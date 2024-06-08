Де Брюйне может уехать в СА – хочет много заработать. Он и его жена все чаще обсуждают экзотическое приключение

Кевин де Брюйне шокировал примерно всех, заявив, что может переехать в Саудовскую Аравию этим летом за большие деньги. Он обсуждает это со своей женой и семьей, поскольку до окончания контракта с «Сити» остался всего год.

Де Брюйне рассказал HLN: «Для Мишель экзотическое приключение – это нормально. Мы всей семьей все чаще говорим об этом. В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Вы говорите о невероятных суммах денег, которые могут стать концом моей карьеры. Иногда нужно думать об этом.

Если я буду играть там два года, то смогу заработать невероятное количество денег. До этого мне пришлось играть в футбол 15 лет. Возможно, я еще даже не достиг этой суммы».

Нужно думать о том, что это может означать дальше. Но на данный момент мне еще не приходилось думать об этом».