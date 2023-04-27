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Судейство - худшее, что было в матче «Сити» и «Арсенала»: «канониры» должны были играть в большинстве, а второй гол был забит из офсайда😱😱😱

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Лондонцы играли намного хуже, но ошибки судьи это не отменяет.

Команда Гвардиолы заслуженно выиграла в среду вечером – парни в голубой форме выглядели значительно лучше соперников, но судья встречи Майкл Оливер принял несколько неочевидных решений, но явно сплоховал как минимум в двух решающих моментах матча.

Обе ошибки случились в добавленное время к первому тайму – сначала второй гол в матче забил Стоунз. На повторе очевидно, что защитник был в офсайде.

А через несколько минут португалец Диаш прямой ногой ударил Бен Уайта в незащищенное место – это явная прямая красная карточка, но Рубен получил только предупреждение.

Итого – будь судья более точен в решениях, «Арсенал» мог уйти на перерыв с минимальным счетом и в большинстве, как тогда бы решилась судьба матча и, потенциально, титула?

11 комментариев

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Kesha940@list.ru
Очень похожа на мнение, обиженного канонира, который винит всех и вся
+13
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+13
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Muhammad Nazaraliev
Началось
+5
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+5
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Sasha Kurtin
по первому моменту - посмотрите повтор с другой камеры, где чётко видно что нога игрока Арсенала была ближе к воротам чем Стоунз
по второму - пограничное решение, скорее всё же 65 жёлтая, 35 красная, всё же слишком грубого умысла в этом нарушение не было
+4
0
+4
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Мелкие лавочники
@На повторе очевидно, что защитник был в офсайде.@ это ракурс такой, там же линию провели -= офсайда нет...
+2
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+2
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Доминатор3000
Да Арсенал и в большинстве ничего бы не сделал.
Ну отменили бы 2-ой гол,ничего не изменилось бы.
Сити на другом уровне,как по игре,так и психологически.Без шансов.
Рамсдэйл спасал,Сити прощал.
О судействе после таких матчей,вообще не думаешь
+1
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Никанор Еселев
Бред
0
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DolJun
судьи тащат физрука гвардиолу, никогда такого не было и вот опять
+1
-1
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Vvild
Ответ Sasha Kurtin
по первому моменту - посмотрите повтор с другой камеры, где чётко видно что нога игрока Арсенала была ближе к воротам чем Стоунз по второму - пограничное решение, скорее всё же 65 жёлтая, 35 красная, всё же слишком грубого умысла в этом нарушение не было
Да ещё так написано, как будто Диаш на пустом месте отмашку сделал, хотя на повторе видно, что Уайт пытался ему на ногу наступить
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Илья Банюк
Ответ Sasha Kurtin
по первому моменту - посмотрите повтор с другой камеры, где чётко видно что нога игрока Арсенала была ближе к воротам чем Стоунз по второму - пограничное решение, скорее всё же 65 жёлтая, 35 красная, всё же слишком грубого умысла в этом нарушение не было
Грубого усысла не было? Сам то понимаешь,что несешь?
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Рука Ноги
Ответ Kesha940@list.ru
Очень похожа на мнение, обиженного канонира, который винит всех и вся
Это болела Ювентуса. Они без не поныть, поражeние не принимают.
+1
-1
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Илья Банюк
Ответ Kesha940@list.ru
Очень похожа на мнение, обиженного канонира, который винит всех и вся
Голые факты. В чем проблема?
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