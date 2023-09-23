Криштиану Роналду забил удивительный гол, который фанаты «Аль-Насра» уже назвали «призрачным».

Некоторые уже решили, что это самый странный из 732 голов в клубной карьере португальца.

А все благодаря чему? Не чему, а кому - фанатам, которые переборщили с пиротехникой.

Внимание, знатоки, а теперь вопрос: Куда смотрел судья?

Разве матч не стоило остановить?