😲🔮😲 Роналду забил самый мистический гол в своей карьере. Фанаты уже прозвали его «призрачным»
Криштиану Роналду забил удивительный гол, который фанаты «Аль-Насра» уже назвали «призрачным».
Некоторые уже решили, что это самый странный из 732 голов в клубной карьере португальца.
А все благодаря чему? Не чему, а кому - фанатам, которые переборщили с пиротехникой.
Внимание, знатоки, а теперь вопрос: Куда смотрел судья?
Разве матч не стоило остановить?
это его не первый мяч в его бессмысленной карьере