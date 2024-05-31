«Ламин лучше, чем Мбаппе». Экс-тренер Ямаля дерзко сравнил вундеркинда с будущим игроком «Мадрида»

Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль начинал футбольную карьеру в семилетнем возрасте в некой команде под названием «Ла Торрета». Уже оттуда он перешел во всемирно известную академию Ла Масия.

Иносенте Диас, тренер команды «Ла Торрета», хвастался Ламином перед журналистами, утверждая, что в этом возрасте он уже играет лучше, чем Лионель Месси, а сейчас − лучше, чем Килиан Мбаппе.

«Мбаппе придется побороться, чтобы превзойти его. Ламин лучше Мбаппе», − сказал Иносенте Диас.− Французу обеспечена большая известность, потому что он подпишет контракт с «Мадридом», но будущее за Ламином Ямалом. Через шесть лет Ламин выиграет «Золотой мяч». Он лучше Месси. У него больше возможностей».

«Ламин − это смесь Месси и Криштиану. Нелегко сделать то, что он сделал в 16 лет. Эта «Барса» не похожа на те, что были в другие годы», − добавил тренер.

Ламин отлично проявил себя в этом сезоне, но, возможно, его бывший тренер оценивает его слишком высоко. Возможно, Ямаль станет великим игроком, но на данный момент он лишь подает надежды.