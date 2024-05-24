Полуфиналы ЧМ-2024 – расклады: Канада повторит топ-матч из группы, Швеция сыграет с хозяевами

Остались лучшие сборные.

Чемпионат мира потерял несколько интересных команд. Сборная США была самой результативной на групповом этапе (37 шайб), но в четвертьфинале с Чехией не забила ни разу (0:1). Финляндия вязко усыпляла Швецию, а по итогу все равно проиграла из-за удаления в овертайме (1:2, ОТ).

25 мая на ЧМ-2024 состоятся полуфинальные матчи. Сформировались вот такие пары:

Важно: заранее предугадать полуфинальную сетку на ЧМ почти невозможно. Команды выходили друг на друга по рейтингу в зависимости от выступления на групповом этапе. Швеция стала первой в группе B, поэтому попала на третью команду группы А. Канада выиграла первую группу, но в общей таблице шла ниже Швеции из-за двух овертаймов. Поэтому дальше и сыграет со Швейцарией.

Что надо знать о полуфиналах ЧМ-2024

Швеция – Чехия

В 1/4 финала Швеция по-настоящему боролась с Финляндией. Защитник «Баффало» Расмус Далин превратился в локального героя: забросил в основное время, а в овертайме добавил к этому ассист при игре в большинстве. Шведы закончили бы этот матч и раньше, но Финляндия выдала ударную пятиминутку перед сиреной. Финны сравняли счет в момент, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Ненужные пропущенные голы – единственный недостаток в турнирном пути Швеции. Команда выиграла все восемь встреч на ЧМ-2024, но так ни разу и не сыграла на ноль. В шести матчах пускали по одной шайбе, в других двух – по две. Все это не помешало Швеции завершить групповой этап с максимальным количеством очков – там до овертайма не доходило.

Чехия остановила главную атаку турнира, а автором единственного гола в ворота США стал игрок «Бостона». И это не Давид Пастрняк! Павел Заха приехал в сборную вместе с Пастрняком прямо под конец группового этапа. Он и подставился под шайбу на пятаке перед американскими воротами. Вместе с Захой отличился голкипер из «Анахайма» Лукаш Достал – набрал 36 сэйвов.

Усиление из НХЛ помогает чехам на равных смотреться с любым соперником. Силу доказали еще в заключительной встрече группового этапа, когда проиграли Канаде (3:4, ОТ) в равной борьбе. Если смотреть на турнир в целом, то фаворитом противостояния все равно покажется Швеция. Идущий против обстоятельств Пастрняк и местные трибуны с этим явно не согласятся.

Канада – Швейцария

Весь турнир Канада играет вспышками. Против команд уровня Великобритании (4:2) для побед хватало одного ударного периода. Такой подход иногда давал сбои, если канадцы сталкивались с реальным сопротивлением. Так, против Австрии они упустили преимущество в пять шайб (7:6, ОТ), с Финляндией неудачно начали (5:3, 0:2 к 4-й минуте). Вопросов мало, ведь они побеждают.

У канадцев такой запас прочности, что на встречу плей-офф против Словакии (6:3) Коннор Бедард вышел 13-м нападающим. Там он прервал серию из четырех игр без набранных очков (0+2). Интрига по счету держалась до стартовых минут третьего периода, где канадцы показали мастерство контратак. И мы совсем не ошиблись: Словакия временами серьезно доминировала.

По статистическим показателям в составе Канады никто глобально выделяется. Разве что Дилан Козенс до сих пор лидирует на турнире в снайперской гонке (8 шайб). Интересно, что два гола он оформил как раз в ворота Швейцарии. Команды играли друг с другом на групповом этапе – тогда с минимальным преимуществом победила Канада (3:2) , а Козенс добавил к голам еще и ассист.

В плей-офф Швейцария прошла Германию (3:1). Кевин Фиала, Нико Хишир, Роман Йоси – лидеры сборной на ЧМ-2024. Каждый из них набрал по 11 очков, но в матче с немцами показал себя и неожиданный персонаж. 30-летний Кристоф Берчи оформил дубль. За весь турнир он отмечался в протоколе всего в двух матчах. Если против Канады взбодрится кто-то еще, то будут и шансы.

Полуфиналисты ЧМ-2024 – короткие факты о каждой сборной

● Швеция сыграет на этой стадии турнира впервые с 2018 года. Интересно, что тогда же случилась и ее пока заключительная победа. Там шведы победили в финале Швейцарию (3:2). Потом они не проходили дальше четвертьфинала, а в 2021 году вообще не вышли из группы.

● Защитник Эрик Карлссон – один из лидеров сборной Швеции по очкам на ЧМ-2024. У него их набралось уже 10 (5+5). Схожие показатели только у Андре Бураковски (4+6). В НХЛ Карлссон остался без плей-офф – он выступает за «Питтсбург».

● Если Швеция пройдет в финал, то у нее обязательно повторится соперник из другого решающего матча последних лет. Про финальную игру со Швейцарией из 2018-го мы упоминали, а годом ранее Швеция как раз победила Канаду (2:1).

● Американцы Мэтт Болди (14 очков) и Брэди Ткачак (13) лидируют в списке бомбардиров ЧМ-2024. Их и остановила Чехия на стадии 1/4 финала. Главная звезда Чехии Пастрняк за два матча на турнире отметился только попаданием на скамейку штрафников. Но он хотя бы в полуфинале.

● В 2015 году Чехия уже принимала чемпионат мира по хоккею. Там сборная под руководством Владимира Ружички тоже вышла в полуфинал. Чехи проиграли Канаде (0:2) и США (0:3) – стали четвертыми.

● Золото ЧМ доставалось сборной Чехии в 2010-м. Затем – три бронзы. Из тройки призеров ЧМ-2023 за медали борются лишь защищающие титул канадцы. Германия (было серебро) и Латвия (бронза) вылетели.

● Канада девять раз подряд оказывается в полуфинале чемпионата мира. Без призов сборная не остается с 2018 года. На том турнире она проиграла США (1:4) в матче за третье место.

● Швейцария – единственная сборная из всех полуфиналистов, которая не побеждала на чемпионатах мира. За все время у нее собралось три выхода в финал: 1935, 2013, 2018. Зато есть восемь бронз.

● Интересное: на ЧМ-2023 Швейцария в группе обыграла Канаду (3:2), а в плей-офф сразу вылетела от Германии (1:3). Теперь оба матча с этими соперниками завершились с обратным счетом. Может, исчезнет и проклятие ЧМ?

Как идет ЧМ-2024 без России: звезды НХЛ соревнуются друг с другом, Швеция – главный фаворит

Фото: East News /Jonathan NACKSTRAND / AFP, GINTS IVUSKANS, Emmi Korhonen/Lehtikuva Oy, IMAGO/Vesa Moilanen, JOE KLAMAR/AFP