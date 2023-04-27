Где последовательность решений судей?

В среду вечером «Манчестер Сити» дома обыграл «Арсенал» (4:1) в 33-м туре АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 73 очка и на 2 балла отстает от лидирующего пока в таблице «Арсенала», но у команды Пепа Гвардиолы две игры в запасе.

На 75-й минуте матча произошел инцидент между Джеком Грилишем и Томасом Парти – оба игрока в результате конфликта получили желтые карточки.

Фанаты «МЮ» сразу же вспомнили февральский матч «МЮ» с «Кристал Пэлас» - тогда на 66-й минуте после фола Джеффри Шлуппа на Антони между футболистами команд возник конфликт, в ходе которого бразилец схватил за горло Уилла Хьюза.

Главный судья Андре Марринер, ознакомившись с видеоповтором, принял решение показать Каземиро красную карточку. Это было первое прямое удаление хавбека во время матча европейского топ-чемпионата – на его счету 336 игр за «Реал» и 30 за «МЮ».

Ну разве не идентичные эпизоды? Грилиша явно нужно было удалять.