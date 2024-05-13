Из-за ошибки диктора они уже праздновали выход в Эредивизи. А потом проиграли путевку «Гронингену»!

Фальстарт.

В Эредивизи напрямую выходят две команды, однако в этом сезоне празднования уже было три. Фанаты «Роды» после победы в предпоследнем туре вывалились на поле – и впервые за 10 лет увидели любимую команду в высшем дивизионе.

Но оказалось, что они рано списали со счетов «Гронинген». Слишком рано.

Восстанавливаем хронологию: от прямого выхода в вышку до спасения конкурента на 90+5

3 мая : «Рода» уверенно обыграла «Камбюр» 2:0, а в параллельном матче «Гронинген» уже на первой минуте пропустил от «Телстара» и никак не мог вскрыть 17-ю команду лиги.

При таком исходе «Рода» досрочно выходила в Эредивизи, поэтому после финального свистка болельщики высыпали на поле.

Веселья поубавилось, когда «Гронинген» сравнял на 95-й минуте. Но вскоре в углу поля разразился праздник – кто-то сказал, что «Телстар» забил второй мяч, и информация быстро впиталась в толпу. Игроки даже вышли на поле из раздевалки, а диктор Вим Фрайнс все усугубил: объявил, что в параллельной игре счет 1:2 не в пользу конкурента – теперь об этом знал весь стадион.

Счастье.

«Рода» в Эредивизи – впервые с 2014 года!

Но лишь на несколько минут.

Невольно ставший знаменитостью диктор Фрайнс рассказывает: «Все началось с того, что на поле выбежали болельщики. Я объявил, что в Велзене еще идет игра. Потом все вдруг внезапно начали аплодировать и прыгать. Кто-то сказал мне: «Телстар» забил гол».

Люди плакали рядом со мной, игроки выходили, все праздновали. Поэтому я подумал: все так и есть. Я объявил, весь стадион взорвался... Чуть позже я услышал, что гол не засчитан. Но оказалось, что гола вообще не было!

Иногда сталкиваешься со странными ситуациями. Я делаю эту работу десятилетиями, и я всего лишь человек. Всегда что-то может пойти не так. Знаете, у меня был фантастический вечер. Мы победили, концовка подпортила впечатление. Но я не думаю, что «Рода» проиграет в Гронингене».

Диктор ошибся и на этот раз.

10 мая : Главный нюанс – в последнем туре «Рода» играла именно с «Гронингеном». Благодаря трехочкковому отрыву их устраивала даже ничья, но случилось поражение 0:2.

Игрокам и фанатам «Роды» пришлось наблюдать, как теперь на поле выбежали уже болельщики «Гронингена». Спустя неделю после их фальстарта!

У «Роды» еще будет шанс через плей-офф. А «Гронинген» вышел напрямую, несмотря на провальный старт

«Гронинген» вернулся в Эредивизи спустя сезон после вылета, тогда как «Рода» из-за худшей разницы мячей попытается пробиться в элиту через плей-офф.

Удивительная развязка еще и потому, что «Гронинген» ужасно начал сезон. После 14-го тура команда шла в таблице лишь 14-й (из 20), но затем пересобралась. С ноября у «Гронингена» лишь одно поражение, да и то со счетом 0:1. И даже не пришлось увольнять тренера Дика Люккина.

Исход, который очень порадовал Арьена Роббена и многих других легенд, которых в свое время зажег «Гронинген».

Куман, Ван Дейк, Суарес, Роббен – все зажглись в «Гронингене»

Фото: Gettyimages.ru /BSR Agency, ANP