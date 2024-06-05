Кивер может летом покинуть «Арсенал». Клуб готов отпустить поляка за крупную сумму. «Милан» - главный претендент

По информации Фабрицио Романо, «Арсенал» готов отпустить польского защитника Якуба Кивера.

Тем не менее, потребуется крупное предложение, чтобы сподвигнуть «канониров» продать 24-летнего футболиста этим летом.

«Милан» по-прежнему заинтересован в игроке сборной Польши. Итальянский клуб пытался подписать Кивера в январе.

Отметим, что Кивер был важным игроком «Арсенала» в прошедшем сезоне. Считается, что игра польского футболиста - главная причина того, что Александр Зинченко потерял место в основном составе.