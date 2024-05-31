Моуринью возглавит «Фенербахче». Игрокам стоит приготовиться к тому, что у Жозе есть несколько серьезных требования

Жозе Моуринью считается одним из самых успешных тренеров поколения и известен своим жестким и бескомпромиссным подходом к работе.

В прошлом году он дал интервью Adidas, в котором объяснил, что у него есть три основных правила, которым должны следовать игроки. Учитывая, что в ближайшее время он официально возглавит «Фенербахче», футболистам этого клуба нужно прислушаться к словам португальца, чтобы у них не было проблем.

«Вы должны обладать сильным характером, чтобы сказать: »Хорошо, я босс, я принимаю решения. Это не обсуждается».

«Если тренировки начинаются в 10 утра, я не жду ни минуты. Даже если вы Диего Марадона, которого я никогда не имел удовольствия и чести тренировать. Начинаем в десять − значит начинаем в десять».

«Команда − это самое главное. Даже если ты лучший игрок в мире. Игрок с самым большим статусом в клубе: команда − это самое главное. Все должны следовать правилам и проявлять уважение к своим коллегам».

После того как Моуриньо спросили о том, что нужно для достижения такого успеха, которого он добился, он сказал: «Я бы сказал: подготовьтесь как можно лучше; не опережайте события, потому что может быть очень трудно. Когда вы беретесь за свою первую тренерскую работу, вы должны быть готовы. Если ты не готов к работе, то с той же скоростью, с какой ты получил тренерскую должность, с той же скоростью ты ее и потеряешь».