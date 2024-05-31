«Ламин лучше, чем Мбаппе». Экс-тренер Ямаля дерзко сравнил вундеркинда с будущим игроком «Мадрида»
Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль начинал футбольную карьеру в семилетнем возрасте в некой команде под названием «Ла Торрета». Уже оттуда он перешел во всемирно известную академию Ла Масия.
Иносенте Диас, тренер команды «Ла Торрета», хвастался Ламином перед журналистами, утверждая, что в этом возрасте он уже играет лучше, чем Лионель Месси, а сейчас − лучше, чем Килиан Мбаппе.
«Мбаппе придется побороться, чтобы превзойти его. Ламин лучше Мбаппе», − сказал Иносенте Диас.− Французу обеспечена большая известность, потому что он подпишет контракт с «Мадридом», но будущее за Ламином Ямалом. Через шесть лет Ламин выиграет «Золотой мяч». Он лучше Месси. У него больше возможностей».
«Ламин − это смесь Месси и Криштиану. Нелегко сделать то, что он сделал в 16 лет. Эта «Барса» не похожа на те, что были в другие годы», − добавил тренер.
Ламин отлично проявил себя в этом сезоне, но, возможно, его бывший тренер оценивает его слишком высоко. Возможно, Ямаль станет великим игроком, но на данный момент он лишь подает надежды.
Во-первых, количество минут на гол не является единственным показателем уровня игрока. Во-вторых, посмотрите на соперников, с которыми играл Арда. В-третьих, на этом сайте видел контрпример: Фермин забил намного больше, нежели Кроос и Модрич вместе взятые. Значит ли это, что Лопес их превзошёл? Не думаю.
Можно ли, исходя из того, что перечислил я и перечислили Вы, сделать вывод о том, что Гюлер однозначно сильнее Ямаля? Вряд ли)
По игре Ламин, как мне кажется, действительно был одним из лучших. Не наиболее эффективным да, не спорю, но он генерировал абсолютное большинство моментов Барселоны, коих было не так уж мало. Конечно, награда спорна, но небезосновательна.