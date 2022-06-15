Нуньес должен заменить Мане в системе «Ливерпуля». Он открывается в стиле Анри

Вадим Лукомский – о новичке из Уругвая.

Трансфер Дарвина Нуньеса из «Бенфики» в «Ливерпуль» (75 млн евро плюс бонусы) стал одним из главных в истории лиссабонского клуба (по сумме уступает только Жоау Феликсу) и одним из самых громких в АПЛ этим летом. Разбираемся, чем хорош уругваец и насколько он подходит «Ливерпулю».

Нуньес открывается на левом фланге в стиле Анри. Скорость и проходы с мячом – его фишка

В этом сезоне Дарвин показал феноменальную результативность – выше гола за 90 минут (1,18). Ничего подобного в его карьере ранее не наблюдалось – даже на уровне испанской Сегунды. Есть соблазн обозвать его игроком одного сезона, но такая характеристика будет неточной.

Действительно прямо сейчас у Нуньеса залетает буквально все, он еще никогда не набирал столь горячую форму, но общий потенциал очевиден уже несколько лет. Есть несколько показательных историй.

Например, Жорже Жезуш сделал почти пророческий прогноз по ходу первого сезона Дарвина в Португалии (тогда он забил всего 6 голов в чемпионате) – экс-тренер «Бенфики» сказал, что Нуньес обойдет 120-миллионного Жоау Феликса и станет самой дорогой продажей в истории клуба. Почти попал – Нуньес на второй позиции в этом списке.

В то же время на The Athletic вышел аналитический разбор потенциальных нападающих для «Ливерпуля» (да-да, и тут элемент пророчества). В числе прочих рассматривали Дарвина с не очень примечательной на тот момент базовой статистикой. На момент выхода текста у него было всего 4 мяча в португальской лиге, зато больше 10 xG. И одна из самых высоких пропорций моментов после сольных проходов.

Авторы не прогадали, сделав ставку на то, что в долгосрочной перспективе умение открываться (или даже создавать себе моменты в одиночку) окажется важнее реализации. В этом сезоне уругваец перестал аномально часто мазать с выгодных позиций, а в пограничных эпизодах ему чаще улыбалась удача – забил 26 мячей (32 во всех турнирах). Классика регрессии к среднему.

Конечно, голы сыграли определяющую роль в формирование ценника, но все качества, за которые хвалят Нуньеса, прослеживались у него и до этой кампании. Это было видно через инструменты вроде SmarterScout (использовался ребятами с The Athletic) и наметанным глазом Жезуша без всякой аналитики.

Еще один давний участник (или даже основатель) фан-клуба Нуньеса – Луис Суарес. Уругваец просил «Барсу» приобрести Дарвина, когда тот еще выступал за «Альмерию» во втором дивизионе. «У меня за плечами 15 лет международного опыта. Я знаю пару деталей об игре нападающих. И поэтому сказал руководству: «Обратите внимание на этого парня. Он очень хорош. Вытворяет очень интересные вещи», – вспоминал Суарес.

Это не просто байка – достоверность интереса «Барсы» подтверждал спортивный директор «Альмерии» Жоау Гонсалвеш. Увы, в тот период у каталонского клуба были явные финансовые проблемы, и Нуньес отправился в «Бенфику».

В игровом плане Дарвин максимально похож на Тьерри Анри. Посмотрите на его тепловую карту в матчах Лиги чемпионов – и сразу поймете суть аналогии:

Нападающий и даже явный бомбардир, который обитает не в штрафной, а преимущественно на левом фланге, при этом стартует в качестве форварда. Смещения влево для получения мяча делают его лишь острее – там больше свободы и есть шанс разогнаться. Если разгонится, остановить уже почти нереально. Именно таким был фирменный маневр Анри, именно так любит открываться Нуньес.

В быстрых атаках Нуньес открывается около левого фланга – и сохраняет мяч в трудной ситуации:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Дальше открывается на скорости в зону, которую бросил как раз выдвинувшийся за ним Конате:

Дарвин силен и в скоростных рывках за спины защитников (в зону между крайним и центральным), и в проходах с мячом (если за ним никто не идет, и есть шанс развернуться). Оба приема подразумевают активное использование левого края. «Нуньес – очень хороший паренек. Их дуэль с Ибраимой Конате разворачивала прямо у меня на глазах. Он также проявил хладнокровие в нашей штрафной. Очень хороший игрок. Если обойдется без травм, его ждет большая карьера», – вердикт Юргена Клоппа.

Показательно, что, расхваливая Нуньеса, немец акцентировал внимание на дуэли с Конате – центральным защитником, который страховал часть поля, где обитает Дарвин. Если бы нападающий «Бенфики» был привязан к центру, то играл бы и против Вирджила Ван Дейка, и против Конате, но он атаковал лишь через любимую зону, что образовало почти персональную дуэль.

На пространстве качества Нуньеса раскрываются особенно ярко. «Он высокий, но невероятно быстро стартует с места и способен поддерживать скорость на длинных дистанциях. Потрясающий набор навыков для контратак. Просто бросаешь в его направлении дальний пас – и он может успеть, даже если изначально уступает защитнику два метра. Он великолепен в таких эпизодах», – восторгался Давид Бадия, работавший помощником тренера, когда Нуньес играл за «Альмерию».

В позиционных атаках фирменный маневр Нуньеса тоже работает. Например, в этом моменте нет пространства, но есть подстраховка, и Дарвин режет угол и кладет в дальний на точность (правда как Анри):

С «Барсой» другой тип завершения (на силу в ближний), но аналогичное смещение – получил мяч и развернулся после открывания во фланг, а дальше его уже тяжело встретить:

В общем, Анриобразное движение дает Нуньесу два важных бонуса: а) возможность для смещений с мячом под правую ногу (если разгоняется, то без фола не остановить), б) позволяет свободнее, чем в центральной зоне, получать мяч (либо под скоростную дуэль с защитником, либо вообще без опеки после отхода явно во фланг).

Нуньес строит игру именно вокруг обитания в левой части поля и скоростных проходов, но внутри штрафной он тоже очень хорош. В первую очередь за счет умного движения. Оно проявляется и в моментах, когда нужно не попасть в офсайд (тут на секунду залез, вовремя вышел и потом контролировал момент открывания):

При навесах Дарвин классно наказывает соперников в моменты передачи (один игрок пытается передать его другому, но тот не успевает) – в результате оказывается свободным перед ударом:

Из-за акцента на проходах, активности на левом фланге и бешенной скорости есть риск пройти мимо роста Дарвина – 187 см с отличным прыжком. Игра головой – тоже его сильное качество, которое в «Ливерпуле» может раскрыться еще мощнее – команда так хорошо доставляет мяч в штрафную, что забивает даже Диогу Жота; атакующего игрока таких габаритов в основе у Клоппа не было (только Дивок Ориги со скамейки).

Нуньес – долгосрочная замена Мане. У него есть нужные качества, но можно прибавить в прессинге и игре в центральной зоне

Промежуточный итог по Нуньесу:

• свободный нападающий, который не прикован к штрафной и по манере похож на Анри;

• в рамках свободной роли особенно тяготеет к левой части поля, откуда ему удобно разгоняться;

• при этом, возвращаясь в штрафную, опасен там за счет шикарного выбора момента для открывания.

Давайте прикинем, как эти сильные стороны накладываются на «Ливерпуль». Очень похоже, что задачей Нуньеса будет долгосрочное освоение роли, за которую в последние месяцы отвечал уходящий в «Баварию» Садьо Мане.

Весной у «Ливерпуля» сфомировалась тройка атаки Салах-Мане-Диас. Только у Салах в ней была относительно постоянная позиция – на правом фланге в рамках треугольника с Трентом и Хендерсоном. Мане и Диас регулярно менялись местами, но чаще в центральной зоне оказывался все-таки Садьо. Иногда он играл ложную девятку, иногда возвращался на любимый левый фланг, иногда решал внутри штрафной. Именно в такой широкой роли сенегалец провел лучший отрезок сезона (и один из лучших в ливерпульской карьере), высоко задрав планку.

Тройная работа потребуется и от Нуньеса. Кажется, освоить все элементы на уровне Мане будет трудно, но качества, чтобы развиваться под эту роль, у него точно есть. Дарвин не только тяготеет к нужным зонам и будет себя комфортно чувствовать, меняясь позициями с Диасом, но и владеет прямым опытом игры на других местах. Когда «Бенфика» использовала схему 3-4-3, Нуньес стартовал левым форвардом, а в паре матчей при 4-2-3-1 действовал под нападающим. Это очень ценный опыт для освоения широких полномочий Мане.

Разумеется, адаптация не обязана быть стремительной: «Ливерпуль» планирует трансферы долгосрочно и почти всегда закладывает полгода-год на привыкание к системе (так как она правда трудная). На первых порах можно полагаться на Жоту, или рассчитывать, что наберет форму Фирмино (хотя с ним уже другая динамика в тройке), но с точки зрения нужных качеств именно Нуньес кажется идеальным претендентом на освоение роли центрального нападающего в новой более гибкой тройке атаки «Ливерпуля».

Ключевые качества нужно лишь перенести в новую команду, но есть и вещи, в которых нужно прибавить. Во-первых, прессинг – в такой интенсивной системе уругваец еще не играл, а у центрального игрока в тройке особенно важная роль при начале давления. Все данные для игры в высокое зонное давление у Дарвина есть, но триггерам Клоппа еще предстоит обучиться.

Во-вторых, Нуньес мог бы еще лучше играть спиной к воротам – тогда чаще получал бы мяч и в центральной зоне (стал бы более непредсказуемым). Жозе Гомеш (тренер в «Альмерии») публично критиковал нападающего за это: «Дарвин должен лучше готовить себя к моменту перед получением мяча – особенно в центральном коридоре поля». Уругваец толком не прибавил в этом аспекте, хотя и научился обходить проблему (в прямом и переносном смысле, так как часто получает мяч на фланге).

К ценнику Нуньеса могут быть вопросы. «Ливерпуль» берет его на пике востребованности у клуба, который очень мощно продает, но в плане совпадения нужд команды и качеств игрока трансфер может стать ливерпульской классикой последних лет.

Максимально продуманным и точным.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Valter Gouveia/SPP, IMAGO/Darren Staples