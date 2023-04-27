11 комментариев

Судейство - худшее, что было в матче «Сити» и «Арсенала»: «канониры» должны были играть в большинстве, а второй гол был забит из офсайда😱😱😱
Лондонцы играли намного хуже, но ошибки судьи это не отменяет.
Команда Гвардиолы заслуженно выиграла в среду вечером – парни в голубой форме выглядели значительно лучше соперников, но судья встречи Майкл Оливер принял несколько неочевидных решений, но явно сплоховал как минимум в двух решающих моментах матча.
Обе ошибки случились в добавленное время к первому тайму – сначала второй гол в матче забил Стоунз. На повторе очевидно, что защитник был в офсайде.
А через несколько минут португалец Диаш прямой ногой ударил Бен Уайта в незащищенное место – это явная прямая красная карточка, но Рубен получил только предупреждение.
Итого – будь судья более точен в решениях, «Арсенал» мог уйти на перерыв с минимальным счетом и в большинстве, как тогда бы решилась судьба матча и, потенциально, титула?
по второму - пограничное решение, скорее всё же 65 жёлтая, 35 красная, всё же слишком грубого умысла в этом нарушение не было
Ну отменили бы 2-ой гол,ничего не изменилось бы.
Сити на другом уровне,как по игре,так и психологически.Без шансов.
Рамсдэйл спасал,Сити прощал.
О судействе после таких матчей,вообще не думаешь