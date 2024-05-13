ДНК-тест из-за трансфера: «Динамо» Бухарест боится, что вместо экс-игрока «Барсы» приехал его близнец

Семейная драма в Румынии.

Новый поразительный сюжет из румынского футбола. Журналист Даниэль Шендре сообщил, что у руководства бухарестского «Динамо» есть подозрения по зимнему новичку: вместо Эдгара Иэ к ним мог приехать его брат-близнец Эделину.

Не говорит по-английски (в отличие от настоящего Эдгара) и не показывает документы

«Динамо» подписало Эдгара свободным агентом в феврале, выписав ему огромную зарплату по меркам румынской лиги: 18 тысяч евро в месяц. У 30-летнего центрального защитника неплохой послужной список: воспитанник «Спортинга», трансфер в «Барселону», резерв «Вильярреала», «Белененсеш», «Лилль», «Нант», «Трабзонспор», «Фейеноорд», «Истанбул».

В 2014-м Эдгар даже сыграл один матч за «Барселону», выйдя на 27 минут в Кубке Испании вместо Жереми Матье.

А вот у его брата-близнеца, который еще и играет вингера, все гораздо скромнее: всю карьеру провел в низших дивизионах Португалии, а последние полгода 2023-го – в малоизвестной команде из Польши. Оттуда Эделину ушел как раз в январе, после чего его следы теряются.

Румынский сайт Fanatik пишет, что у боссов «Динамо» давно закрались подозрения, что их новичок не тот, за кого себя выдает. Во-первых, он говорит только на португальском, тогда как настоящий Эдгар знает английский. Во-вторых, он отказался показать водительские права.

Сообщается, что руководство «Динамо уже 5-6 недель пытается расторгнуть контракт, но игрок идет в отказ. Профессиональная футбольная лига Румынии пока отказывается от комментариев: «Когда у нас будет позиция, мы опубликуем заявление».

«Динамо» все отрицает. Фэйк от журналистов или боязнь клуба получить пять технарей с вылетом?

По информации Fanatik, «Динамо» хочет сделать ДНК-тест. Правда, может получиться как в 2021-м : тогда клуб потребовал допинг-тест для соперника, а в итоге у них же нашли игрока с кокаином.

Если у вас вдруг возник вопрос, отличается ли ДНК у близнецов, вот ответ: последние исследования показывают, что отличаются, пусть и крайне незначительно.

Если же обман подтвердится сейчас, то грозит техническое поражение в пяти матчах с участием Иэ, в которых динамовцы набрали восемь очков. А ведь «Динамо» и так в зоне стыков, от прямого вылета команду спасла только победа в последнем туре.

Кстати, информация о братьях появилась как раз перед этой решающей игрой. Представитель «Динамо» Андрей Николеску утверждает, что они подписали настоящего Эдгара:

«Это фэйк. Речь идет о серьезном агентстве, все проверяла федерация. В день такого важного матча на игроков и тренеров было оказано большое давление. Зачем?»

Если Эдгар все же настоящий, то почему он в последний раз играл за «Динамо» 1 апреля, а в последних пяти матчах даже не попадал в заявку? Точно ли для этого динамовцы брали зимой высокооплачиваемого новичка?

Так много вопросов. И так мало ответов!

Фото: Instagram/edgar_ie , dinamobucurestiofficial