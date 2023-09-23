Гаспачо
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😲🔮😲 Роналду забил самый мистический гол в своей карьере. Фанаты уже прозвали его «призрачным»

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду забил удивительный гол, который фанаты «Аль-Насра» уже назвали «призрачным».

Некоторые уже решили, что это самый странный из 732 голов в клубной карьере португальца.

А все благодаря чему? Не чему, а кому - фанатам, которые переборщили с пиротехникой.

Внимание, знатоки, а теперь вопрос: Куда смотрел судья?

Разве матч не стоило остановить?

5 комментариев

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Роман
Новость еще не опубликовали, а Климов уже отписался. У Роналду преданнее фаната и нет.
+3
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Дядя Артем
Ответ Игорь Климов
Самый кринжовый гол в истории.
климкина,не плачь. этот гол войдёт в историю
+4
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pq
он не попал, специально пустили дым, чтобы засчитать гол, и вот так у них всё, надо куда-то писать, жаловаться, люди, почему вы молчите, как вам не стыдно
+1
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+1
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Александр Северный
не призрачный, а липовый
это его не первый мяч в его бессмысленной карьере
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