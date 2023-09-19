Португалец парализовал жизнь целого города.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозовича и Отавио попал в группу Е азиатской Лиги чемпионов, саудовцам придется сыграть в том числе с «Персеполисом» – самой титулованной командой Ирана.

Матч состоится сегодня, а вчера Роналду с командой прибыл в Иран. Вот, что творилось на улицах города.

Затем команда заселилась в отель, но болельщиков это не остановило.

Когда они поднялись по практически отвесной горе, в отеле тоже начался хаос.

Отметим, что сам матч пройдет при пустых трибунах - власти заранее закрыли их на реконструкцию.