Никита Щитов: «Ни один трансфер КХЛ не тронул. Если бы приехал интересный игрок с опытом НХЛ, то меня бы это удивило – хоккеист уровня Кузнецова или Ничушкина»

Никита Щитов высказался о летних трансферах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ни один трансфер в КХЛ не удивил, никак не тронул. Все игроки в нашем чемпионате переходят из одной команды в другую, варятся в одном котле.

Если бы приехал какой-то новый, интересный игрок с опытом НХЛ, то меня бы это удивило. Ничего удивительного пока нет, все команды примерно равны.

Приезд какого игрока мог бы меня удивить? Хоккеист уровня Кузнецова или Ничушкина, который играл бы там на ведущих ролях.

Как Ковальчук в свое время приехал. Кузнецову пока рано думать о возвращении. Нужно все силы отдать и играть там», – сказал бывший защитник «Спартака» и «Сочи»