«Хорошего отпуска». «Боруссия» троллит «ПСЖ» в соцсетях

Победив «ПСЖ» на поле, «Боруссия» не остановилась.

Все началось с ретвита поста «ПСЖ» четырехлетней давности. Сопроводили эстетично: «На вкус как хорошее вино».

Объясняем: в 2020-м команды встречались в 1/8 ЛЧ, тогда вперед прошли парижане: уступили на выезде, но отыгрались дома и прошли дальше (общий счет 3:2).

Во время празднования несколько игроков «ПСЖ» сфотографировались на фоне трибун «Парк де Пренс» в позе лотоса. Троллинг форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, оформившего дубль в первом матче – соперники изображают его любимое празднование. Это тоже был ответ – на пост Холанда в снапчате после дубля: «Париж – мой город, а не твой».

Но это еще не все

В немецкоязычном аккаунте «Боруссия» начала утро с: «Bonjour. C‘est 5:09 (Здравствуйте, сейчас 5:09)». Отсылка к посту «ПСЖ» после победы над «Барселоной» в апреле. 17 апреля в твиттере парижан появилась провокационная картинка с потопленным сине-гранатовым воздушным шаром.

Почти месяц спустя потроллили уже французов: «Боруссия» выложила ответную фотографию с со своей эмблемой на взлетающем воздушном шаре и подписала «Хорошего отпуска».

Месть!