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Как идет ЧМ-2024 без России: звезды НХЛ соревнуются друг с другом, Швеция – главный фаворит

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Только ключевые факты.

Чемпионат мира по хоккею добрался до решающих стадий. 23 мая состоялись четвертьфиналы. По их итогам в числе полуфиналистов оказались Канада, Швейцария, Чехия и Швеция.

Вот результаты первой стадии плей-офф турнира, который проходит в Чехии:

Так выглядят полуфинальные пары:

Игроки из НХЛ массово приехали на ЧМ-2024: Таварес – за трофеем, Пастрняк – на домашний лед

За последние годы мы привыкли, что топовые сборные обычно привозят на чемпионаты мира молодежные или наполовину резервные составы. ЧМ-2024 оказался удивительным исключением, если посмотреть хотя бы на Канаду и США. Канадцы пригласили далеко не всех лучших хоккеистов из доступных, но и за них на ЧМ играют Джон Таварес («Торонто») и Коннор Бедард («Чикаго»).

Для Бедарда турнир смотрится противоречиво. Он помог сборной с ожидаемым выходом в полуфинал, но по-настоящему ярко выглядел лишь в трех матчах группового этапа. В них Коннор набрал 6 (5+1) очков, а затем замолчал на четыре матча. Прервать серию без очков ему удалось только в четвертьфинале против Словакии (6:3, 0+2). Туда Бедарда заявляли 13-м нападающим.

Зато Таварес уровень удерживает. Для него единственным матчем без попадания в протокол оказалась встреча с Норвегией (4:1). 33-летний ветеран добавился в состав в последний момент – его приглашение объяснялось желанием добавить опыта. Для самого Джона ЧМ-2024 важен со стороны трофейной составляющей. За карьеру он еще никогда не побеждал на чемпионатах мира.

Сборную США вел дуэт Брока Нельсона («Айлендерс») и Джони Годро («Коламбус»). Последний побил рекорд Патрика Кэйна по передачам и очкам на ЧМ – у того было 42 (13+29) балла. Нельсон забросил 19-ю шайбу и повторил показатель Брюса Мэзера. В группе американцы оступились в матчах против Швеции (2:5) и Словакии (4:5, ОТ), а в плей-офф не справились с мощной Чехией.

Чехия специально набирала звезд, чтобы удачно выступить дома. Павел Заха и Давид Пастрняк приехали из «Бостона» после вылета от «Флориды» (2-4). К ним добавился Мартин Нечас, когда его «Каролина» проиграла «Рейнджерс» (3-4). Пастрняк специально уговаривал «Бостон» отпустить его на ЧМ-2024. Клуб сопротивлялся, но с доводами согласился. И это сработало!

Разницу в важности подбора игроков из НХЛ показали Швеция и Финляндия. Шведы идут по турниру без потерь. Выделяются Эрик Карлссон («Питтсбург»), Андре Бураковски («Сиэтл»), Виктор Хедман («Тампа»), Расмус Далин («Баффало») и Лукас Рэймонд («Детройт»). Это одни из многих хоккеистов, приехавших из НХЛ. Финляндия взяла четверых нхловцев: едва вышла из группы, а против шведов получилось лишь навязать борьбу. Разница в классе сказалась в овертайме.

Словакия и Германия нацеливались на сенсацию, но сбавили в ключевой момент

Сборная Словакии – крепкий середняк, имеющий в команде одну важную звезду. Юрай Слафковски наконец-то раскрылся в «Монреале»: 82 матч в регулярке НХЛ и 50 (20+30) очков. На ЧМ-2024 Юрай приезжал ключевым игроком словацкой сборной, но запомнился там не только голами. Камеры регулярно вылавливали его в эпизодах, когда Словакия пропускала шайбы.

Слафковски был первым номером драфта НХЛ-2022. На ЧМ-2024 он ни разу не забил, но сделал целых восемь результативных передач. Яркий момент с его участием произошел в игре против Казахстана (6:2). Слафковски указал на табло и изобразил жест, где утирает слезы. После четвертьфинала с Канадой (3:6) подобное вполне могли бы показать уже в его сторону.

В группе Словакия потеряла очки в играх конкурентами из Германии (4:6) и Латвии (2:3, ОТ), но и с такими результатами прошла в плей-офф с четвертого места. Потом команде не совсем повезло с соперником – и все равно словаки имели шансы. При счете 1:2 словацкие хоккеисты убежали 2 в 1: защитник Зеллвегер остановил бросок в пустые ворота. Дальше канадцы без проблем дожали.

Молодой состав сборной Германии в группе накидывал по восемь шайб Латвии (8:1) и Казахстану (8:2), а параллельно проигрывал США и Швеции (оба раза – по 1:6). Показалось, что в плей-офф немцам достался удачный соперник. Швейцария не проходила барьер четвертьфинала с 2018 года. Теперь швейцарцы статус фаворита все-таки оправдали: засушили матч и выиграли 3:1.

Разгромы и камбэки – два основных типа матчей на групповом этапе ЧМ-2024

Смотрим на результаты обеих групп, где было много веселья:

● Норвегия выигрывала у Чехии 3:1 к 17-й минуте первого периода. Итог – поражение со счетом 3:6. Тогда хозяева турнира забросили три безответные шайбы в заключительном отрезке. Для норвежцев важнее всего, что они не стали последними в группе.

● Финляндия разгромила Великобританию (8:0). Это вообще был лучший матч финнов на ЧМ-2024. В итоге финны едва вышли из группы с четвертого места, а Великобритания вместе с Польшей вылетела из элитного дивизиона.

● Словакия сотворила сенсацию в игре с США (5:4, ОТ). После второго периода словаки вели с преимуществом в три гола (4:1), но позволили американцам перевести матч в овертайм. Добраться хотя бы до плей-офф та очковая потеря Словакии не помешала.

● Похожая история произошла в матче Канады и Австрии (7:6, ОТ). Там после 40 минут игры канадцы ярко доминировали – 6:1. Австрия стала первой сборной, отыгравшей отставание в пять шайб. Заодно напомнил о себе талантливый Марко Росси.

● Эти же австрийцы потом победили Финляндию (3:2): сравняли с 0:2, а победный гол случился за 0,2 секунды до сирены. Австрия все равно не вышла из группы, проиграв аутсайдерам из Великобритании (2:4). Финны же отдали преимущество в две шайбы и против Канады (3:5).

● Казахстан проиграл США (1:10), Дания уступила Швейцарии (0:8), Латвия – Швеции (2:7). В какой-то момент разница между сборными уровня плей-офф и середняками стала слишком большой. Латвийская сборная даже осталась без плей-офф, хотя собрала четыре победы.

● США (37 голов), Швеция (35) и Германия (34) соревновались по результативности весь групповой этап. Самыми результативными в группах оказались американцы, а шведы не потеряли ни одного очка. Они победили во всех матчах в группе в основное время. В плей-офф против финнов все дошло до овертайма, но почти весь матч Швеция доминировала. Так уверенно на турнире никто не выглядит.

Забыли о возрастных легендах? Они все еще в деле

В составе сборной Норвегии выделялся Патрик Торесен. Бывшему игроку «Салавата» и СКА уже 40 лет, но он до сих пор остается лидером норвежской сборной. Именно Торесен обеспечил победу в ключевом матче с Великобританией (5:2), когда Норвегия официально осталась в элите. Там он выбил 1+1, а всего на ЧМ-2024 набрал 6 (1+5) очков. В среднем он проводил на льду по 19 минут.

Такой же 40-летний швейцарец Андрес Амбюль получает чуть меньше времени (по 12 минут), но тоже влияет на результат сборной. В игре с Австрией (6:5) Амбюль даже сделал хет-трик из ассистов. Амбюль постоянно приезжает на чемпионаты мира, а на клубном уровне по-прежнему выступает за швейцарский «Давос». Время идет – в жизни Андреса удивительная стабильность.

Были вопросы к участию на ЧМ-2024 по французу Стефана Да Косты из «Автомобилиста». Федерация назвала его ситуацию исключительной: «В КХЛ платят большие деньги по сравнению с другими чемпионатами. Ему 34 года, он на закате карьеры и пытается получить максимальную компенсацию для себя и своей семьи». На ЧМ-2024 Да Коста сделал 2+2 всего за три встречи.

36-летний Каспарс Даугавиньш – лидер сборной Латвии. За время ЧМ-2024 он высказался против возможного возвращения в КХЛ и сослался на политическую обстановку: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию». Латвия до последнего тура боролась за место в плей-офф, но три из четырех побед сделала в овертаймах. У Даугавиньша на групповом этапе набралось 7 (4+3) очков.

Как дела у сборной России?

Последний турнир с участием сборной России – Кубок Первого канала-2022. Потом ее заменила «Россия 25», которая дважды съездила в большое турне и появилась на таком же Кубке Первого канала. Весной 2024-го «Россия 25» под руководством Ротенберга четырежды сыграла против Беларуси и встретилась с Казахстаном (1:0). Общий счет в победных играх с белорусами – 20:4.

Россия по-прежнему не допущена до любых официальных турниров, поэтому и чемпионат мира снова проводится без нее. Президент ФХР Владислав Третьяк рассказывал, что следит за результатами турнира и поддерживает Казахстан. Разговоры о возможном возвращении сборной на международную арену возникают регулярно, но серьезной основы за ними по-прежнему нет.

ФХР думает над организацией товарищеских матчей России и топ-сборных. Все мечтают об игре Россия – Канада. Третьяк осторожно говорит об этом так: «К сожалению, сейчас это невозможно у нас или в Европе, но желание у нас есть». Если в ближайшее время ситуация не поменяется, то «Россия 25» зимой опять сыграет на Кубке Первого канала с теми же привычными соперниками.

Фото: East News/Michal Cizek / AFP, Joe Klamar / AFP, Andrea Re/LiveMedia/Sipa USA, Michal Kamaryt/CTK via AP Images, AP Photo/Petr David Josek; Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

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