🎥 Аллергия на газон и сомнительный финт вместо гола. Майка Ричардс – о странностях Марио Балотелли

Майка Ричардс, Алан Ширер и Гари Линекер вновь собрались в студии шоу The Rest Is Football. Экс-игрок «Ман Сити» рассказал соведущим несколько забавных историй о своем бывшем одноклубнике – Марио Балотелли.

В 2011 году «горожане» играли с киевским «Динамо» в 1/8 Лиги Европы. Марио не смог вовремя выйти на матч в столице Украины из-за начавшейся у него аллергии на газон. «Сити» пришлось начинать игру без итальянца:

«Балотелли вышел на поле поздно. А мы уже готовы вдесятером выходить против 11-ти игроков соперника, а Балотелли нет. И знаете, какое у него было оправдание? Аллергия на траву!»

«Это так себе для футбола», – прокомментировал Линекер.

«Что значит у тебя аллергия на траву? У него была аллергия на конкретный газон поля, на котором мы тогда играли. Нам пришлось начать игру без него», – воскликнул Майка.

Ширер решил пошутить: «И при этом они играли на сраном искусственном газоне».

Вторая история Майки повествует о том, как Марио провернул сомнительный финт вместо гола:

«Был еще случай, когда мы играли против «Лос-Анджелес Гэлакси». Он выходит один на один, идет на гол, но тут он пытается как бы пробить пяткой по воротам. Манчини заменил его минут через 30 после начала игры. На поле он хоть и был гением, но доверять ему было нельзя, он непредсказуем, думаю, это его и погубило».

«Против «Лос-Анджелес Гэлакси» ведь был товарняк, да? Может, он просто хотел позабавиться?» –Гари попытался оправдать Балотелли, но Майка был упрям:

«Нет, нет, это неуважение к сопернику. Думаю, в футболе уважение к сопернику очень важно. Я не говорю, что нельзя показывать технику, не знаю... Покажу вам этот эпизод».

Когда коллеги Ричардса увидели момент с несостоявшимся голом Марио, единственной реакцией ведущих был смех. Вот, кстати, тот самый момент.

Кстати, то противостояние с киевским «Динамо» в ЛЕ «Ман Сити» проиграл. По сумме двух встреч дальше прошли украинцы, а Балотелли в ответной встрече команд получил красную.

Все вполне в стиле итальянца!