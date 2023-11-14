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«Он смог бы сделать мне несколько передач». Кейн назвал партнера мечты, с ним Бундеслигу можно даже не начинать

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«Я бы с удовольствием сыграл с Месси. Да, это один из величайших игроков в футболе, так что я уверен, он смог бы сделать мне несколько передач», – сказал Харри Кейн в интервью ESPN.

Несомненно, это был бы дуэт мечты. Оба прекрасно понимают игру и знают, что такое быть командным игроком.

Харри Кейн, забивший 21 гол и отдавший 7 результативных передач всего в 16 матчах, пугает Бундеслигу вместе с «Баварией». Представьте себе, какими могли бы быть его показатели, будь рядом с ним Лео Месси!

1 комментарий

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Greatest Of All Time
Все топ футболисты понимают в чем силен Месси. А фанаты 🐫 его сравнивают по голам. Ну так он не ЦН что бы сравнивать с 🐫. Все ЦН мечтают сыграть с Месси, так как они знают что он их обеспечит хорошими голевыми.
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