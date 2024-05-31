Роналду − один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Как дорого обходится спонсорам один день с игроком?

По данным ресурса Capology, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду зарабатывает 200 млн евро в год или 3,85 млн в неделю. Если разделить эту сумму на семь, то получим 550 тысяч евро в день или 22,9 тысячи в час. Невероятно, но эти расценки намного ниже, чем те, которые одна из компаний выложила португальцу за его услуги в 2017 году.

В разоблачительной книге Football Leaks журналистов Der Spiegel Рафаэля Бушмана и Михаэля Вульцингера раскрываются подробности того, сколько стоит нанять одного из самых известных людей в мире.

В ней рассказывается, что Mobily, саудовская телекоммуникационная компания, заключила сделку с ирландской компанией Multisports & Image Management, занимающейся имиджевыми правами Роналду.

Они получали четыре с половиной часа его времени, которые включали в себя фотосессию, пять подписанных футболок и две рекламы на его каналах в социальных сетях, где он, по слухам, зарабатывает около 1,6 млн фунтов за один спонсорский пост.

Mobily разрешили использовать снимки, сделанные в этот день, но реклама была региональной, поскольку издание ограничивалось только Ближним Востоком и Северной Африкой.

За все это Роналду и его представители получили огромную сумму − 920 тысяч фунтов. Не так уж и плохо.

Второй сезон подряд «Аль-Наср» с Роналду не может завоевать чемпионский титул. В этом году команда португальца отстала от «Аль-Хилаля» на четырнадцать баллов.