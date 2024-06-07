😤 «Золотой мяч» должен получить Ферран Торрес. И вот почему

Винисиус - главный претендент на «Золотой мяч» по итогам сезона.

И с этим согласны все, кроме фанатов «Барсы». Впрочем, у них есть весомый аргумент.

Результативность нападающего «Реала» в сборной Бразилии, мягко говоря, не впечатляет.

Фанаты каталонского клуба сравнили его показатели с аналогичной статистикой Феррана Торреса в сборной Испании. Результат ошеломляет.

А ведь действительно, может быть, Винисиус так хорош только в «Реале»? Но ведь в сборной Бразилии тоже классные игроки - а где результат?

3+4 в 28 матчах - статистика никак не лучшего игрока мира.