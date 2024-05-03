«Я выпил 8 пинт пива. У меня новая семья!» Каррагер кутил на ЛЧ в Дортмунде: пытался напоить даже Санчо
«Мы так шумим, что нас просят заткнуться».
CBS Sports выдал новое шоу на Лиге чемпионов. На этот раз Джейми Каррагер не сидел в студии, а отправился в гущу событий, чтобы на себе ощутить мощь и красоту дортмундской «Желтой стены». Получилось ооочень весело!
Пил, пел, кричал. Веселый вечер Каррагера
Джейми начал заправляться еще на подходе к стадиону. Не сдерживал себя вообще ни в чем.
Пиво!
Сосиски!
А-а-а-а-а!
На трибунах Каррагер спел с фанатами «Боруссии» не чужую для себя песню – You’ll Never Walk Alone. Англичанин точно не чувствовал себя одиноко в этом желтом море.
А затем ярко делился впечатлениями: «Я почти ничего не ел. Съел чизбургер примерно в 14:30, когда приехал в отель. Возможно, это объясняет, почему я так невнятно говорю! Я выпил около восьми пинт [пива] на «Желтой стене», у меня новая семья, новые друзья, мы все заботимся друг о друге. Я дал им несколько шиллингов после перерыва!»
Главное представление началось в микст-зоне, когда Каррагер и Петер Шмейхель увидели Санчо. «Джейдон, камон!» – подозвал англичанин футболиста на интервью под дикий смех в студии.
Карра пытался напоить Санчо – и отправить на фан-трибуну. Это интервью вообще незаконно
Вообще-то этого интервью не должно было быть, в микст-зоне для вещателей на матчах Лиги чемпионов все очень строго: игроков приводят представители клубов, там обычно записывают короткие и строгие комментарии. Но вот Джейми Каррагер, похоже, просто увидел проходящего мимо по пути из раздевалки Санчо – и затащил его в эфир.
После нескольких футбольных вопросов Джейми попытался споить Джейдона. Приходилось отбиваться от веселого интервьюера при помощи Шмейхеля.
Каррагер: «Единственное, что вы еще не сделали, так это не побывали на «Желтой стене». Можешь пообещать фанатам, что сходишь туда, потому что я нашел новую семью, новых друзей. Они весь вечер покупали мне пинты лагера. Джейдон, тебе понравится».
Шмейхель: «Джейдон, это не для тебя. Ты все еще активный спортсмен. Чтобы побывать на «Желтой стене», тебе придется выпить восемь пинт, как Джейми».
Санчо: «Это не для меня, но я обязательно попробую [сходить на трибуну]».
Каррагер: «Если вы доберетесь до финала, мы выпьем несколько пинт вместе?»
Санчо: «Я не пью!»
Реакция Тьерри Анри.
И гениальная добивка от ведущей Кейт Абдо: «99 касаний мяча Джейданом Санчо в сегодняшней игре. 31 касание Джейдона Санчо от Джейми Каррагера в этом интервью».
Ведущие – в студии еще были Майка Ричардс и Алессандро Дель Пьеро – так весело проводили время, что им сделали замечание.
«Нам сказали вести себя тише», – сказал Шмейхель.
Каррагер не понимал: «Мы слишком шумим? Мы слишком шумим здесь или в студии? Мы так шумим, что все смотрят на нас и просят заткнуться! Но давайте просто продолжать».
Пожалуйста, продолжайте!
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Таким должно быть спортивное ТВ. Анри советует Холанду, Пеп мечтает о пиве, море шуток и анализа – прямо на поле после финала ЛЧ
Фото: CBS Sports
- Дорогая, не кричи - это мои новые друзья. Это моя семья! Вот это... эээ... Кайзер? Вот это... эээ... Тоже Кайзер. Это эээ... жена Кайзера. Дорогая, это вообще не важно!
Не должно быть так.
На трибуны пускать по спискам и вообще футбол только для семейных, мамашек и детей.
Европа загнивает, вот в РПЛ всё правильно делают и нет этих отбитых на трибунах, которые по 8 пинт выпивают