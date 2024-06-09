Бэйл в «Рексхэме» − реальность или мечта? МакЭлхенни считает, что уговорит Гарета вернуться в футбол

Валлийский «Рексхэм» за несколько сезонов совершил впечатляющий рывок из пятого английского дивизиона в третий. Сейчас команда ушла на небольшой перерыв, пока клуб голливудских звезд Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни готовится провести громкое летнее трансферное окно.

Когда «красные драконы» застолбили за собой место в более сильном дивизионе, то в команду стали отправлять двух известных игроков − Джейми Варди из «Лестера» (продлил контракт с клубом) и Артура Оконкво из «Арсенала». Последний провел последний сезон в «Рексхэме» в аренде». Кроме этого валлийцы интересовались лучшим бомбардиром «Ноттс Каунти» (Д4) Маколеем Лэнгстаффом.

В прошлом году, когда «Рексхэм» добился повышения в четвертый дивизион, экс-звезда «Мадрида» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл записал для валлийцев поздравление.

В ответ МакЭлхенни в шутку сказал: «Я не буду тратить четыре часа на то, чтобы убедить тебя отменить уход из футбола ради последнего волшебного сезона».

Как сообщает The Athletic, совладелец «Рексхэма» все еще не отказался от мысли, что Гарет Бэйл вернется в футбол и подпишет контракт с его клубом.

«Гарет Бэйл все еще технически доступен! Я обратился к нему в прошлом году и просто скажу Гарету, что предложение все еще в силе. Мы позволим ему играть в гольф, когда он захочет. Лишь бы он приходил на тренировки, и мы придумаем, как привлечь его в команду».

Как думаете, получится ли осуществить такой «трансфер»? Пишите в комментариях.