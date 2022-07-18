«Это было политическое решение». Рибери убежден, что должен был выиграть Золотой мяч и обойти Месси с Роналду

Ныне выступающий в Серии А за «Салернитану» Франк Рибери убежден, что должен был получить Золотой Мяч в 2013 году, опередив Месси и Роналду. Француз считает, что лауреат премии был выбран по «политическим причинам».

Рибери выиграл требл с «Баварией» в 2013 году: Кубок Германии, Бундеслигу и Лигу Чемпионов. Он играл ключевую роль во всех трех турнирах и даже ассистировал Арьену Роббену в победном голе в финале Лиги Чемпионов против «Боруссии» (2-1).

Рибери забил 11 голов и сделал 23 результативные передачи за 43 матча в сезоне 2012\13 и считался фаворитом в гонке за Золотой Мяч.

В итоге Рибери уступил Криштиану Роналду, а Лео Месси стал вторым.

Франк Рибери до сих пор чувствует горечь того решения, что очевидно по его интервью для La Gazzetta dello Sport.

«Это было несправедливо, для меня это был невероятный сезон, и я должен был победить. Организаторы тянули с голосованием, в таких ситуациях иногда происходят странные вещи. Я чувствовал, что это было политическое решение».

ФИФА продлило голосование с 13 ноября до 20 ноября, хотя Рибери был фаворитом, в итоге он набрал 238 голосов, а победитель Роналду – на 78 больше.

39-летний футболист покинул «Баварию» в 2019 году после 12 сезонов и 23 трофеев. Рибери сыграл 425 матчей за немецкий клуб, забил 124 гола и сделал 182 результативные передачи. После он провел два года в «Фиорентине», а потом ушел в «Салернитану».