПЛ расследует нарушения ФФП со стороны «Ман Сити». Могут ли «Арсенал», «Ливерпуль» и «МЮ» претендовать на титулы клуба?

Предстоящее слушание дела «Манчестер Сити» по 115 обвинениям, связанным с предполагаемыми нарушениями финансовых правил, стало поводом для спекуляций о том, что может произойти, если клуб будет признан виновным.

В прошлом месяце команда Пепа Гвардиолы завоевала четвертый подряд титул чемпиона АПЛ. Победа над «Вест Хэмом» в последнем туре со счетом 3:1 позволила им опередить на два очка занявший второе место «Арсенал».

Клуб все еще ожидает слушаний по обвинениям, которые были выдвинуты против «Сити» в феврале 2023 года и относятся к периоду между 2009 и 2018 годами.

Обвинения включают в себя детали, касающиеся вознаграждения игроков и тренеров, точности финансовой информации, отказа сотрудничать со следствием, прибыльности и устойчивости, а также не передачи документов в соответствии с требованиями в течение пяти сезонов − с 2018/19 по 2022/23.

«Горожане» решительно отвергли все выдвинутые против них обвинения и в своем заявлении написали, что были «удивлены» тем, что им были предъявлены предполагаемые нарушения.

Теперь газета The Times сообщила, что слушания состоятся в ноябре 2024 года и продлятся шесть недель. Решение ожидается в первые месяцы 2025 года.

Тем временем клуб начал судебный процесс против АПЛ по отдельному вопросу.

Как сообщает The Times, «Манчестер Сити» утверждает, что стал жертвой «дискриминации», и указывает, что правила введены его конкурентами для того, чтобы мешать добиваться успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как «тирания большинства». Клуб отказался комментировать свое заявление.

Что касается 115 предполагаемых обвинений, то какое наказание может грозить «Сити» в случае обвинительного приговора?

Sky Sports утверждает, что клуб могут лишить очков, затребовать компенсацию, обязать оплатить издержки, или в случае более сурового наказания, даже исключить из АПЛ, понизив в классе. Пока неясно, будут ли очки снимать в текущем сезоне или ретроспективно в любом из девяти сезонов, по которым проводили расследование.

Мигель Дилейни из The Independent заявил, что если «Сити» признают виновными, то все равно вряд ли лишат трофеев.

«Заинтересованные лица, похоже, не считают, что возможные наказания будут носить ретроспективный характер или «обратится к прошлому» (то есть, будет дележка титулов), но все происходящее описывается как «беспрецедентное».

Финансовый эксперт Киран Магуайр в феврале 2023 года заявил Sky Sports, что конкурирующим клубам будет «трудно» доказать, что они упустили титулы из-за предполагаемых нарушений «Сити».

«Другому клубу будет трудно сказать, что он потерял титул или, возможно, потерял доступ к Лиге чемпионов».

В истории английского футбола пока не было прецедентов, чтобы клубы лишали титулов.