Гвардиола - гений: после работы с ним уже четыре бывших футболиста стали ТОП-тренерами

И это точно не конец.

На днях Энцо Мареска, ранее работавший в штабе Гвардиолы в «Сити», стал новым тренером «Челси». 44-летний специалист подписал контракт на 5 лет с опцией продления на сезон. Он приступил к работе с 1 июля 2024 года.

До этого Венсан Компани, игравший под руководством Пепа в том же «Сити», стал главным тренером «Баварии». Контракт с 38-летним бельгийским специалистом, тренировавшим «Бернли», рассчитан до лета 2027 года.

При этом оба вошли в ТОП-5 самых дорогих тренеров в истории: Компани перешел из «Бернли» за 10,22 млн фунтов, Мареска – из «Лестера» в «Челси» за 10 млн фунтов.

Таким образом, уже четверо бывших футболистов, ранее работавших с Гвардиолой сами стали ТОП-тренерами.