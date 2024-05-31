«Такое случалось со мной много раз». Анчелотти объяснил, почему Хави выиграл от увольнения из «Барсы»

«Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться», – сказал Карло Анчелотти, отвечая на вопрос об уходе Хави из «Барселоны».

«Такое случалось со мной много раз. Это было в «Наполи», в «Баварии», в «Челси»... Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави, а также может быть хорошо для «Барселоны», – добавил итальянец.

Анчелотти всегда публично поддерживал Хави, даже когда наступали трудные времена как для «Барселоны», так и для испанца.

По сообщениям испанских СМИ, отношения между Хави и Жоаном Лапортой действительно ухудшились в последние недели сезона. Президенту не понравились некоторые публичные высказывания Хави, и он решил пойти на перемены, наняв вместо него Ханса-Дитера Флика.