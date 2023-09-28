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Эффект Роналду: доходы Лиги выросли больше, чем в 6 раз, трансляции по всему миру и статуя в Иране

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Не только Лео Месси популяризирует футбол.

Недавно Роналду посетил Иран в рамках розыгрыша азиатской Лиги чемпионов - чтобы увидеть своего кумира, фанаты карабкались к нему в отель по почти что отвесной скале, а закончилось все статуей Криша в полный рост.

Клуб Роналду активно «отбивает» многомиллионный контракт португальца - права на трансляции матчей «Аль-Насра» проданы более, чем в 140 стран мира, а доходы всей лиги увеличились на 650%!

Кроме того, саудовский клуб теперь поднялся на тринадцатое место в мире по количеству подписчиков в инстаграме, «Интер Майами» Месси отстает больше, чем на 3 миллиона подписчиков.

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