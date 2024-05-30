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«Я скучаю по матери и детям». Лукаку хочет вернуться в «Андерлехт»

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Ромелу Лукаку намекнул, что летом планирует вернуться в чемпионат Бельгии.

«Моё возвращение в «Андерлехт» произойдет гораздо раньше, чем вы думаете.

Я скучаю по своей матери, по моим детям. Я уехал из своей страны в восемнадцать лет и скоро вернусь.

Сейчас важны только национальная команда и её будущее. Мы должны поддерживать игроков, которые у нас есть, ведь они проделали хорошую работу.

Я прошу СМИ: «Хватит подливать масло в огонь. Давайте двигаться вперед», - заявил Лукаку.

Напомним, Лукаку этим летом возвращается в «Челси» после аренды в «Роме».

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