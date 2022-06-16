«Ливерпуль» покупает игроков, которые забивали «Ливерпулю». Мане, Салах, Минамино – и теперь Нуньес

Рабочая схема.

Вероятно, «Ливерпуль» принял окончательное решение о трансфере Дарвина Нуньеса, когда команда Клоппа встретилась с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2021/22.

Уругваец тогда забил в обоих матчах (1:3 и 3:3), а Клопп не сдерживался в похвале: «Очень красивый парень, да? И достойный игрок. Я могу сказать о нем только очень хорошее. Конечно, я и раньше это знал, но он сыграл прямо передо мной, вступая в жесткие единоборства с Конате. Он физически силен, быстр и был спокоен, когда завершал атаки. Как я всегда говорю в таких ситуациях: если будет здоров, впереди ждет большая карьера».

Это уже привычная схема – «Ливерпуль» приобрел игрока, который хорошо проявил себя в матче против его команды. Вот предыдущие случаи.

Садьо Мане

Сенегалец до «Ливерпуля» играл в «Саутгемптоне» – и в сезоне-2015/16 замучил команду Клоппа. В Кубке лиги ему понадобилось 39 секунд, чтобы открыть счет. Правда, команда Мане в итоге проиграла 1:6. Зато в чемпионате Садьо дважды отобрал очки у «Ливерпуля»: на выезде он вырвал ничью 1:1, а дома дубль сенегальца помог «Саутгемптону» превратить 0:2 в 3:2.

После такого перформанса Мане уже через три месяца оказался в «Ливерпуле», став самым дорогим африканским игроком в истории на тот момент (за Садьо заплатили 34 млн фунтов).

Мохамед Салах

Рекорд Мане уже в следующем году побил Салах – в 2017-м его купили за 36,5 млн фунтов. Это были рекордные деньги, которые клуб тратил не только за африканского, а за любого игрока.

Но перед этим, в августе 2016-го, Мо забил победный гол «Ливерпулю» в предсезонном матче («Рома» выиграла 2:1). На следующий день римляне полноценно выкупили египтянина у «Челси» (до этого играл в аренде), но сохранить такой бриллиант в Серии А удалось лишь на сезон.

Такуми Минамино

Болельщики «Ливерпуля» заговорили про Такуми после домашнего матча против «Ред Булла» на «Энфилде» (4:3) в 2019-м. Минамино поучаствовал в двух из трех голов команды: сначала забил сам, а потом выкатил Холланду на пустые ворота. Судя по выражению лица Клоппа после гола японца, тренер уже тогда задумался о трансфере.

Близкие к клубу источники пишут, что «Ливерпуль» начал переговоры после той игры. Ответный матч в декабре только убедил всех в правильности: Минамино не забил, но создал несколько потрясающих моментов для партнеров. На следующий день на тренировке к Клоппу подошли Вирджил Ван Дейк и Джордан Хендерсон – лидеры команды попросили купить Минамино. В ответ немец только засмеялся: переговоры с «Ред Буллом» уже были на финальной стадии.

А после объявления трансфера Клопп сослался на тот самый матч: «У наших болельщиков была возможность посмотреть за игрой Такуми вживую, поэтому не нужно слишком громко рассказывать об его умениях – они и так уже известны».

Луис Диас и Диогу Жота

Тут сложнее. В прошлом году колумбиец дважды сыграл против «Ливерпуля» в составе «Порту»: в обоих случаях проиграл, не отличившись голами и передачами (1:5 и 0:2). Однако игра Диаса все же впечатлила Клоппа. Вингера подписали уже зимой за 37,5 млн фунтов, а тренер не жалел комплиментов:

«Он выдающийся игрок, за которым мы следили очень долгое время. Когда мы играли против Луиса в начале этого сезона, мы видели, какой он опасный, быстрый, как его характер направлен на помощь своей команде. Считаем, у него есть все необходимое, чтобы вписаться в наш стиль игры и адаптироваться к АПЛ – как физически, так и психологически».

А Диогу Жота один раз все-таки сверкнул – в 2019-м его «Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии уже на стадии 1/16-й (2:1). Жота тогда отдал ассист на первый мяч.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Broadway, Jeff Curry, Alex Livesey, Clive Brunskill, Julian Finney