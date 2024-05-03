«Я выпил 8 пинт пива. У меня новая семья!» Каррагер кутил на ЛЧ в Дортмунде: пытался напоить даже Санчо

«Мы так шумим, что нас просят заткнуться».

CBS Sports выдал новое шоу на Лиге чемпионов. На этот раз Джейми Каррагер не сидел в студии, а отправился в гущу событий, чтобы на себе ощутить мощь и красоту дортмундской «Желтой стены» . Получилось ооочень весело!

Пил, пел, кричал. Веселый вечер Каррагера

Джейми начал заправляться еще на подходе к стадиону. Не сдерживал себя вообще ни в чем.

Пиво!

Сосиски!

А-а-а-а-а!

На трибунах Каррагер спел с фанатами «Боруссии» не чужую для себя песню – You’ll Never Walk Alone. Англичанин точно не чувствовал себя одиноко в этом желтом море.

А затем ярко делился впечатлениями: «Я почти ничего не ел. Съел чизбургер примерно в 14:30, когда приехал в отель. Возможно, это объясняет, почему я так невнятно говорю! Я выпил около восьми пинт [пива] на «Желтой стене», у меня новая семья, новые друзья, мы все заботимся друг о друге. Я дал им несколько шиллингов после перерыва!»

Главное представление началось в микст-зоне, когда Каррагер и Петер Шмейхель увидели Санчо. «Джейдон, камон!» – подозвал англичанин футболиста на интервью под дикий смех в студии.

Карра пытался напоить Санчо – и отправить на фан-трибуну. Это интервью вообще незаконно

Вообще-то этого интервью не должно было быть, в микст-зоне для вещателей на матчах Лиги чемпионов все очень строго: игроков приводят представители клубов, там обычно записывают короткие и строгие комментарии. Но вот Джейми Каррагер, похоже, просто увидел проходящего мимо по пути из раздевалки Санчо – и затащил его в эфир.

После нескольких футбольных вопросов Джейми попытался споить Джейдона. Приходилось отбиваться от веселого интервьюера при помощи Шмейхеля.

Каррагер: «Единственное, что вы еще не сделали, так это не побывали на «Желтой стене». Можешь пообещать фанатам, что сходишь туда, потому что я нашел новую семью, новых друзей. Они весь вечер покупали мне пинты лагера. Джейдон, тебе понравится».

Шмейхель: «Джейдон, это не для тебя. Ты все еще активный спортсмен. Чтобы побывать на «Желтой стене», тебе придется выпить восемь пинт, как Джейми».

Санчо: «Это не для меня, но я обязательно попробую [сходить на трибуну]».

Каррагер: «Если вы доберетесь до финала, мы выпьем несколько пинт вместе?»

Санчо: «Я не пью!»

Реакция Тьерри Анри.

И гениальная добивка от ведущей Кейт Абдо: «99 касаний мяча Джейданом Санчо в сегодняшней игре. 31 касание Джейдона Санчо от Джейми Каррагера в этом интервью».

Ведущие – в студии еще были Майка Ричардс и Алессандро Дель Пьеро – так весело проводили время, что им сделали замечание.

«Нам сказали вести себя тише», – сказал Шмейхель.

Каррагер не понимал: «Мы слишком шумим? Мы слишком шумим здесь или в студии? Мы так шумим, что все смотрят на нас и просят заткнуться! Но давайте просто продолжать».

Пожалуйста, продолжайте!

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Фото: CBS Sports