😤 «Золотой мяч» должен получить Ферран Торрес. И вот почему
Винисиус - главный претендент на «Золотой мяч» по итогам сезона.
И с этим согласны все, кроме фанатов «Барсы». Впрочем, у них есть весомый аргумент.
Результативность нападающего «Реала» в сборной Бразилии, мягко говоря, не впечатляет.
Фанаты каталонского клуба сравнили его показатели с аналогичной статистикой Феррана Торреса в сборной Испании. Результат ошеломляет.
А ведь действительно, может быть, Винисиус так хорош только в «Реале»? Но ведь в сборной Бразилии тоже классные игроки - а где результат?
3+4 в 28 матчах - статистика никак не лучшего игрока мира.