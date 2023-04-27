11 комментариев

Лондонцы играли намного хуже, но ошибки судьи это не отменяет.

Команда Гвардиолы заслуженно выиграла в среду вечером – парни в голубой форме выглядели значительно лучше соперников, но судья встречи Майкл Оливер принял несколько неочевидных решений, но явно сплоховал как минимум в двух решающих моментах матча.

Обе ошибки случились в добавленное время к первому тайму – сначала второй гол в матче забил Стоунз. На повторе очевидно, что защитник был в офсайде.

А через несколько минут португалец Диаш прямой ногой ударил Бен Уайта в незащищенное место – это явная прямая красная карточка, но Рубен получил только предупреждение.

Итого – будь судья более точен в решениях, «Арсенал» мог уйти на перерыв с минимальным счетом и в большинстве, как тогда бы решилась судьба матча и, потенциально, титула?