«Байер» радовался вылету «Ромы» под песню Bella Ciao. Ответка за прошлый год

Ответка за прошлогодние 0:0 с Моуринью.

«Байер» не только в очередной раз эффектно спасся на 90+7, но и красиво ответил «Роме» за вылет из Лиги Европы-2022/23. Итальянской песней Bella Ciao.

«Каждые несколько секунд кто-то падал». «Байер» горел после вылета в 2023-м – и теперь проводил «Рому» песней

После матча «БайАрена» веселилась под музыку Bella Ciao («Прощай, красавица»). «Рома» вылетала из ЛЕ под звуки итальянской народной песни (включили Remix), ее исполняли участники движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны.

Весь стадион начал громко петь и танцевать, игроки «Байера» в это время веселились на поле, невзирая на эмоции «Ромы». Настолько запомнилась безголевая ничья с римлянами в мае 2023-го.

Год назад игрокам «Байера» не понравилось ни празднование «Ромы» в раздевалке «БайАрены», ни некоторые действия на поле, которые, по их мнению, были чрезмерными. Особенно раздражали частые падения римлян на поле.

«Судья позволил себя одурачить. Каждые несколько секунд кто-то падал на газон, – злился директор «Байера» Симон Рольфес. – Каждый болельщик, который был здесь, желает «Севилье» всего наилучшего в финале. Жаль, что этот путь привел к успеху».

23:1 по ударам, 1,01 – 0,03 xG: «Байер» тогда доминировал, но так и не смог забить

Еще обиднее, что в Риме проиграли 0:1, а дома нарвались на вот такую статистику.

Удары : 23:1 в пользу «Байера»

Удары в створ : 6:0 в пользу «Байера»

Ожидаемые голы : 1,01 – 0,03 xG

Тогда «Леверкузен» нервничал. Получили шесть желтых карточек – среди них предупреждение Хаби Алонсо за споры с судьей в самом конце. Тогда у «Байера» даже не получился финальный штурм – в этом сезоне такое невозможно представить.

Жозе Моуринью тогда все-таки закрыл Хаби Алонсо, а вот Даниэле де Росси все же не справился. Но и «Байер» уже совсем другой.

КАК! ОНИ! ЭТО ДЕЛАЮТ! «Байер» спас серию – опять на 97-й

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm